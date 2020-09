Napi horoszkóp szeptember 17.: a Mérlegeknek magasabb lécet kell megugraniuk, a Vízöntőknek váratlan fordulat miatt kell irányt váltaniuk

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

Nem értesz egyet az egyik kollégáddal egy bizonyos dologban, ám mivel nagyon jó a viszony van közöttetek, nem szeretnéd semmiképp megbántani. Látod, hogy noha egy úton kellene mennetek, jelenleg két különböző irányba haladtok, épp ezért próbáld finoman megmagyarázni neki, azért hasznosabb kézen fogva haladni, mert különben elveszítitek egymást és rengeteg időt fogtok azzal elvesztegetni, hogy ismét találkozzatok. Csapatban sokkal eredményesebbek lesztek!

BIKA (április 21-május 20)

Az a fajta ember vagy, aki jó előre szeret mindent kiszámítani, aki mindent élére hajtogatva tárol, és senkinek nem engedi, hogy beleszóljon a dolgába. Most azonban mégis olyan helyzet adódik, amikor teret kell engedned másoknak és segítséget kérned, mert egyszerűen bárhogy küzdesz, nem tudsz boldogulni. Időnként megengedett az, hogy tévedj, hiszen te sem vagy tökéletes. Nem szégyen, ha megmarkolod valaki kezét és hagyod, hogy vezessen az úton. Engedd meg magadnak a tévedés lehetőségét, mert ha mindig ilyen görcsben éled az életed, lemaradsz az élvezetekről és az élményekről!

IKREK (május 21-június 21)

Kicsit elszaladnak körülötted az események, nem nagyon tudsz lépést tartani a történésekkel. Mielőtt azonban teljesen elveszíted a fonalát, adj magadnak időt és lehetőséget arra, hogy megértsd azt, mi zajlik pontosan és miért. Tekintettel arra, hogy fontos ügyről van szó, minden igyekezeteddel próbálj rá koncentrálni, mert ha nagyon lemaradsz, nem fogod tudni tartani a tempót és el fogsz veszni a sűrű rengetegben. Nem kell mindig az ügy sarkában toporognod, de igyekezz lépést tartani a történésekkel.

RÁK (június 22-július 22)

Nagyon igyekszel valamivel mihamarabb végezni, valahogy nincs türelmed az egészhez, hiszen már régen másfelé jár az agyad. Most kell azonban az utolsó erőddel és energiáddal koncentrálnod, mert minél inkább lankad a figyelmed, annál nagyobb az esélyed arra, hogy hibát kövess el. Ha azonban összeszeded magad és az utolsó métereken beleadsz apait-anyait annak érdekében, hogy mihamarabb végezz, nem jelenthet gondot számodra. Egyik lábad tedd a másik után, így biztosan nem fogsz bennük megbotlani és hasra esni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Bár alapvetően annak vagy a híve, hogy rend a lelke mindennek, most mégis olyan helyzetben találod magad, ahol elfelejtheted az ilyesfajta kiszámíthatóságot. Ezt eléggé nyomasztónak találod, mert úgy érzed, ha nem látod át a dolgokat azonnal, el fog uralkodni a káosz. Ne ess kétségbe, használd az eszedet, nem fogsz megfulladni attól, hogy nem ér le a lábad a medencében! Ha abbahagyod a kapálózást, rá fogsz érezni arra, hogyan kell ügyesen a víz felszínén maradni. Az egész csupán bátorság és talpraesettség kérdése!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elég magabiztosnak érzed magad, s azt gondolod, könnyedén képes vagy elvégezni egy rád bízott feladatot. Ám ne vedd félvállról a dolgot, mert ha lankad a figyelmed, olyan hibát követhetsz el, ami eleve meghatározza az eredményt is. Ha melléfogtál, gyorsan igyekezz korrigálni, mielőtt felelősségre vonnának emiatt, s a baklövésed a többiekre is hatással lehetne. Ez most egy kiváló lecke arra, hogy akármennyire is biztos vagy a dolgodban, akármennyire is hiszed azt, hogy valamit kisujjból ki tudsz rázni, érdemes koncentrálnod, hiszen ha idő előtt engeded el a kormányt és hátradőlsz, abból sok jó nem jöhet ki!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyan dologgal kell ma megbirkóznod, amely igencsak meghaladhatja a képességeid, emiatt kissé ijesztőnek találod a rád váró feladatot. Szerencsére azonban nem vagy egyedül, van ugyanis mögötted valaki, aki mindenben támogat, a legkomolyabb kihívásoktól kezdve a legőrültebb kalandokig. Így sokkal bátrabban futhatsz neki az akadálypályának. Ugyanakkor az is fontos, hogy higgy magadban, mert egy kis elszántsággal és önbizalommal a legmagasabb csúcsokat is meg tudod majd hódítani! Ne hagyd, hogy a kishitűség legyen úrrá rajtad, győzd le a félelmeidet, a kételyeidet, és bátran indulj neki annak, ami rád vár! Hidd el, ha már benne vagy, nem is tűnik majd olyan kilátástalannak az egész!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy bizonyos helyzetben megbotlasz és hibát követsz el, emiatt rendkívül dühös vagy a környezedre és önmagadra is. Ne ostorozd azonban magad, mert attól egyetlen lépéssel sem jutsz előbbre, igyekezz inkább kiköszörülni a csorbát és a legtöbbet kihozni a dologból, amíg nem késő. Ha viszont csak azon rágódsz, mit rontottál el, még jobban belekeveredsz az egészbe, és egyre kisebb esélyed lesz kimászni a slamasztikából. Légy megoldáscentrikusabb, s ha kell, kezdj mindent akár ismét a nulláról, csak tegyél valamit, mert különben ki fogsz futni az időből.

NYILAS (november 23-december 21)

Nagyobb társaságban valaki neked szegez egy rendkívül kényelmetlen kérdést, amelyre fogalmad sincs, hogyan válaszolj diplomatikusan úgy, hogy ne kerülj kellemetlen helyzetbe, s ne lássák rajtad azt sem, hogy mennyire nehezedre esik valamilyen okos választ kiizadni. Semmi baj, nem kell kétségbe esned a szituációtól, igyekezz megőrizni a hidegvéredet. Ne bonyolítsd azonban túl a helyzetet, nehogy belegabalyodj valamilyen zavaros okfejtésbe, mert a végén még rosszabbul jössz ki a dologból. Vállald azonban bátran a véleményedet, nincs mitől félned, hiszen neked is lehet saját álláspontod, és senkinek semmi köze hozzá, hogy milyen megfontolások vezérelnek!

BAK (december 22-január 20)

Akad egy jó barátod, akiben minden körülmények között megbízol. Most azonban mégis csalódnod kell benne, hisz olyan titkot árul el rólad valaki másnak, amit normál esetben senkivel nem osztottál volna meg rajta kívül. Emiatt borzasztóan csalódott vagy és azonnal hátat fordítasz neki, mert annál súlyosabb bűn számodra nem is létezik, mint az árulás. Mivel mindenkit megillet azonban az ártatlanság vélelme, érdemes egy esélyt adnod neki, hogy legyen lehetősége megmagyarázni, mit és miért tett. Ha még ezek után is úgy ítéled meg, hogy eljátszotta a bizalmad, nem kell megerőltetned magad és udvariassági köröket futni. Nem biztos azonban, hogy minden az ő hibája. Próbáld az ő szemszögéből is vizsgálni a helyzetet, hogy objektív véleményt tudj mondani!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaminek a közepén jársz, amikor váratlan fordulat következtében ott kell hagynod csapot-papot, hogy valaki segítségére siess. Az illető eléggé kétségbe van esve, neked azonban helyén az eszed, így hideg fejjel gondolkodva meg tudod ítélni a helyzet súlyosságát. Most kell higgadtnak lenned, mert két kézzel kapaszkodnak beléd. Mivel azonban elég talpraesett vagy, pontosan tudod, hogy az ilyen szorult helyzetekben hogyan kell adekvátan cselekedni. Ha használod az eszed, pontosan tudni fogod, mit kell csinálnod, téged ismerve nem jelenthet gondot, hogy a másikat kimentsd szorult helyzetéből.

HALAK (február 20-március 20)

Szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot, de fogalmad sincs, hogyan kezdj hozzá. Mivel egy hozzád közel álló személyről van szó, szeretnél biztosra menni az ügyben, hogy semmiképp nem bántsd meg a mondanivalóddal. Épp ezért jól gondold meg, hogyan tálalod felé, amit szeretnél tudatni vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, mert ha virág nyelven próbálod közölni vele, biztosan nem fogja megérteni, vagy ha igen, sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!