Túl kihívó volt! Keményen beszólt a Next Top Model Hungary versenyzőjének a zsűri

Március 24-én este újabb adással jelentkezett a TV2 várva várt műsora, a Next Top Model Hungary és az előző héthez hasonlóan ismét drámai pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Na persze ez egyáltalán nem meglepő, hiszen a tét óriási: a verseny nyertese nemcsak a Magyarország Következő Topmodellje címet szerezheti meg, hanem két évre szóló modellszerződést kap az Icon Modell Management ügynökségtől, 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete lesz, és szerepelhet a JOY magazin címlapján – ráadásul még 10 millió forintot is hazavihet. Szóval érthető, hogy a lányok nagyon szeretnének győzni, és természetesen az is, hogy szeretnék lenyűgözni a zsűri tagjait - Tomán Szabinát, Axente Vanessát, Tombor Zoltán divatfotóst és Merő Péter divattervezőt… de ez nem feltétlenül sikerül nekik mindig!

forrás: TV2/Next Top Model Hungary Kitti úgy érezte, sikerült visszafogott szettet választania, de a Next Top Model Hungary zsűrije egyáltalán nem értett egyet a döntésével.

A második adásban például Szaniszló Kitti Léda volt az, akinek keményen odaszóltak, méghozzá a ruhaválasztása miatt. A 23 éves lány azt mondta, az első találkozásuk alapján „próbált egy kicsit visszafogottabb lenni és elegánsabb”. „Ez a felső ez már az? Ez maga a visszafogás ez a felső?” – mondta neki Merő Péter. „Kövess egy szabályt: Döntsél mindig! Lábat mutatsz, hasat mutatsz, vállat mutatsz? Ne mutass mindent egyszerre, mindig egyet válassz mert tényleg sok” – tanácsolta Kittinek a divattervező, a zsűri többi tagja pedig egyetértett a kritikájával. A lány végül továbbjutott, mivel az adás végén Keveházi Lili és Polgári Léda Anna számára ért véget a verseny, szóval kíváncsian várjuk, Kittinek sikerül-e legközelebb jobban lenyűgöznie a bírákat.

