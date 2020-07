A bosszúállók és Pókember filmek sztárja sok más hírességhez hasonlóan szintén az Instagramján tette hivatalossá, hogy végre eltalálta Ámor nyila. A jóképű színész egy sejtelmes képet tett közzé közösségi oldalán, amelyen a modell, Nadia Parkers látható. A 24 éves sztár és a fiatal, egyre felkapottabb modell már randevúznak egy ideje, ám sosem erősítették meg a kapcsolatukról szóló híreket.

Most azonban úgy tűnik, hogy szintet léptek és elérkezettnek látták az időt ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt is felvállalják a köztük lévő kapcsolatot. A színész és a modell bimbózó szerelmének azonban nemcsak a rajongók, hanem híres barátaik is nagyon örültek. Többek között Sophie Turner, aki még egy vicces kommentet is fűzött a fotó alá.

Tom egyébként nem igazán szereti kiteregetni a magánéletét, mindig annyit oszt meg a rajongókkal, amennyi számára még belefér. Áprilisban lett vége legutóbbi kapcsolatának, de úgy fest, 4 hónapnyi szingliség bőven elég volt számára.

