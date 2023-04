Kiakadt a cukiságmérő: Puskás-Dallos Peti romantikus meglepetéssel lepte meg a várandós Bogit

A Puskás-Dallos házaspár nemrég óriási örömhírt jelentett be, ugyanis Instagramjukon osztották meg a rajongókkal, hogy első gyermeküket várják:

Persze ezen senki nem lepődött meg, ugyanis amióta a két sztár egymásra talált, szó szerint elválaszthatatlanok voltak, ráadásul már kilométerekről látszódott rajtuk, hogy őket még az ég is egymásnak teremtette.

A fanok nagy örömére pedig Peti igencsak aktív TikTokon is, a minap ugyanis egy igazán intim és bensőséges videót osztott meg: feleségét, a várandós Puskás-Dallos Bogit meglepetésből elvitte Szigligetre, ahol együtt pihentek, kirándultak és finomakat ettek. Minderről pedig ráadásul Peti egy hihetetlenül aranyos videót is összevágott, amit valljuk be, nem lehet sírás nélkül kibírni:

A videóból ráadásul az is kiderül, hogy Bogit a születésnapja alkalmából lepte meg Peti, az pedig egyértelműen látszik rajtuk, hogy még soha nem voltak ennyire boldogok! Mi pedig innen is nagyon boldog születésnapot kívánunk Boginak!

