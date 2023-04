„Nem akarok anyukákkal barátkozni, mert nekem sosem lesz gyerekem”

Danni Duncan sosem tervezte, hogy valaha gyereket szül és a nő a mai napig tartja magát az álláspontjához. Ezzel kapcsolatban nemrég a neten nyílt meg és hozzátette, hogy leépíti azokat a barátait, akik elérkeztek a gyerekvállalás korába és családot alapítanak. Az internetezőknek persze azonnal megvan a véleménye mindenről, így sokan kiakadtak azon, hogy Danni mennyire egoista, hogy nem akarja felborítani a szociális életét azzal, hogy figyelembe veszi, hogy a szülők nem tudnak elszakadni annyira könnyen a gyerekek mellől.

Elmondása szerint nincs azzal baj, ha valaki gyerekes szülőkkel lóg együtt, de ő jobban preferálja azokat a barátait, akiknek nincs gyereke és hasonló az életstílusa, mint neki.

„Minden alkalommal, amikor arról beszélek, hogy olyan barátokat szeretnék, akiknek nincsenek gyerekei, olyan reakciókat kapok az anyukáktól, hogy nem értik a dolgot, és hogy ezzel elítélem őket”

– mondja a videójában a nő, majd hozzáteszi:

„Szerintem a lényeg, amit az emberek nem értenek, hogy amikor gyerekmentes életet választasz, az azzal jár, hogy az egész életmódodból is szeretnéd kizárni a gyerekeket... Szuper dolog olyanokkal barátkozni, akik ugyanolyan életmódot folytatnak, így nem kell a találkozásokat az etetési idő vagy az alvásidő köré szervezni.”

„Ugyanarról van szó, mint amikor az újdonsült anyukák szintén anyukákkal szeretnének barátkozni.”

Persze amellett, hogy sokan elítélik, amiért ilyen szempont alapján válogatja meg a barátait, esetleg mond le azokról a régóta tartó szoros viszonyairól, amiket az évek alatt kialakított, csak azért, mert az illetőnek gyereke születik, még vannak olyan követői, akik egyetértenek vele. Rengeteg kommentet kapott, igazi vitaindító párbeszéd alakult ki a feltöltött videóiból.

„Az én gyerekes barátaim általában túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy összefussunk. Nem az ő hibájuk, de inkább olyanokkal töltöm az időt, akiknek nincsenek gyerekeik” - írja egy követő.

„Teljesen normális, olyan barátokra van szükség, akikkel osztozunk az érdeklődi köreinken” - tette hozzá egy másik.

Miután Danni rengeteg bántást kapott, azzal védte be magát, hogy ő is létrehozhat gyerekmentes közösséget, ha az anyukák is indíthatnak anya blogot.

„Tudod, vannak olyan influenszerek, akik anya infulenszerként robbannak be és ilyen kontentet osztanak meg. Ezt is így kell elképzelni, csak pont az ellenkezője: innen ki vannak zárva a gyerekek.”

