7 dolog, amitől a lakberendezők szerint gagyinak tűnni az otthonod

A PCOS az endokrin rendszer betegsége, ami a hormonháztartást, a női szerveket és az emésztőrendszert is érinti, és számos kellemetlen tünettel nehezíti meg a nők életét. Ám nem csak gyógyszerekkel kezelhető, megfelelő étrenddel, bizonyos alapanyagok kerülésével a gyulladás és a fájdalmas tünetek mérsékelhetők és akár teljesen el is tüntethetők. Mutatjuk, milyen ételeket kerülj, ha te is érintett vagy!