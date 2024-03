Kiborulás és összeomlás: A Next Top Model Hungary legelső része tele volt drámával

A TV2 vadonatúj műsorának legelső adásában megismerhettük azt a szerencsés 16 lányt, akik közül a nyertes a Magyarország Következő Topmodellje címet szerezheti meg, valamint 10 millió forint üti a markát, két évre szóló modellszerződést kap az Icon Modell Management ügynökségtől, de ha ez nem lenne elég 2024-ben a Schwarzkopf Gliss Hajápolási Márka magyarországi nagykövete lesz, és szerepelhet a JOY magazin címlapján.

forrás: TV2 A Next Top Model Hungary nyertesének teljesen meg fog változni az élete, többek között szerepelhet a JOY magazin címlapján.

A Next Top Model Hungary nyertesére ugyan várni kell még, de az biztos, hogy unatkozni nem fogunk, hiszen már az első adásban láthattunk drámai és sokszor sokkoló pillanatokat. A modell szakma híresen kemény, ebből pedig a nézők kaphattak is némi ízelítőt. Az egyik fiatal lány komoly egészségügyi problémákkal vágott bele a versenyben, de már az első próbatételnél kiderült, hogy nem biztos, hogy bírni fogja a teste. A kamerák előtt, zokogva rogyott a földre, segítségére pedig a gyönyörű műsorvezető, Ördög Nóra sietett, aki végül a zsűrihez vezetette a lányt, majd nem sokkal később fel is adta a versenyt.

Ezen kívül természetesen már kezd kirajzolódni, ki lesz az, akivel jobb lesz vigyáznia minden lánynak és persze ki és miben lesz erős…

Napjainkban a plus size modellek is sikert sikerre halmoznak!

