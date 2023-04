8 apró öltözködési baki, amit még mindig sok nő elkövet, pedig szintekkel rombolja a megjelenésed

A divat terén néha hajlamosak vagyunk belefutni olyan öltözködési hibákba, amik képesek borítani azt a gondosan eltervezett összképet, ami egyébként fejben még tökéletesnek is tűnt, és nemcsak a ruhadarabok, de bizony a kiegészítők esetében is jó pár rizikófaktor szóba kerülhet.

Elsőre persze mindig könnyűnek tűnik a dolog, de igazság szerint nem mindig olyan egyszerű rátalálni arra a kiegészítőre, ami kiváló részlete lehet bármilyen öltözéknek. Néha ugyanis előfordul az, hogy olyan darabot választunk, ami valami aprócska oknál fogva nem működik jól az általunk annyira preferált ruhával vagy szimplán csak nem illik az adott alkalomhoz. Most össze néhány olyan tipikus esetet, melyek megismerésével nem lesz nehéz elkerülnöd ezeket a hibákat! Kattints tovább és mutatjuk is, hogy mely 10 kiegészítőbaki az, amit egy apró trükkel orvosolható is!

Az InStyle magazin írása.