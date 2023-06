Nem Kevin Costner felesége lenne az első! Nők, akiket gazdaggá tett a válás

A napokban robbant a hír, Kevin Costner felesége, akivel épp válnak, havi 248 000 dollár gyerektartást követel a színésztől. A világ egyként hördült fel az átszámolva több mint 80 milliós összegen, pedig mindeközben az is kiderült, Christine Baumgartner szerint valójában ez az összeg kevesebb, mint amire szüksége lenne ahhoz, hogy három gyermeküket a megszokott színvonalon tudja ellátni a jövőben, ráadásul ebbe az összegbe még bele sem tartoznak a magániskola, az egészségbiztosítás és a sporttevékenységek költségei.

Utóbbiakat egyébként is 100%-ban a színész állta, és továbbra is így szeretne tenni, a követelt 248 ezer dolláros összeget viszont kész rablásnak tartja. Nos, tegyük hozzá, hogy nem Christine lenne az első, akinek sikerülne elképesztő összegeket lehúzni egy ismert emberről, sőt mi több, Kevin Costner első felesége, Cindy Silva is igen komoly összeget gombolt le róla - nézd meg galériánkban azokat a nőket, akiket gazdaggá tett a válás!

A folytatásért kattints galériánkra!

Galéria / 7 kép Nők, akiket gazdaggá tett a válás Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria