11 növény, amit inkább ne ültess a kertedbe, ha jót akarsz

Egy-két évtizede divat lett smaragdtuját ültetni a kertekbe sövényként, akár kerítés helyett is. Sötétzöld levélzetével, elegáns alakjával nagy kedvenc lett, ráadásul mivel örökzöld, télen is üde színfolt volt. Múlt időben, mert a klímaváltozás miatt ma már sorra pusztulnak el a nemrég még egészséges példányok. A szárazság mellett a gombás betegségek és a hazánkban is megjelent boróka-tarkadíszbogár is károsítja őket. Először csak néhány elszáradt, barna folt jelenik meg a smaragdtujákon, de hamarosan az egész növény elpusztul. Sok kertészetben ezért mostanra nem kapható, de azért még így is többen árulják sajnos. De ne dőlj be annak a szövegnek, hogy megfelelő locsolás meg permetezés mellett szépen nevelhető! Nem, a smaragd tujától itthon el kell búcsúzni.

forrás: Hanno Vesiallik / Pexels A smaragdtuja sokáig a legnépszerűbb sövénynövény volt hazánkban, ma már nem ajánlott ültetni.

Helyette a leylandi ciprus lett a sláger, főleg sövénynek, mivel ez is örökzöld, de jóval ellenállóbb. Másik előnye, hogy gyorsan nő, szóval viszonylag hamar megfelelő takarást biztosít. Azt viszont sokan nem tudják, hogy növekedése nem áll meg a 2-3 méternél, sőt! Az alapfaj néhány év alatt elérheti a 10-12 méteres magasságot, vagyis a kerítés, ház mellé ültetni nem éppen ideális. Metszeni, visszavágni ugyan lehet (illetve kell is), de ettől még az ágai és a törzse évről évre vastagodni fog, vagyis nemcsak hosszában, hanem széltében is terpeszkedik, és idővel nem nyújt szép látványt. Nagyobb kertekbe, parkokba szoliter növényként kiváló, de sövénynek már kevésbé.

A galériában még 9 növényt mutatunk, amelyeket messziről kerülj el:

