Óriási érdeklődés övezte a 360 Design Budapest rendezvényt

Először nyitotta meg kapuit a 2020.október 8. és 10 között megrendezett 360 Design Budapest kiállítás, melyet a Magyar Divat & Design Ügynökség valósított meg a Budapest Design Week szakmai partnereként. A háromnapos esemény során az érdeklődők nemcsak a helyszínen tekinthették meg a világszínvonalú designerek alkotásait, hanem a rendezvény honlapján online is megnézhették, valamint egy virtuális túrát is tehettek a 3D-s tárgyak között. Ez a kettőség adta a rendezvény „figitális” jellegét, amely a nemzetközi trendek alapján, a vírushelyzet közepette is lehetőséget teremtett a tehetségek széleskörű és biztonságos bemutatására.

Az érdeklődőknek lehetőségük nyílt arra is, hogy közelebbről is megismerjék a kiállított tárgyak mögötti történeteket: Bonta Gáspár, a rendezvény kurátora és programvezetője naponta több tárlatvezetésre invitálta a jelenlévőket, amely a rendezvény során végig maximális látogatószámmal indult el. A résztvevők ennek során megtudhatták, mi volt a kurátori koncepció és a magyar bútoripari hagyományokba, valamint a kortárs design egyediségébe is bepillantást nyertek. Ezen kívül egészen új perspektívából is tanulmányozhatták a látottakat, hiszen egy VR-szemüvegen keresztül is teljesíthették a hétvégi design-körtúrát. Az érdeklődők nemcsak a formatervezés világához kerülhettek közelebb, hanem annak meghatározó alakjaihoz is: szinte mindegyik kiállító személyesen is ellátogatott a helyszínre, így a rendezvény a fogyasztók és a tervezők közötti kapcsolatok megerősítésében is jelentős szerepet játszott.

Az offline kiállítás 20 hazai formatervező munkásságát tárta a látogatók elé, így Adamlamp, Codolagni, Error n’more, Hannabi, Kele Sára, KOMONKA, Lakatos Ábel, LumoConcept, Miklósi Ádám, Oleant, Paper Up, Planbureau, Plydesign, Position Collective, RAWfiction, Regős Anna, Sixay, Socowoo, Studio Nomad és Ungár Fanni különböző designtárgyait ismerhették meg. A digitális felületen a magyar tehetségek bámulatos munkái mellett, helyet kapott négy nemzetközi designer termékei is - a cseh Master & Master, a szlovák Crafting Plastic!, a lengyel Phormy, valamint a Máltán alkotó Anna Horváth, magyar formatervező is. A Magyar Divat & Design Ügynökség ezzel a határokon átívelő megoldással adott régiós jelleget a rendezvénynek, amellyel Magyarország egy lépéssel ismét közelebb került a régiós designipari központi szerep betöltéséhez. A 360 Design Budapest mindkét platformon hozta az értékesítésösztönző jelleget: az offline kiállítás résztvevői QR kódok segítségével érhették el a kiállítók weboldalait, míg a digitális kiállítás látogatói a tárgyak melletti ikonra kattintva fedezhették fel a designerek történeteit bemutató oldalakat.

Óriási büszkeséggel tölt el minket, hogy a kihívások közepette is sikerült ennyi embert mozgósítanunk a 360 Design Budapesttel: több mint 600-an regisztráltak az eseményre, így szinte mindhárom nap teltházas volt az óránként 50 főt fogadó kiállítás. A rendezvény kiemelt médiavisszhangja miatt intenzív láthatóságot kaptak a magyar formatervezők: összesen 30 hazai infleuncer látogatott el az eseményre és közel 60 sajtómegjelenés született a témában

– mondta Bata-Jakab Zsófia, az MDDÜ vezetője.

A 360 Design Budapest digitális kiállítása év végéig minden érdeklődő számára „nyitva áll”.

A Magyar Divat & Design Ügynökségről A Magyar Divat & Design Ügynökség a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalataként alakult meg 2018-ban, két kiemelt részleggel: divatipar és designipar. Az ügynökség célja a hazai divat- és designipar nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése, ezen keresztül pedig az országimázs erősítése. Emellett legfontosabb feladatai közé tartozik az export növelése, a hazai gyártói háttér erősítése és fejlesztése, a tradícióval rendelkező kreatív és szakmai tudás fejlesztése. Integratív szervezetként kiemelt célja a divat- és designiparágban tevékenykedő hazai és nemzetközi szereplők közötti hatékony szakmai koordináció megvalósítása, ami elengedhetetlen a hosszú távú sikerhez.