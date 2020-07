Ebben változott meg leginkább Kovács-Nyári Dia, mióta anyuka lett

Néhány napja már nem csak anyuka, de feleség is Kovács- . A szépséges színésznő kisfia, Zétény második születésnapját nem is tudta volna szebben ünnepelni, mint hogy aznap ment feleségül szerelméhez, aki gyermeke édesapja is.

A fiatal színésznő gyorsan beletanult az anyaszerepbe, annyira, hogy még az anyukája is megjegyezte, mennyire nagy a türelme.

Anyukám azt mondta, ő kifejezetten felnéz ránk, hiszen ő maga nem volt ennyire türelmes. Soha nem is szokott nekem gyereknevelési tanácsokat adni, szerinte jó úton vagyunk, szereti, ahogy neveljük Zétényt, de egy tanácsa nagyon megragadt, és ezt be is tartjuk: következetesen neveljük a gyereket, hiszen ahogy ő is mondta, a következetesség meghálálja magát - árulta el a JOY-nak Dia.

Mióta a kis Zéti megszületett, Dia egyre fogékonyabb az olyan témákra is, mikor a gyermekek megsegítése a cél.

Egy nő számára alapvetően is érzékeny téma minden, ami a gyerekekhez kapcsolódik, de mikor saját gyermekük lesz, ez még jobban fokozódik. Mikor a saját bőrünkön tapasztaljuk meg, milyen egy kis élettel együtt élni, sokkal érzékenyebbek leszünk, és még rosszabbul érintenek az olyan hírek, mikor azt halljuk, hogy gyerekeknek nélkülöznie kell. Anyaként gondoltam bele, és jöttem rá igazán, hogy az lehet az egyik legfájdalmasabb dolog az életben, ha nem tudsz ételt adni a gyermekednek - mondta Dia.

Éppen ezért anyaként kezdett el gyermekeket támogató jótékonysági akciókhoz is csatlakozni, nemrég az Instagram-oldalán volt látható egy poszt, amelyben az SOS Gyermekfalvak támogatására indult kampány keretében verset szavalt.

