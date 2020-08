Ő az a lány, aki elrabolta Katalin hercegné sármos öccsének szívét

James Middleton most bepillantást engedett egy romantikus randevúba, amit menyaszsonyával, Alizee Thevenet-el tartottak a saját kertjükben. Katalin hercegné helyes öccséről egy ideje már tudni lehet, hogy megtalálta az igazit, a 33 éves James pedig úgy tűnik, még mindig fülig szerelmes, és mivel a koronavírus miatt az utóbbi időben leendő feleségével kerülik a nyilvános helyeket, így saját otthonukban lepte meg kedvesét, valamint egy igazán különleges ajándékot is adott neki.

A meghitt estéről James Middleton több képet, valamint egy videót is megosztott, melyek láttán csak még jobban fáj a szívünk, hogy Katalin öccse végleg elkelni látszik:

Oké, azt viszont le kell szögezni, hogy James és Alizee tényleg tökéletes párnak tűnik, kis családjuk pedig szőrös gyermekeikkel még tökéletesebb. Kész idill az életük, és még a szívük is helyén van, James már előbb említett ajándéka szerelmének ugyanis egy gyönyörű nyaklánc volt az est folyamán, ami a Bulgari és a Save the Children jótékonysági szervezet közös kollekciójából származik. A kollaborációból befolyt bevétel nagy részét a Save the Children kapja, az összeget pedig a COVID-19 Emergency Response elnevezésű projektre fogják fordítani. A Save the Children egyébként egy brit jótékonysági szervezet, ami az egész világon próbálja javítani a nélkülöző gyerekek életminőségét, most a Bulgarival közös kampányuk keretén belül például eddig közel 100 millió dollárt gyűjtöttek össze a rászorulók számára.

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 10 kép 10 pillanat az elmúlt évtizedből, ami örökre megváltoztatta a brit királyi család életét Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria