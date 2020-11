Az egykori James Bond hétvégén hunyt el 90 éves korában. Halálhíre az egész világot megrázta, hiszen ő volt minden idők talán legnépszerűbb 007-es ügynöke. A színészlegendát még az utóda, is elbúcsúztatta, aki saját Instagram oldalán köszönt el tőle, méghozzá egy szívet melengető poszttal. A 67 éves sztár egy képet tett ki Conneryről, amely alá a következő szöveget írta:

Sir Sean Connery, fiúként és férfiként is te voltál számomra a legnagyszerűbb James Bond, aki később maga is James Bond lett. Olyan filmművészeti ragyogás vesz körül, amely örökké élni fog. Te mutattad az utat mindannyiunk számára, akik a te ikonikus nyomdokaidba léptek. Mindegyik férfi tisztelettel és áhítattal fordult feléd, amikor ő következett, és így törtünk előre a szerepben a saját értelmezésünkkel. Nagyszerű voltál minden nap színészként és férfiként is, és mindig az maradsz az idők végezetéig. A világ szeretett téged és hiányolni fog. Isten áldjon, nyugodj békében.