Ez persze nem baj, mert ember legyen a talpán, aki kibírja nevetés nélkül, amit a két sztár egymással művel. Jason már többször is töltött fel olyan videót, amellyel rajongóit akarta megviccelni. Hol több tucat hamburgert tömött magába, hol pedig a fogait verte ki egy fúrófejjel. Most viszont személyében igazi poén-pajtira talált, akivel még ennél is betegebb videókat készítenek mindenki legnagyobb örömére.

A 30 éves énekes előző posztját már több mint 8 millió ember nézte meg Instagramon, amelyben kapucnis felsőket válogat, majd ledobálja őket a pultra és csak egy nagy esés után derül ki, hogy bizony az énekes végig benne volt. A mostaniban még messzebb mentek, ugyanis Will golfleckéket próbál adni fiatal barátjának, aki véletlenül arcot üti az ütővel és kiveri a színész fogait. Persze csak viccből, de végeredménytől még mi is a hasunkat fogjuk:

A két színész egyébként már egy ideje nagyon jó barátságot ápol egymással. Amikor épp nem videókat csinálnak, akkor tényleg golfozni járnak vagy együtt edzenek a kondiban.

