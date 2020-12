György hercegék ismét unokatesót kapnak: érkezik a következő Middleton-bébi!

Újabb bébi érkezik a királyi családba. Rájuk is fér az öröm, Meghan Markle ugyanis pár napja állt nyilvánosság elé azzal, hogy a nyáron sajnos elvetélt. György hercegéknek azonban hamarosan így is bővül az unokatestvéreik száma: babát vár, és a hír nagyon is hivatalos!

A 37 éves Pippa és 45 éves férje már szülők: fiuk, Arthur Michael William 2018 októberében jött világra. Így Katalin hercegnéék szülei ötszörös nagyszülők lesznek, Pippáéknál egyelőre kettő, Katalinéknál pedig három pici van már.

Pippa 2021-re várja a babát, pontos dátumot egyelőre nem tudni. Az utóbbi időben nem is mutatkozott a nyilvánosság előtt, kivéve az elmúlt hétvégét, amikor is egy jótékonysági ügy miatt megmutatta, hogy ő is imádja a karácsonyi pulcsikat.

