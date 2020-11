A párizsi nők stílusáért mindenki rajong, de a téli szezonba lépve a new york-i nők öltözködése mellett sem mehetünk el szó nélkül. Ha ugyanis megfigyeled, mit viselnek ezek a hírességek az évszakban, láthatod, hogy mennyire jó érzékkel válogatják össze téli szettjeiket. Az alábbiakban bemutatjuk, mi az a négy ruhadarab, amit ők ilyenkor előszeretettel hordanak.

Pufidzseki

Szövetkabát, ballonkabát, teddy bear: a new york-i sztárok is szívesen hordják ezeket, ám ha beköszönt a hűvös idő, a gardróbjukban a pufidzseki kapja a főszerepet. Ami persze nem csoda, hiszen kényelmes, meleg, ráadásul ez a legtökéletesebb választás sportos ruhadarabok mellé. Íme Emily Ratajkowski, aki imádja!

Magas talpú cipők

New York-ban annyi látnivaló van, hogy a hírességek is folyamatosan jönnek-mennek. Márpedig a téli szezonban, ha ilyen sokat úton vannak, elengedhetetlen egy megbízható cipő, ami egyszerre csinos, de közben kellő stabilitást ad a bokának. Erre jó választás egy magasított talpú csizma vagy bakancs, amiben még a jegesebb úton is gond nélkül sétálhatnak. Bella Hadid gardróbjában is akad belőle néhány!

Pulcsiruha

Mi az, ami helyettesíti a nadrágot a téli időszakban, és mégis kellően melegen tart? Naná, hogy a pulcsiruha, ami az elegáns téli öltözködés egyik legszuperebb darabja! Egy hosszabb szárú csizmával pedig garantáltan nem fogsz fázni. Ezt az elvet vallja Olivia Palermo is, aki szívesen visel pulcsiruhákat ebben a szezonban.

Bőrnaci

A new york-i nők imádják a bőrnadrágot! Ősszel, télen és tavasszal is előkerül a gardróbjukból (sőt, többségüknél még a hűvösebb nyári napokon is), hiszen ez a ruhadarab évszaktól függetlenül plusz vagányságot csempész a szettekbe. Nem csoda, hogy Sarah Jessica Parker is szívesen viseli, bebizonyítva mindenkinek, hogy 55 évesen is bátran felkaphatjuk a bőrnacit!

A galériában még több fotót találsz Bella Hadid kedvenc téli szettjeiről!

