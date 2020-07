Emlékszel még rá? Ő volt Kim Kardashian első férje

Kanye West és párosa ma már olyan egyértelmű a sztárvilágban, mint a borsó meg a héja, talán pont ezért emlékeznek kevesen Kim előző házasságaira. Pedig volt belőlük nem is egy, és noha úgy tűnik, hogy Kim és Kanye már ezer éve együtt vannak, mindössze csak 2014-ben mondták ki a boldogító igent, igaz azóta rendesen zajlik körülöttük az élet, 4 gyermekük is született.

Kanye előtt férje Kris Humphries kosárlabdázó volt, akivel 2011-ben mondták ki a boldogító igent, majd az esküvő után 72 nappal be is adták a válási papírokat. Az osztozkodás még is sokáig zajlott, a válóper 2013. június 3-án fejeződött be, Kimnek pedig 2013. június 15-én megszületett az első gyermeke Kanyetól.

Túl csavaros már ez a történet? Pedig még szót sem ejtettünk Kim első férjéről, a dalszerző Damon Thomas-ról, akinek nem csoda, hogy ennyi Kardashian-botrány után már rég feledésbe merült a neve, hisz hol van már ő és Kim 2000-es évek eleji szerelme.

Kim és Damon még 2000-ben házasodtak össze, majd 2004-ben váltak el egymástól, ekkortájt pedig Kim még bőven csak álmodozott a hírnévről, és inkább Paris Hilton utánfutójaként volt számon tartva. Kim egyébként nem szívesen beszél első házasságáról, ugyanis mint később kiderült, Damon nem bánt valami jól vele, talán a köztük lévő 10 korkülönbség miatt is, de állandóan ellenőrizgette és visszafogta a sztárt, talán félt, hogy szerelme egyszer híresebb lesz mint ő? Talán már sejtette, hogy mi a jövő, hiszen a Keeping Up with the Kardashians-t három évvel később, 2007-ben kezdték forgatni, a többi pedig már történelem.

