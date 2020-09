Napi horoszkóp szeptember 6.: a Mérlegek villámhárítókként állnak helyt, a Vízöntők átadhatják magukat az élvezeteknek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 6.

KOS (március 21-április 20)

Ha a megfelelő tempóban haladsz a mai napon, akkor olyan programokra is jut majd időd, amelyeken hosszú ideje nem tudtál részt venni. Rendszerezd a tennivalóidat és aszerint végezd a feladataidat, így semmiféle hiba nem csúszhat a számításaidba. Arra azonban soha nem tudsz eléggé felkészülni, hogy mikor bíznak meg egy újabb feladattal, ám ebben esetben sem érdemes kétségbe esned, maradj higgadt, s haladj a megkezdett utadon. Ha elég hatékony vagy, délután már szabad leszel, s élvezheted az életet egy finom limonádé és a barátaid társaságában!

BIKA (április 21-május 20)

Az utóbbi időben azt vetted észre, hogy valaki folyton befolyásolni próbál, te pedig túl gyenge vagy ahhoz, hogy nemet mondj bármire. Noha roppant módon frusztrál a dolog, mégsem érzed magad elég határozottnak ahhoz, hogy kiállj és a saját értékrendednek megfelelő döntéseket hozz. Ne feledd: a saját sorsodnak te magad vagy a kovácsa, így tehát arról is csak te határozhatsz, hogy a saját utadat akarod járni, vagy inkább mások árnyékában kullogsz valahol hátul. Egy próbát megér, hogy kitörj és végre hallják a hangodat az emberek!

IKREK (május 21-június 21)

Akad valaki a környezetedben, aki a meglátásod szerint túl sokat vár el tőled egy bizonyos szituációban. Te már tudod, hogy olyan magasra tette a mércét, amit biztosan nem vagy képes megugrani, ezért érdemes lenne tisztázni a legelején, hogy ez nem fog menni. Ne szégyelld elismerni, hogy neked is vannak határaid! Jobb ez így, mintha később okozol csalódást másoknak és saját magadnak is. Ne aggódj emiatt, mert nem a hozzáállásoddal van baj, csak egyszerűen tisztában vagy a realitásokkal.

RÁK (június 22-július 22)

Az utóbbi időben túl sokat foglalkozol mások véleményével, nem állsz ki magadért és nem vállalod azt, amit képviselsz. Mivel ez rendkívülien hátráltat, előbb-utóbb el kellene döntened, mi is a pontos prioritási sorrend a te értékrended szerint: az, hogy magadnak megfelelj, vagy az, hogy mások elismerően rázzanak kezet veled. Előrébb lépni kizárólag akkor fogsz tudni, ha megszabadulsz a kisebbségi komplexustól, mert az igencsak gátol a kiteljesedésben. Vedd át a saját életed felett az irányítást, ne az legyen mérvadó, hogy ki és mit gondol, sokkal inkább az, hogy te mit akarsz és az boldoggá tesz-e!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hajlamos vagy arra, hogy csak azért, mert kritikával illetnek, abbahagyd, amit éppen csinálsz, hátat fordíts az egésznek és új dolgokba kezdj. Ha meg valakitől ugyanazzal kapcsolatban elismerés érkezik, akkor gyorsan megváltozik az álláspontod, amiből csak az jön ki, hogy belekapsz mindenbe, de igazából semmit nem fejezel be. El kellene döntened végre, mi a fontosabb a számodra: mások véleménye vagy a saját életed? Nem az az igazán lényeges, hogy saját erődből érj el sikereket? Akkor ugyanis nyugodtan fogsz aludni, s nem nyomaszt majd a lelkiismeret-furdalás azért, mert kihagytál mindenféle lehetőségeket.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A végére szeretnél járni valaminek, de túl bonyolultnak és kacskaringósnak találod az oda vezető utat, emiatt kicsit félsz belevágni. Mivel azonban a kivácsiságod erősebb, mint a bizonytalanságtól való a félelmed, ezért pontosan tudod, hogy el kell indulnod és ki kell derítened, mi történik pontosan. Amennyiben úgy érzed, a feladat túl nagy falat lesz számodra, keress valakit a környezetedben, aki bátrabb és talpraesettebb, mint te és a nagyobb hegyeket is gond nélkül mássza meg. Bízd rá magad, mert tudni fogja, merre kell mennetek annak érdekében, hogy minden kiderüljön.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Eddig mintegy kívülállóként tekintettél egy bizonyos szituációra, most azonban azt veszed észre, hogy kezdenek elég durván elszabadulni az indulatok, így egyszerűen nincs más választásod, közbe kell avatkoznod, mielőtt nagyobb baj lesz. Nincs idő hezitálni, hozd össze a vitás feleket és segíts nekik rendezni a konfliktust, hisz különben mindketten rossz szájízzel fordítanak majd hátat egymásnak. Hálásak lesznek neked azért, hogy mintegy megmentőként érkeztél, még mielőtt összecsaptak volna a hullámok a fejük felett! Méltán lehetsz büszke magadra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan szituáció adódik a mai napon, amikor egy üzletfeledet mindenáron meg kell győznöd ahhoz, hogy tovább tudjatok lépni abban a folyamatban, amelyben együtt dolgoztok. A megoldás ugyanis bármennyire kézenfekvő, az illető mégsem akarja megérteni, melyik a helyes útirány. Épp ezért ez most egy próbatétel számodra is, igyekezz tehát türelmesen, az általad logikusnak vélt érvekkel meggyőzni őt arról, miért gondolod azt, amit, és miért lesz nektek jó, ha ezúttal hallgat rád. Ne add fel, mert ez most mindenképp szükséges lesz ahhoz, hogy végül elérjétek azt, amiért dolgoztok! Lehet, hogy kicsit tovább tart majd, de a kihívások teszik izgalmassá az életet!

NYILAS (november 23-december 21)

Szilárd meggyőződéssel álltál ki a véleményed mellett egészen idáig, még akkor is, ha a környezetedben élőkkel abszolút mértékben szembe kellett menned. Most azonban olyan váratlan fordulatok bizonytalanítanak el, amelyek erőteljesen befolyásolhatják az események alakulását. Most még van időd visszafordulni, ha nem vagy biztos a dolgodban, kérd ki mások véleményét, de vaktában semmiképp ne kezdj bele semmibe! Győződj meg róla, hogy jól látod a helyzetet, és csak akkor indulj el, ha eltántoríthatatlanul magabiztos vagy!

BAK (december 22-január 20)

Úgy tűnik, elakadtál egy bizonyos folyamatban, fogalmad sincs, merre és hogyan tovább. Merd ezt bevallani magadnak, mert az első és legfontosabb lépés az, ha felismered a korlátaidat és kimondod, hogy segítségre vagy tanácsra van szükséged. Ne szégyellj tehát egy olyan személytől segítséget kérni, aki jobban átlátja a helyzetet, s tudja, mit kell tenned. Hálás leszel neki, hisz ezúttal egyedül valószínűleg nem boldogulnál. Ne felejtsd el biztosítani, hogy ős is bármikor bármiben számíthat rád. Jó, ha az embert ilyen segítő és önzetlen személyek veszik körül! Becsüld meg, mert nem mindenkinek adatik ez meg!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszú idő után először nem érzed úgy, hogy belefulladsz a feladatokba, így nem kell azon görcsölnöd, hogy nem felejtettél-e el valamilyen határidőt. Használd ki az alkalmat és koncentrálj csak saját magadra. Ritka lehetőség, hát mindenképpen élj vele. Szánj egy kis időt a testi-lelki feltöltődésre, tarts a barátnőiddel egy csajos napot, szépítkezz, vásárolj, egyél finomakat –egyszerűen élvezd az életet! Időnként neked is szükséged van arra, hogy a szürke, dolgos, munkával teli hétköznapok után hétvégén átadhatod magad az élvezeteknek!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyon szeretnél változtatni a jelenlegi élethelyzeteden, ám erre eddig nem volt még elegendő bátorságod. Most viszont a körülmények lehetővé teszik, hogy kilépj a komfortzónádból és új dolgokat próbálj ki – ráadásul különösebb kockázat nélkül. Ne késlekedj, pontosan tudod ugyanis, hogy ha nem ragadod meg a kínálkozó lehetőséget, nagy valószínűséggel jó ideig nem jön majd szembe hasonló. Ha másért nem, a saját lelkiismereted megnyugtatására érdemes kipróbálnod magad, hisz ha nem cselekszel, később talán bántani fog a dolog, akkorra azonban már elúszik a hajó!