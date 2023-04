11 ódivatú ruhadarab, amihez túl sok nő ragaszkodik még mindig

A basic ruhadarabok, vagy más néven alapdarabok, mindig is jól alkalmazkodtak a trendek változásához, és az elmúlt évtizedekben mondhatni egy stílusötlet sem volt képes fogást találni rajtuk. Hiszen az egészben éppen ez a lényeg, a gardróbunk olyan kulcselemei, amik mindig bevethetők, jól variálhatók, igazi klasszikusok, amik sosem mennek ki a divatból. Vagy mégis? Bár a ruhatárunkban elfoglalt stabil és mindenhez jól igazodó megingathatatlan helyüket sosem veszítik el, ám azért az évek, évtizedek alatt ezek az alappillérek is kicsit átalakultak.

A stílusszakemberek szerint a mai napig jó pár olyan basic ruhadarab kering a köztudatban, ami akárhogy is szépítjük, nem tudott teljesen alkalmazkodni az idő múlásához, ezért bármennyire is ragaszkodunk hozzájuk, ideje búcsút venni tőlük, és átértelmezni magunkban is, hogy mit is jelent az alapdarab fogalma napjainkban. Kattints tovább és mutatjuk, hogy mely alapdarabok azok, amik ma már elavultnak számítanak és mutatjuk, hogy milyen alternatívával helyettesítheted őket!

Az InStyle magazin írása.