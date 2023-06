Őszintén a szépségért - Megújult az első magyar natúrkozmetikum márka

A legtöbben nem halmozzuk el saját magunkat bókokkal, de a hibákat azonnal kiszúrjuk. Egy új ránc, egy barna folt, egy kiütés vagy kisebb heg - mindenkinek van olyan pontja, amit szívesen eltüntetne, elrejtene, megváltoztatna. Pedig az arcunk minden redőjével, karikájával, vonásával minket tükröz és mint ilyen egyedi és szép. Az Ilcsi, a natúrkozmetikumok hazai úttörőjeként azt vallja, hogy a tudatos bőrápolás nemcsak a hatóanyagok feltérképezését és megfelelő termékek használat jelenti, hanem azt is, hogy megismerjük, elfogadjuk, megszeretjük és ennek megfelelően foglalkozunk az arcunkkal, így pedig őszintén teszünk a természetes szépségért.

Önmagunk elfogadása az egyik legnehezebb feladat. A kisebb vagy éppen nagyobb bőrhibákat, mint egy heg vagy folt, és az arcunk jellegzetességeit, mint a szeplők, anyajegyek, orr, homlok vagy éppen áll mérete és formája, hajlamosak vagyunk nagy problémának, szépséghibának megélni. Pedig éppen ezek tesznek minket igazán egyedivé, vagy kapcsolnak akár a felmenőinkhez. Ezeket előbb utóbb érdemes elfogadnunk, ezzel együtt megszeretnünk az arcunkat és azokra jelenségekre koncentrálni, amit befolyásolni tudunk, mert csak így érhetjük el, hogy végül őszintén mondhassuk: szeretem az arcom!

Az Ilcsi 65 éve azt vallja, hogy sok különböző szépség létezik, minden arcbőr más és így más törődést igényel. Ennek megfelelően alakítja és fejleszti termékportfólióját is. Egy valami azonban nem változott az évek során: a hitvallás, hogy a természetből táplálkozó natúrkozmetikumok megoldást nyújtanak minden bőrállapotra, de ahhoz, hogy valóban látványos eredményt érjünk el, meg kell ismerni és el kell fogadni a bőrünket a maga tökéletelenségeivel együtt. A márka megújult kommunikációjában is erre hívja fel a figyelmet a négy leggyakrabban előforduló bőrtípus és az ezekhez illeszkedő termékeket fókuszba helyezve. Ezek a rózsa termékek, amik a vízhiányos, regenerálásra és hidratálásra szoruló bőr támogatásában játszanak szerepet; az alma és citrom termékcsalád, ami a zsíros, aknés, pigmentfoltos bőr nyugtatására, feszesítésre szolgál; a cickafark tartalmú termékek, amik a növény jótékony hatásainak köszönhetően a gyulladásra hajlamos bőr hidratálására és nyugtatására jöttek léter; valamint a csipkebogyó termékcsalád, ami C-vitamin tartalmának köszönhetően látható segítséget nyújt az érzékeny bőr nyugtatásában és feszesítésében.

