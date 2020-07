Nyáron is használd a fürdőkádat: 5 olaj, amiktől bababőröd lesz

Szantálfa illóolaj: Az ókori indiai bölcsek is ismerték a szantálfa előnyeit, a bőr és a mentális jólét szempontjából. Az emberek szantálfát használtak, hogy a testnek hűvös érzete legyen a legnagyobb melegben is. A pattanások, ráncok ellen is nagyszerű, de van még egy előnye: segít koncentráltnak és nyugodtnak maradni a stresszes helyzetekben is.