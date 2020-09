Napi horoszkóp szeptember 19.: a Rákok topformában vannak, a Szüzeknek hirtelen kell komoly döntést hozniuk

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 19.

KOS (március 21-április 20)

Általában szereted, ha a tiéd az utolsó szó, és nehezedre esik elfogadni, ha valaki beleszól a dolgaidba. Bele kell törődnöd azonban, hogy vannak nálad okosabb és tapasztaltabb emberek a környezetedben, akik csak segíteni akarnak, így időnkénti sokkal bölcsebben teszed, ha hallgatsz a „nagyobbakra”, mert sokat tanulhatsz tőlük. Lehetséges, hogy legközelebb, ha arra kerül a sor, már sokkal megfontoltabban fogsz tudni döntést hozni, s nem is lesz okod arra, hogy az elhatározásodat utóbb megbánni kényszerülj.

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, most elérkezett az alkalmas pillanat ahhoz, hogy fontos döntést hozz. Hosszú ideje hezitálsz, nem tudod, milyen irányba indulj, de ezúttal megkapod a jelzést arra, hogy nekivágj a nagy útnak, s merre kell indulnod. Előtte azonban gondoskodj róla, hogy ne maradjanak elvarratlan szálak, befejezetlen ügyek, majd dolgozz ki megfelelő taktikát, hogy nem csak bizonytalanul bolyongj az őserdőben. Már csak némi bátorságra van szükséged ahhoz, hogy belevágj, és meglátod, a végén a te sikeredet ünnepli majd mindenki.

IKREK (május 21-június 21)

Olyasminek kerítesz indokolatlanul nagy feneket, aminek alapjáraton nincs akkora jelentősége, számodra mégis valami oknál fogva rendkívül sokat jelent. Amennyiben azonban lehűtöd magad és megpróbálsz racionálisan tekinteni a helyzetre, rájöhetsz, hogy nem akkora a probléma, amit ne lehetne megoldani könnyűszerrel. Minden attól függ, hogyan tekintesz a megoldandó nyitott mondatra. Amennyiben megoldás centrikusan állsz hozzá és odateszed magad a siker érdekében, nem lesz legyőzhetetlen az akadály! Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

100%-on pörögsz, semmi nem szegheti a kedved, úgy érzed, bármilyen akadállyal és váratlan helyzettel képes vagy megküzdeni. Igyekszel mindenben a pozitívumot látni, és ez az a hozzáállás, ami már-már legyőzhetetlenné tesz. Ezt a környezeted is észreveszi és a tenni akarásod átragad a többiekre is. Jó lenne, ha általában is ez lenne az alapállásod, és akkor biztosan nagy dolgokat vihetnél végbe. A képességeid megvannak hozzá, csak akarnod is kell a sikert!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, hiába teljesítesz a maximumon, annak ellenére, hogy a te szemszögedből nézve profin dolgozol, valaki mégis elégedetlen veled. Amennyiben azonban nem kérdezel rá ennek okára, gyakorlatilag az idők végezetéig is kapaszkodhatsz, semmiféle változás nem fog bekövetkezni. Helyesebben teszed, ha leülsz vele és megpróbálod megtudni, mi az, amin változtatnod kellene ahhoz, hogy tökéletesítsd a műved.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Váratlan helyzetben hirtelen kell döntést hoznod, ráadásul úgy, hogy mindenki rád testálja a felelősséget. Épp ezért óriási teher van most rajtad, ám mivel mindenki tudja, hogy képes vagy könnyűszerrel megoldani a helyzetet, ebből próbálsz erőt meríteni és a legjobb formádat hozni. Ha nem engeded, hogy megingasson a válladra nehezedő nyomás, mindenki legnagyobb elismerésére meg fogod tudni ugrani az akadályt. Nyugodtan arasd le a babérokat és fogadd az elismeréseket, mert ez most csak rajtad múlt!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasmivel próbálnak befolyásolni, ami rendkívül távol áll tőled, épp ezért, bár nem a temperamentumodról vagy híres, a helyzet kikényszeríti belőled, hogy a sarkadra állj és szembemenj mások elvárásaival és azzal a nyomással, amit gyakorolni próbálnak rád. Most elsősorban a te érdekeid számítanak, hisz ez az a szituáció, amikor ki kell állnod magadért! Legyél erős és vedd át az irányítást, mert máskor nem biztos, hogy lesz rá lehetőséged!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nagy elánnal dolgozol egy számodra fontos projekten, ám úgy tűnik, valaki mindent megtesz azért, hogy akadályozza minden egyes lépésedet. Ez az első pillanatban rendkívülien felbosszant, ha azonban lehiggadsz és tudsz hideg fejjel gondolkodni, rájöhetsz, hogy mi a célja ezzel. Könnyen lehet, hogy csupán félt az ismeretlentől és attól, hogy nem lesz sikerélményed. Épp ezért, mielőtt Zrínyi-módra kirohann, érdemes leülnöd az illetővel és megbeszélni azt, ami mindkettőtök részéről kényelmetlen, így neked is lehetőséged adódik arra, hogy tisztázd a viszonyokat és azt, hogy nincs mitől félteni. Értékeld a törődést!

NYILAS (november 23-december 21)

Fáradtságodból adódó figyelmetlenséged miatt komoly lehetőség úszik el, így most nagy csalódást érzel, nem tudod, mi lehetne az, ami motiválna ezen az egy dolgon kívül. Igyekezz azonban úgy tekinteni a helyzetre, mint egy kiváló leckére, amelyet ahhoz kellett megtanulnod, hogy ezután pontosan tudd, ha nekiállsz egy feladatnak, azt csakis úgy tudod teljesíteni, ha a megfelelő koncentrációval arra az egyetlen dologra összpontosítasz. A siker nem hullik magától az öledbe, neked kell kinyújtani a karod érte és tenni valamit úgy, ahogy azt az adott szituáció megkívánja. Tartsd nyitva a szemed, hogy a következő lehetőséged megragadhasd és az előző lecke tapasztalataival, összeszedetten tudj teljesíteni!

BAK (december 22-január 20)

Mások elvárásai szerint éled az életed, minden egyes gondolatod és mozdulatod átjárja a megfelelési kényszer. Meg vagy róla győződve, hogy csak akkor leszel népszerű és közkedvelt a környezetedben, ha azt csinálod, amit az emberek látni akarnak. Ideje azonban, hogy kinyisd a szemed és ráébredj arra, mekkora tévúton haladsz, hisz amit eddig csináltál, az kilométerekkel távol áll az önmegvalósítástól. Itt az idő, hogy új utakat keress, amelyek elvezetnek oda, ahol teljes mértékig önazonos lehetsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Bizonytalan helyzetbe kerülsz, mert egy alapjáraton is kényelmetlen szituációban választás elé állítanak. Mivel azonban te a legkevésbé sem vagy a kényszerhelyzetek híve, most is meglehetős frusztrációval fogadod a kialakult állást. Mutasd meg, hogy neked is van saját véleményed, képes vagy tehát eldönteni azt, hogy merre is kell menned. Ne hagyd, hogy olyasmire kényszerítsenek, amelyet egyáltalán nem szeretnél megtenni, nem kell ugyanis vállalnod semmi olyasmiért a kockázatot, ami veszélyhelyzetbe sodorhat! Legyél határozott!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan dologra szánod rá magad, amelyet már régóta tervezgetsz, de egészen eddig nem volt bátorságod meglépni. Amennyiben azonban összeszeded minden akaraterőd és odakoncentrálsz, ezúttal biztosan nem hasalhatsz el. Hosszú ideje tervezgeted, pontosan tudod tehát, mit kell majd tenned, így semmiféle porszem nem kerülhet a gépezetbe. Legyél felkészülve a váratlan helyzetekre, hogy gyorsan és hatékonyan tudj adott esetben cselekedni. Profi vagy, most sem lehet gond!