Emiatt tűnik porosnak a csoki: ha eddig kidobtad, rosszul tetted

Már most az elején elárulunk pár titkot, amik bizony lehet, hogy fájni fognak: nincs olyan például, hogy bébirépa, ezek egyszerűen olyan répák, amiket apróra vágtak és aztán így csomagoltak be. Az eperízű gumicukor pedig nem rózsaszín vagy piros, hanem zöld. Döbbenet, igaz?



A fehér és a barna rizs tulajdonképpen teljesen ugyanaz a termék, mindössze arról van szó, hogy az őrlés során olyan anyagokat zúznak le, amelyektől a barnából fehér lesz. A fehér rizst hosszabb ideig lehet tárolni, ugyanakkor sokkal kevésbé tápláló. És akkor most jöjjön a csoki és más „nyalánkságok!



Nézd meg galériánkban, mik azok a meglepő dolgok, amiket eddig biztosan nem tudtál a kedvenc ételeidről!

