Orlando Bloom és Katy Perry új fotóikon olyanok, akár egy idős házaspár

Orlando Bloom és külön-külön is mindig nagy kedvenceik voltak, ám azért is teljesen odáig voltunk, mikor kiderült, hogy egy párt alkotnak. És hogy gyerekük is lesz? Hát ez már tényleg hab a tortán. Szóval mostanra már tényleg egyértelmű, hogy mind Orlando, mind Katy lenyugodott, és a békés családi életben keresik tovább a boldogságot. Viszont olyan változás ez, amit a szemünknek még szoknia kell.

Mert nem is volt olyan rég, mikor a szerelmespárt úgy kapták lencsevégre strandolás közben a paparazzik, hogy a színész épp egy szál semmiben szórakoztatta kedvesét, ám most, alig néhány évvel később Orlando Bloom és Katy Parry úgy fest, akár egy nyugdíjas házaspár.

Tündéri kutyusaikkal békésen, teljes nyugalomban sétálgatnak a parton, a sokat mutató ruhákat felváltotta a kényelem... Bizony, nem csak mi öregszünk, hanem kedvenc hírességeink is.

