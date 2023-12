Nyári Dia először szólalt meg a Sztárboxban elszenvedett veresége után: hatalmas bejelentést tett

A Sztárbox műsorának eddigi legzseniálisabb női mérkőzésének lehettünk szemtanúi, így nem is volt kérdés, hogy még napokkal az adás után is beszélni fognak erről az emberek. Az összecsapást végül pontozással Dobos Evelin nyerte meg, ám ez egy percig sem keserítette el a szépséges Nyári Diát, aki nemrég egy posztban árulta el, mire inspirálta a felkészülés időszaka és maga a megmérettetés is.

Dia most egy friss posztjában elárulta, hogy szinte utolsó pillanatban kezdte nulláról a boxot, és az idáig megtett út lehetetlen lett volna edzői nélkül. A szép színésznő hozzátette, hogy nem hagyja abba a boxot, sőt mi több, ezután még inkább szeretné profi szinten űzni ezt a kicsit sem veszélytelen sportot.

...megyek én még zsákot püfölni, és ringbe is...

Sorait azzal zárta, hogy bár senki sem nézné ki Evelin alkatából, igenis kemény csaj, akinek nagyon fog drukkolni a mindent eldöntő utolsó adásban, ahonnan végre kikerülnek a 2023-as év Sztárbox győztesei. Evelin egyébként Berki Mazsival fog ringbe szállni a döntőben, míg Árpa Attila Brasch Bencével, Molnár Áron pedig Rácz Jenővel.

