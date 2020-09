Szinte nem volt olyan ember anno, aki ne nézte volna a Paula és Paulina című szappanoperát és követte nyomon a Bracho család ügyes-bajos mindennapjait. Közülük a legtöbbre kétségtelenül a főszereplő, Gabriela Spanic vitte, aki azóta számtalan szuper sorozatban mutatta meg magát. Most pedig a TV2-n hamarosan induló Dancing With The Stars című műsorban kapott szerepet. Bizony, jól olvasod, szerepet kapott!

Olyan sztárokkal fog együtt versenyezni, mint Osvárt Andrea és Suti András, Marsi Anikó és Vas Zsolt, Pásztor Anna és Köcse György, Gelencsér Tímea és Hegyes Bertalan, Détár Enikő és Baranya Dávid, Istenes László és Czina Boglárka, Noszály Sándor és Mikes Anna, Horváth Tamás és Sipos Viktória, Tóth Dávid és Lissák Laura, Emilió és Tóth Orsolya, valamint Győrfi Dani és Stana Alexandra.

És ha mindettől még nem esett le az állad, akkor eláruljuk, hogy a műsort Kiss Ramóna és Stohl András fogják vezetni. A zsűri székeiben pedig Ördög Nóra, Molnár Andrea, Kováts Gergely Csanád és Schiffer Miklós foglalhat helyet.

