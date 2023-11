Az 56 éves sztár második fénykorát éli, ami nemcsak a díjnyertes alakításairól mondható el, hanem külsejéről is. Nicole Kidman ugyanis túl az 50-en is minden túlzás nélkül a legszebb sztárok egyike. Tény, hogy sokat köszönhet a genetikának, hiszen magas alakjához, karcsúság és tökéletes bőr is társult, ugyanakkor sosem titkolta, hogy ennek megtartásáért sokat is tesz.

A kétgyerekes Nicole rengeteget sportol, de nagy valószínűséggel boldog és kiegyensúlyozott élete is hozzátesz remek megjelenéséhez, amit legutóbb a Country Music Association Awards-on mutatott meg. Kidman természetesen férjével, Keith Urban zenésszel vonult végig a vörös szőnyegen, ahova egy elképesztő, szinte már arcpirítóan szexi fekete ruhát viselt.

Az Oscar-díjas sztár porcelán bőrénél csak kockás hasa volt feltűnőbb. A csodaszép ruha ízlésesen, ám bőven láttatni engedte kidolgozott és tónusos alakját, amivel sok rajongójának lett motiváció. De, ha ez nem lett volna elég, férjével úgy turbékoltak, mint a galambok. Bár már 18 éve alkotnak egy párt, szerelmük azóta is lángol.

