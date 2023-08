Igazi mérföldkőhöz érkeztek: Puskás-Dallog Bogi és Peti az Instagramon ünnepelnek

A házasságok egy része már az első évben tönkre megy, Puskás-Dallos Bogi és Peti azonban azok közé tartozik, akik hatalmas szerelemben és harmóniában élnek együtt immár a 2. házassági évfordulójukat ünnepelve, ás rájuk tényleg illik a leírás, miszerint az ég is egymásnak teremtette őket. Ezekről pedig nemcsak az Insta-posztok, hanem a legutóbbi közös műsoruk, a Celebrandi is tanúskodik, amiben fantasztikus párost alkottak. Most, a 2. évfordulójuk kapcsán meg is osztottak néhány esküvői fotót, hogy ezzel emlékezzenek életük egyik legcsodálatosabb napjára, amit egyébként pont a JOY.hu közvetített élőben.

Rengetegen írtak jó kívánságot a házasoknak, ráadásul a 2 év alatt új szintre lépett a kapcsolatuk, ugyanis első közös babájukat várják. Az örömhírt márciusban jelentették be a világnak az Instájukon, több közös fotó kíséretében. A kisfiú egy olyan családba érkezik majd hamarosan, ahol már nagyon várják. Bogi és Peti között pedig hiába van 12 év korkülönbség, ők az élő bizonyíték arra, hogy a kor csak egy szám és ha szerelemről van szó, akkor mindez nem számít.

