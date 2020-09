Napi horoszkóp szeptember 20.: a Mérlegek önfeláldozóak, a Nyilasoknak több önbizalomra van szükségük

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 20.

KOS (március 21-április 20)

A mai napon megbizonyosodhatsz róla, hogy valóban léteznek még igaz barátságok és emberi kapcsolatok, olyan helyzetben siet ugyanis valaki a segítségedre, amelyben úgy tűnt, senkire nem számíthatsz. Ám pontosan akkor érkezik a segítség, amikor nem is gondolnád, mintegy életmentésként. Légy hálás az illetőnek és biztosítsd róla, hogy ő is bármikor, bármilyen helyzetben számíthat rád, minden tőled telhetőt meg fogsz tenni azért, hogy segíthess neki. A zsúfolt, rohanással teli életedben jól esik rájönnöd, hogy vannak még ilyen, kivételes kapcsolatok, amelyek az önzetlenségről és odaadásról szólnak!

BIKA (április 21-május 20)

Általában rendkívül görcsösen ragaszkodsz valamihez, amit kigondolsz, nagyon nehezen adsz lejjebb az elveidből, mindenáron ugyanis a saját akaratod szeretnéd érvényesíteni. Így azonban nem biztos, hogy mindig el tudod majd érni a céljaid, hisz be kell látnod, hogy mindent te sem tudsz egymagad befolyásolni. A siker érdekében tehát érdemes rugalmasabban kezelni bizonyos helyzeteket, kicsit nem árt néha lazábban kezelni a dolgokat, mert a benned lévő teljesítménykényszer miatt rengeteg csalódás érhet majd a jövőben. Néha dőlj hátra, élvezd a kilátást és engedd, hogy az ár vigyen előre!

IKREK (május 21-június 21)

Korábban a szőnyeg alá sepert probléma köszön most vissza, ami a legnagyobb bosszúságodra rengeteg időt elvesz a mára tervezett pihenésből. Ne ess azonban kétségbe attól, hogy a hét utolsó napja nem a terveid szerint alakul, szerencsére semmiféle életbe vágó ügyet nem kell ma elintézned, "csupán" a pihenésed került veszélybe. Ezúttal alaposan magold be a leckét: amit a szőnyeg alá sepersz, az a legváratlanabb pillanatokban fogja keresztülhúzni a számításaidat. Most koncentrálj a megoldásra és ha marad időd, pihenj egy keveset!

RÁK (június 22-július 22)

Fontos számodra az, hogy a környezetedben élőket kiszolgáld, hogy mindenki boldogságát te tápláld, az esetek döntő többségében háttérbe szorítva önmagad. Azelőtt megkérdőjelezhetetlen meggyőződéssel hitted, hogy ez a te utad, az, hogy másokat szolgálj, az utóbbi időben azonban kezd az ebbe vetett hited megremegni. Mostanra túl magasak lettek ugyanis a veled szemben támasztott elvárások, mára szinte mindenkinek automatikus lett az, hogy te mindig készenlétben állj, ez pedig kezd kissé felháborítani. Épp ezért eljött az idő, hogy meghúzz egy vonalat, hogy kialakíts egy olyan életet, amelyben te vagy a prioritás és mindenki más csak utánad jön. Ne hagyd, hogy felemésszen a megfelelni akarás!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé frusztrál az, hogy nem abban a tempóban haladnak a dolgaid, ahogy azt korábban eltervezted, érzed ugyanis, hogy közeledik a határidő és te még mindig egyhelyben toporogsz. Nem érdemes emiatt azonban bosszankodnod, jelen pillanatban bármit teszel, úgy sem tudod befolyásolni a dolgok menetét, nem minden rajtad múlik ugyanis. A saját lelkiismereted szerint legyél biztos benne, hogy mindent megtettél a siker érdekében, a többit pedig majd úgyis az adott szituáció alakítja. Lehet, hogy most lassabban megy a szekér, de lásd be, nem egy hullámvasúton ülsz, nem mehet minden úgy, mint a karikacsapás. Gondolj bele, milyen unalmas lenne az élet, ha mindig úgy történne minden, ahogy az a nagykönyvben meg van írva!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hatalmas tempóban rohansz előre, ami kissé megrémít, hisz attól félsz, ha valamilyen váratlan helyzet adódik, nem lesz majd időd adekvátan reagálni. Nem élhetsz azonban örökös félelemben, higgy magadban, hogy van benned annyi tudás, tapasztalat és talpraesettség, hogy nem okoz gondot felismerni azt, ha letérsz a helyes útról és esetleg másféle irányt vesznek a történések. Ne aggodalmaskodj, inkább próbáld meg élvezni a szituációt és gyönyörködj a tájban! Ha sikerül megszabadulni a görcseidtől, meglátod, hogy nagyon jól lehet szórakozni és új élményeket gyűjteni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túl sok mindenki problémáját veszed a nyakadba, ettől érthetően úgy érzed magad, mintha kifacsartak volna. Nem kell azonban mártírként viselkedned, s mindenkit megmentened, hiszen te is csak egy halandó ember vagy! Emellett ügyelj arra, hogy nem tudod mások élethelyzetét objektíven vizsgálni, így nem biztos, hogy mindenbe bele kell avatkoznod. Ráadásul amíg mások problémáival foglalkozol, nem marad időd saját magadra. Épp ezért igyekezz kevesebb terhet és felelősséget vállalni, mert ez hosszútávon nem lesz jó sem neked, sem másoknak, hiszen a nehézségekkel mindenkinek magának kell szembenéznie!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Feleslegesnek érzed magad egy bizonyos szituációban, egyáltalán nem találod a helyed, úgy gondolod, hogy nélküled is teljesen jól elboldogul mindenki és halad minden a maga útján. Nem tudhatod azonban, mikor adódik olyan helyzet, amikor hirtelen mindenki tőled várja majd a megoldást, mert egyszerűen nem látják a kiutat. Hessegesd el azt az érzést, hogy csak egy helyben toporogsz, mert igenis hasznos tagja vagy a közösségnek, csak éppen most nem rajtad van a világ szeme. Eljön a te időd is, nem is gondolnád, milyen hamar!

NYILAS (november 23-december 21)

Elég bizonytalannak érzed magad a jelenlegi helyzetedben ahhoz, hogy meginogjon az önbizalmad. Rendkívül frusztrál az, hogy nem tudod, mi fog történni, úgy érzed, nincs ráhatásod az események alakulására. Nem biztos azonban, hogy ez valóban így van, rajtad is múlik ugyanis a dolog, hogy miként tudod alakítani ezt a szituációt. Épp ezért a kompetenciahatáraidon belül igyekezz mindent kihozni a helyzetből és próbáld meg olyan mederbe terelni az eseményeket, hogy jól gyere ki ebből a helyzetből is! Nem lehetetlen, csak akaraterő és a magadba vetett hit kell hozzá!

BAK (december 22-január 20)

Bár kissé öntörvényűnek gondolnak a környezetedben, mindent szeretsz a saját terveid szerint alakítani és nem-igen hagysz senkit a közeledbe férkőzni, most mégis az ellenkezőjét bizonyítod azoknak az előítéleteknek, amelyeket rád ragasztottak. Ügyelj azonban arra, hogy mégse ess át a ló túloldalára, az, hogy most segítőkész vagy, nem jelenti ugyanis azt, hogy bárki bármire eszközként használhat és azt gondolhatja, hogy akármit megcsinálhat veled, te ennek ellenére segítesz majd. Ha öntörvényű nem is vagy, azért van értékrended és vannak elveid, amelyek szerint élet az életed, nem pedig úgy, hogy másoknak megfelelj!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A jövődre gondolva jó előre szeretnél kiküszöbölni egy bizonyos problémát, hogy amikor arra kerül a sor, ne kelljen ezzel foglalkoznod, de elkerüli a figyelmedet egy igen fontos dolog, amit viszont azonnal meg kellene oldani. Ha logikusan gondolkodsz és felállítasz egy prioritási sorrendet, rá kell jönnöd, hogy most a jelenleg folyamatban lévő ügyeidre kellene inkább koncentrálni, s azoknak a végére járni. Szóval ne szaladj ennyire előre, hisz a hídon akkor kell átmenni, amikor odaértél!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül felelősségteljes feladattal bíztak meg hétvégére, te pedig semmiképp nem akartál nemet mondani, hisz nem szerettél volna a főnőkeidben ezzel ellenérzéseket kelteni. A hét utolsó napjára azonban rá kellett jönnöd, hogy ez bizony nagyon nagy falat számodra és nem tudsz egyedül megbirkózni vele. Mielőtt tehát lejár a határidő, kérj segítséget, ne vállalj olyasmiért felelősséget, amit egyedül biztosan nem tudsz abszolválni. Nem szégyen, ha bevallod magadnak, hisz már így is túlságosan sikamlós talajra tévedtél, ahol nagy a hasraesés esélye!