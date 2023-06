Azok, akik az 1990-es években voltak gyerekek (jelentkezek!), biztosan emlékeznek arra a rengeteg sorozatra és filmre, amiben Mary-Kate és Ashley Olsen szerepelt akkoriban. Nem nagyon volt olyan fiatal, aki ne ismerte volna az Olsen ikrekeket, mert ők testesítették meg az igazi szomszéd lányokat, akik jófejet, szépek, közvetlenek és persze extra menők!



Minden kislány és tini olyan akart lenni, mint ők, és bevallom őszintén, amikor 2002-ben (12 éves voltam) milliószor megnéztem Az ikrek Malibuból című sorozatot, csak azért sütöttem be a hajam alsó részét, mert Mary-Kate és Ashley elindították ezt a hajtrendet...



Talán ezért is hihetetlen, hogy az Olsen ikrek ma töltötték be a 37. életévüket, ezért a tiszteletükre összeállítottunk egy galériát, hogy megnézzük, pontosan mennyit is változtak első tévés szereplésük óta (ahol ici-picik voltak). Ha kíváncsi vagy,



akkor katt a galériára!

