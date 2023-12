Otthonunk védelme: rugalmasság és biztonság egyben

Az MFO 2019. évi meghirdetése óta a hazai lakásbiztosítási ágazat meghatározó termékévé vált: mára a 14 biztosító közül immár 12 megszerezte az MFO minősítést, tehát a biztosítási piac szereplőinek döntő többsége - együttesen 95 százaléka - elkötelezte magát az ügyfélbarát szemlélet mellett. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások szerződésszáma a legutóbbi, 2023. áprilisi adatok szerint már meghaladta a 33 ezret, amelyek együttesen immár 1 500 milliárd forintnyi ingó- és ingatlanvagyont védenek.

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás sajátosságai

Az MFO Alapcsomag elemi károkra, illetve egyéb, a háztartásokat egzisztenciájukban alapvetően veszélyeztető tipikus kockázatokra nyújt fedezetet. Az alapcsomaggal kapcsolatos káresemények tartalmát (szűkített kizárásokkal és mentesülésekkel) az MNB egységesen, kötelezően határozta meg a biztosítóknak, családbarát, zöld és digitális szempontokat is figyelembe véve. Kiegészítő fedezetként a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók, amelyek egységes megnevezését a jegybank határozta meg. Ezeken túl további káresemények biztosítására is vállalkozhat az adott biztosító.

Az MFO termékek sajátossága a kárhányad minimum 50 százalékának követelménye. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek káresetben is aktívan részt vállalnak a helyreállítási költségekben, ami hozzájárul az átlátható és méltányos díjazáshoz. A biztosítási összegek és a díjak módosítása egységes módszertanhoz kötött. Ez biztosítja, hogy az ügyfelek mindig megfelelő fedezethez jussanak, és a díjak igazságosak legyenek. A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás figyelmet fordít továbbá a válsághelyzetekre, és lehetőséget kínál rendkívüli eljárások alkalmazására a legnehezebb helyzetekben is.

Digitális megoldások egészen a kezdetektől

Az MFO nagy előnye, hogy a biztosítóval való kommunikáció, a kárbejelentés és a kárrendezés teljes folyamata digitálisan is végezhető. Az ügyfél egzisztenciális helyzetét fenyegető károk esetén a biztosítók rendkívüli kárfelmérési és kárrendezési eljárást alkalmaznak. A kárrendezés időtartama 100 ezer forint alatti kifizetési összegnél maximum 5, e fölött pedig legfeljebb 10 munkanap lehet csak.

Az MFO szerződések összehasonlíthatóságát az MNB Összehasonlító Oldala segíti, amely Kalkulátor szekciója révén egyúttal a megkötni kívánt biztosítás értékének kiszámításában is támogatást nyújt.