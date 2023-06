Olcsó lakberendezési tippek az első lakásba

Dobd fel az üres falakat

Ha elment az összes pénzed a lakásra, és már nem maradt felújításra, festésre, esetleg egy szép tapétára, akkor találd fel magad és dekoráld ki a falat kreatívan. Képekkel, újságból kiszedett oldalakkal, poszterekkel...

Kell valami régi

A nagyid állandóan mindent rád akar sózni? "Kislányom, vidd el ezt a lakásba, nekem már úgyse kell, csak a helyet foglalja a padláson." Fogadd el, sőt, ha már ott jársz, nézz szét, milyen kincseket rejt az a padlás! Lehet, hogy egy kis takarítás után gyönyörű dolgokkal tudod feldobni a lakást!

Csináld magad

Amit csak tudsz, csinálj meg saját kezűleg. Olcsóbb is, de ráadásul még egyedibb is lesz a végeredmény!

Hosszútávra gondolkozz

Ha már költesz valamire, akkor olyanra, ami nem csak idén trendi, és idén fog tetszeni, hanem ami "alapdarab", mindig kelleni fog, és vélhetően nem fog a divatból se kimenni, soha.

Új helyett fesd le a régit

Nem kell azonnal új bútort venni, mert mondjuk a régi már nem tetszik. Képzeld el más színben, egy friss festékréteggel. Sokkal olcsóbb és nagyon menő megoldás! Mi ezt választanánk a helyedben!

Válaszd a 2 az 1-ben megoldásokat

Jól gondold át, mire lesz szükséged és mit veszel meg. Picike dohányzóasztal, ami később puffként is használható! Igen! Válaszd a praktikusabb megoldásokat!

Arra adj ki több pénzt, amire tényleg muszáj

Mondjuk egy jó matracra. Feleslegesen veszel meg egy nagy franciaágyat azért, mert szép és akciós, de fáj benne a hátad és nem tudsz egy jót aludni. Inkább akkor vegyél először egy igazán jó matracot, majd spórolj hozzá egy keretet is. De addig is a matracon nagyon jókat fogsz aludni. És persze utána is. Na erre megéri költeni – hosszútávon is!

Nézz szét a padláson

Igen, kell a lakásba valami régi, de első lakásnál kezdetben érdemes szétnézni és akár több bútort is a padlásról előhalászni, picit felújítani és azokat használni. Igazi kincsek, ráadásul a kezdetekben meg fognak felelni, amíg nem spórolsz össze egy kis pénzt új darabokra.

Tárolj praktikusan

A szerencsés kivételeket leszámítva az első lakásunk általában picike, ezáltal túl sok hely sincs benne.

Sok kicsi sokra megy

Drága étkészlet helyett műanyag tányérok, óriás tükör helyett pici piperetükör, kristálypoharak helyett műanyag verziók – csak néhány dolog, ami talán apróságnak tűnhet, de tudod: sok kicsi sokra megy. És nyugi, idővel majd mindened meglesz!