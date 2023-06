Puskás-Dallos Bogi és Peti megmutatta álomotthonát: gyönyörű videó készült a családi fészekről

Puskás-Dallos Peti és Bogi szerelmi története egy tündérmesével is felér, hiszen az X-Faktor forgatása alatt kerültek közel egymáshoz, majd a szerelmük olyan erőssé vált, hogy összeházasodtak és ma már az első kisbabájukat várják. Márciusban jelentették be, hogy bővül a családjuk és azóta az is kiderült, hogy a bébi kisfiú lesz. A nevét egyelőre nem árulták el, az viszont egyértelmű, hogy Bogi csak úgy ragyog a várandóssága alatt, ugyanis az általa megosztott fotók azt bizonyítják, hogy nagyon élvezi a babavásár időszakát, a pocakja pedig szépen gömbölyödik.

Peti és Bogi élete újabb mérföldkőhöz érkezett: sikerült tökéletesre varázsolniuk az otthonuk kertjét és teraszát, amit azonnal meg is mutattak a rajongóknak. A felvétel alapján pedig jól látszik, milyen harmonikus teret sikerült kialakítaniuk. A videó melletti leírásban azt is elárulták, hogy több ágyás, rengeteg kis fa, dísznövény és fűszerkert is megtalálható náluk, amit egy idő után szépen elbokrosodik és megnő.

„Nemcsak nekünk csodás élmény kimenni, de remélem rengeteg élőlény is megtalálja majd a helyét a mi kis mikroökoszisztémánkban, hogy segítsük a biológiai diverzitást a kertünkben is” - tették hozzá.

