Napi horoszkóp szeptember 21.: az Oroszlánokban érik a váltás gondolata, a Szüzek hálásak a jelenlegi helyzetükért

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Valaki a környezetedben annyira domináns szerepet tölt be, ami akarva-akaratlanul arra kényszerít, hogy folyamatosan a különböző helyzetekben történő helytálláshoz bizonyítsd rátermettséged. Nem biztos azonban, hogy mindenképp arra szorulsz, hogy non-stop azon járjon az eszed, vajon miféle csodát tudsz mutatni, amely lenyűgözhetné az illetőt. Próbálj óvatosan bánni ezzel és mérlegeld, van-e olyan mérvű referencia személy az életedben, aki miatt érdemes mindenféle, helyenként veszélyes, de tőled mindenképp távol álló manőverekkel észrevétetned magad. Egyszerűen csak érd be azzal, hogy számodra fontos emberek elismernek azért, amilyen valójában vagy. A többiek pedig hidd el, nem is annyira fontosak.

BIKA (április 21-május 20)

Mérhetetlen nagy kitartásodnak köszönhetően ma olyasfajta elismerésben lehet részed, amely hatalmas visszaigazolás számodra, hisz bizonyosságot nyertél atekintetben, hogy megérte foglalkozni a dologgal, hogy megérte minden mást háttérbe szorítva csak egyetlen egy dologra koncentrálnod, hisz a mag, amit elvetettél, gyönyörű virágot termett a mai napon. Nem kell szerénykedned, bátran húzd ki magad és büszkén fogadd az elismerő tekinteteket és gratulációkat, hisz ha valaki megérdemli, az bizony te vagy!

IKREK (május 21-június 21)

Valaki feltételek nélkül a te érdekeidnek rendeli alá magát csak azért, hogy segíthessen. Ez kissé meglep, mert a kapcsolatotok viszonylag új keletű, s még a régi barátoktól sem mindig remélheti az ember, hogy a bajban mellette fognak állni. Egyébként éppen ezért is esik különösen jól neked, hogy az illető ennyire kész támogatni téged. Becsüld meg ezt az embert, légy hálás neki és igyekezz viszonozni mindazt, amit kaptál tőle!

RÁK (június 22-július 22)

Szinte már magadénak tekinted az eredményt, épp ezért, kicsit lazábbra engeded a gyeplőt is. Légy azonban óvatos, hiszen a lovad bármikor megbokrosodhat, akkor viszont minden erődre, tudásodra és magabiztosságodra szükséged lesz annak érdekében, hogy ne történjen óriási baj belőle! Akkor dőlj hátra ilyen nyugodtan, ha valóban bent vagy már a célban és minden úgy van elvégezve, ahogy azt elvárják tőled! Még jó, hogy veszélyhelyzetben is meg tudod őrizni a hideg véred!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Nem érzed magad biztonságban egy bizonyos helyzetben, emiatt a környezeted számára jól láthatóan is feszült vagy. Egyelőre nem tudod ugyanis, hogy a körülötted zajló eseményektől tartanod kellene, vagy elfogadnod őket úgy, ahogy vannak. Könnyűszerrel meggyőződhetsz azonban arról, hogy félelmed megalapozott-e, vagy csak vizionálsz bizonyos dolgokat, ne habozz tehát utánajárni, a saját nyugalmad érdekében. Amennyiben úgy találod, hogy semmi keresnivalód a jelenlegi szituációban, nyugodtan zárd le és lépj ki belőle. Semmi nem kötelez ugyanis arra, hogy akaratod és elveid ellenére magadra erőltess valamit, ami távol áll tőled!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Vannak akadályok és apróbb gondok az életedben, mégis hálás vagy azért, ahol most tartasz, hisz az elmúlt hónapokban nem mindig láttad a fényt az alagút végén. Mostanra azonban megtanultad a helyükön kezelni a dolgokat és rájöttél, attól, mert beleveszel a sötétségbe, a megoldás és a fény nem jönnek majd maguktól. Igyekezz ezt az életszemléletet a gyakorlatba átültetve menni az úton, elfogadva azt, hogy mindig lesznek majd olyan helyzetek, amik megpróbálnak az egyensúlyodból kibillenteni. Neked viszont csak magadra kell hallgatnod, épp ezért ha valami nem szolgálja a lelki épülésed, azzal nem is kell a jövőben foglalkoznod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem értesz egyet egy olyan személlyel, aki kiönti a szívét és megértést várna tőled. Te azonban, noha igyekszel megértő lenni, részvéttel és sajnálattal az arcodon bólogatni, valójában minden egyes porcikád tiltakozik ellene. Ám mivel ez a bizonyos ember nagyon közel áll a szívedhez, várd ki a legmegfelelőbb alkalmat arra, hogy nagyon finoman és óvatosan véleményt nyilváníthass ezzel kapcsolatosan, gondosan ügyelve arra, hogy ne nyúlj túl mélyre a lelkében és ne bántsd meg vele. Az álláspontod úgy is érzékeltetheted, hogy egy bizonyos logikai vonal mentén rávezeted. Ügyelj arra, hogy emiatt ne romoljon meg a közöttetek lévő kapcsolat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egymás után gyors, ám felelősségteljes döntések sorozatát kell meghoznod, de te hozzá vagy szokva ehhez a szerephez, nem fog gondot okozni neked. A többiek nagyra fogják értékelni ezt, mert nem sokan mernének vállalni ekkora felelősséget. Méltán lehetsz most büszke magadra, de vigyázz, nem a népszerűség a legfontosabb dolog az életben, ennél lényegesebb, hogy valóban hasznára lehetsz a társaidnak! Így működnek a professzionális rendszerek!

NYILAS (november 23-december 21)

Sakkot kaptál valakitől, egyszerűen sarokba szorított, ráadásul nem túl tisztességes eszközökkel. Emiatt kezdetben nagyon dühös vagy, legszívesebben óvást nyújtanál be, hisz pontosan tudod, hogy milyen hátsó szándékoktól vezérelve, milyen eszközöket használt fel ellened csak azért, hogy előnyt kovácsolhasson magának. Ne hagyd azonban, hogy az érzelmeid és az ösztöneid vezessenek, inkább higgadtan és okosan játszd meg a bábuidat úgy, hogy a végén el ne veszítsd a játszmát! Ne feledd: az nevet, aki utoljára nevet!

BAK (december 22-január 20)

Noha a kiszámíthatóság híve vagy, a hét első napján mégis váratlanul meredek irányt vesznek a történések. Ennek ellenére próbálj higgadtan, de gyorsan cselekedni, mert ez most vízválasztó lehet! Igyekezz minden szempontból helyén kezelni a problémát, globálisan tekints az egészre és ha mindent úgy csinálsz a komeptencia határaidon belül maradva, ahogy kell, nem lehet korrigálhatatlan a hiba. Úgy tekints a helyzetre, hogy ismét tanultál valamit, így legközelebb talán óvatosabb leszel és nem mész a tűz közelébe, ha tudod, hogy milyen forró!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy számodra eddig ismeretlen helyzettel szembesülsz, amellyel első körben nem tudsz mit kezdeni. Megijeszt az, hogy benne van a pakliban a bukás lehetősége is, hisz rajtad múlik minden. Nem kell azonban ilyen komolyan venned a feladatot, hisz szerencsére sem mások, sem a te életed nem múlik rajta. Vetkőzd le a görcsöd és tekints úgy a kihívásra, melyből ismét tanulhatsz valamit. Hidd el, időnként kifejezetten pozitív hatással bír a változtatás!

HALAK (február 20-március 20)

Elbagatelizálsz egy bizonyos dolgot, amelynek meg is lesz a következménye. Az eredményen ugyanis jól látszik az, hogy nem kezelted kellő komolysággal a helyzetet. Ez most nem sikerült olyanra, amilyenre megálmodtad, tapasztalatszerzésnek azonban mindenképp jó volt, hisz megtapasztalhattad, milyen lesz az eredmény, ha nem úgy állsz a dologhoz, ahogy azt a szituáció megkívánja. Legközelebb jobban tedd oda magad és nem fog főni a fejed sem miatta!