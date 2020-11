Habár az időjárás nem a legszebb arcát mutatja az év vége felé közeledve, a hidegebb hónapok közeledtével, ismerjük a mondást, miszerint rossz idő nincs, csak nem megfelelő öltözet! Ha családdal a fővárosban kirándulnátok, vagy városlakóként itt töltenétek el néhány aktív órát, jó program lehet egy-egy új játszótér felkeresése.

Városliget – Nagyjátszótér

Budapest legnagyobb játszótere a Városliget dél-keleti részén, a park Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út sarkához közel kapott helyet. A park tematikáját tekintve három részre osztható, így a 0-14 éves korosztály egymás mellett tud szórakozni.

A kicsik játszótere 0-6 éves korig ajánlott. Gumiborítás védi a gyerekeket, dombok, alagutak, hinták, napvitorlával ellátott homokozó színesíti a placcot. Baba-mama hintát is telepítettek a város legújabb játszóterére, így már a legapróbbak is kipróbálhatják a ringatózás élményét. Szoptatásra és pelenkázásra is van mód fedett, zárt helyen.

A nagyobb gyerekeknek tervezett részen olyan attrakciókat alakítottak ki, amiket mi szülők is szívesen kipróbálnánk. Elárulom Nektek egy titkos vágyam: úgy felmennék a Szinyei Merse Pál Léghajó című festménye által inspirált léghajós mászókára.

Múzeumkert – Muzi

„A Múzeumkert nem egy vasráccsal körülkerített kert, hanem az egész világ, amelynek határa mindenfelől a végtelenség. Nem is Múzeumkert a neve, hanem röviden és mégis messzihangzón: Muzi!” - Pásztor Árpád - Muzi

A Magyar Nemzeti Múzeum kertjének felújításakor egy játszótér is beköltözött a kerítés mögé, melynek alapzatán a fenti Pásztor Árpád idézet is eszünkbe juttatja, nem a jelenben járunk. Az ősfás park ugyanis visszarepít minket a békeidőkbe, hiszen valódi századfordulós elemeket jelenítettek meg az alkotók. A tér nem túl nagy, ám játékai többfunkciósak, így a 2-12 éves korosztályt több órán át lekötik.

Mindenképp vigyetek magatokkal aprópénzt, hiszen automatából üveggolyót vásárolhattok, hogy aztán a fából aprólékosan kidolgozott golyópályákon legurítsátok azokat, vagy a Pál utcai fiúkból jól ismert golyózós játékot kipróbáljátok. A játszótéren helyet kapott még egy fodrászbódé fa eszközökkel, egy pékség játékkonyhával, egy működő verkli, egy „steampunk gőzfűrészüzem”, ami egyszerre játszóvár, mászóka és csúszda is.

Vigyetek magatokkal még papírt és ceruzát is, így satírozós technikával menetjegyet készíthettek magatoknak a lóvasútra, melyet fából faragott lovacskák „húznak”.

És ha játszótérre mentek, ezt az 5 szabályt soha ne feledjétek!

