Napi horoszkóp október 25.: az Ikrek a végsőkig ragaszkodnak egy bizonyos dologhoz, a Mérlegek a lelki békéjüket keresik

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 25.

KOS (március 21-április 20)

Úgy tűnik, nem tudsz egyetérteni egyes családtagjaiddal egy bizonyos dolgot illetően, emiatt parázs vitába keveredsz és kezdenek közöttetek az indulatok elszabadulni. Mielőtt azonban a jelenlegi helyzet rányomná a bélyegét a viszonyotokra, érdemes mérlegelned, hogy megéri-e valamiféle kompromisszumot kötni annak érdekében, hogy ne fajuljanak tovább a dolgok. Ennek érdekében igyekezz tehát közös nevezőt találni és félretenni az indulatokat! Hidd el, sokkal nagyobb intelligenciára vall eltenni a kardot, mint felvenni támadó állást!

BIKA (április 21-május 20)

Akad egy személy a környezetedben, akivel hosszú évekig bizalmas kapcsolatot ápoltál, akivel osztoztál minden titkodban, örömödben-bánatodban. Az utóbbi időben azonban az az érzésed, hogy nagyon eltávolodtatok egymástól, ezért folyamatosan azon töröd a fejed, hogy vajon te hibáztál-e vagy ő. Mivel a kapcsolatotok szinte testvéri, nyugodtan lehetsz őszinte vele, üljetek le és kérdezz rá, hogy esetleg veled van-e baja, illetve saját magának van-e valamilyen problémája. Lehet, hogy ebben a helyzetben jól jönne neki a baráti segítség, de akár csak annak is örülni fog, ha megoszthatja valakivel, mi a gondja. Igyekezz mellette állni, hisz ő is ott van neked mindig a bajban, bármiről legyen is szó. Ilyenek az igaz barátok!

IKREK (május 21-június 21)

Régóta hajtasz egy számodra különös jelentőséggel bíró dolog után, egyszerűen nem vagy hajlandó tágítani még akkor sem, amikor külön felhívják a figyelmedet arra, hogy esetleg csak délibábot kergetsz. El kell azonban gondolkodnod rajta, hogy érdemes-e mindenáron ragaszkodni valamihez, ami tulajdonképpen nem sok jót ígér a jövődre nézve. Ha időben sikerül belátnod, hogy nincs ebben már semmi lehetőség, ideje továbblépni. Hidd el, van az az út, ami kivezet a sűrű bozótosból, az azonban, hogy megtalálod-e, kizárólag rajtad múlik.

RÁK (június 22-július 22)

Mindig az volt az életedben az elsődleges és legfontosabb szempont, hogy a környezetedben élők elégedettek legyenek veled, hogy ne okozz senkinek csalódást és ne hagyj semmiféle űrt magad után. Mindeközben lemaradtál számtalan élményről, amely tálcán kínálkozott, ám mivel te attól tartva, mit gondolnak majd rólad, nem ragadtad meg ezeket a lehetőségeket. Most már ne bánd a dolgot, de ébredj fel, nyisd ki a szemed és kezd el a saját életed úgy élni, ahogy neked jó, helyezd önmagad mások fölé és te legyél a hab a tortád tetején! Elvégre úgy nem lehet egy egész életet leélni, hogy attól tartasz, ki és mit fog szólni ehhez, vagy ahhoz a tettedhez! Légy önazonos és valósítsd meg az álmaid!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Komoly terveid vannak, amiket nagyon logikusan fel is építettél, a legapróbb részletekig kiszámítottál mindent és készen állsz arra, hogy nekiindulj és valóra váltsd a nagy álmodat. Lesznek azonban olyan személyek a közvetlen környezetedben, akik abban a pillanatban, amikor tudomást szereznek arról, mit is tervezel, minden lehetőséget kihasználnak majd arra, hogy megváltoztassák az elképzeléseidet, hogy lebeszéljenek a kitűzött célodról. Ne engedj a befolyásuknak, légy kemény és határozott. Ha valóban fontos számodra ez az ügy, tarts ki a végsőkig mellette! Bízz magadban, hiszen most nem arra van szükséged, hogy mások higgyenek benned!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Általában véve rendkívül elfoglalt ember vagy, minden pillanatban csinálsz valamit, és bár pontosan tudod, hogy többet illene a szeretteiddel, illetve a barátokkal törődni, egyszerűen nem tudsz elegendő időt felszabadítani az életedből ahhoz, hogy a munka mellett jusson energiád rájuk is. Így lehetséges ugyan, hogy a karriered felfelé ível, ám senkivel nem tudsz osztozni az örömödben, senkivel nem tudsz ünnepelni, ha van mit, hiszen érthető módon nem fognak arra várni az emberek a környezetedben, hogy velük is foglalkozz végre. Éppen ezért még mielőtt magadra maradsz, időben kapcsolj, húzd be a kéziféket és gondolj azokra, akik esetleg hiányolják az érdeklődésedet! Fontos ugyan a munka, de sokkal jobb, ha van kivel osztozni örömben-bánatban és a mindennapi dolgokban!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Magad sem tudod megmondani miért, de a mai napon az átlagosnál feszültebb vagy, olyan dolgokon húzod fel magad, amelyek felett máskor egyetlen szó nélkül egyszerűen átsiklasz. Ez az egész napodra rányomja a bélyegét, elég depressziós vagy, épp ezért igyekezz megtalálni a feszültség okát és próbálj tenni valamit annak érdekében, hogy ebből a világellenes hangulatból ki tudj keveredni. Ha szükséges, vonulj el egy kicsit vissza, tisztázd magadban, mi történt, köss békét magaddal és igyekezz a feszültségforrást offline módba kapcsolni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nagyon nehéz helyzetben érzed magad, mert valami, ami nagyon kedves a számodra és szívesen csinálod, véget érni látszik. Bármennyire is vagy azonban elkeseredett jelen pillanatban, be kell látnod, hogy a maximumot, a lehető legjobbat hoztad ki a dologból, innen már nincs feljebb. Próbáld elengedni, gondolj arra, hogy mennyi pozitív élménnyel gazdagodtál, amelyek hosszú időn keresztül kísérnek majd az utadon és nagy lendületet adnak. Ha sikerült mindent lezongoráznod, keress új kihívásokat, ahol ismét kiteljesedhetsz! Az Élet nem áll meg!

NYILAS (november 23-december 21)

Amikor már a csekély eredmények miatt megremeg a kitartásod egy bizonyos szituációban, akkor váratlan fordulat ad újabb lendületet. Régóta dolgozol már az ügyön, szinte semmi más nem létezik számodra, csak az a cél, amelyet el szeretnél érni, ám az utóbbi időben azt érezted, hogy ha nem jön gyorsan a kézzel fogható sikerélmény, talán nem ez lesz a Te utad, itt kellene pontot tenned a dolog végére és új kihívásokat keresni. Ám most bebizonyosodott számodra is, hogy mindig érdemes vári, mielőtt véget vetsz valaminek, érdemes minden lehetőséget mérlegelni, hisz soha nem tudhatod, mikor következik be olyan váratlan fordulat, amely ezúttal is átlendített a holtponton!

BAK (december 22-január 20)

Elakadtál egy bizonyos folyamatban, úgy tűnik, fogalmad sincs, merre és hogyan tovább. Merd ezt bevallani magadnak, mert az első és legfontosabb lépés az, ha belátod a korlátaid és kimondod, hogy segítségre, vagy tanácsra van szükséged. Ne szégyellj tehát egy olyan személytől segítséget kérni, aki két lábbal áll a talajon és pontosan tudja, mit kell tenned. Hálás leszel neki, hisz ezúttal egyedül valószínűleg elsüllyedtél volna. Ne felejtsd el biztosítani, hogy bármikor számíthat rád, bármiben. Jó, ha az embert ilyen segítő és önzetlen személyek veszik körbe! Becsüld meg, mert nem mindenkinek adatik ez meg!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rendkívülien felbosszant valaki, aki olyasmit próbál rád fogni csak azért, hogy kimeneküljön egy kellemetlen helyzetből, amelyhez egyáltalán nincs közöd. Már az első pillanatban önts tiszta vizet a pohárba, vedd elő minden határozottságod, nyomd el magadban azt a fajta vehemenciát, amellyel legszívesebben reagálnál és higgadtan, összeszedetten tisztázd magad mindenki előtt olyan érvekkel, amelyek megdönthetetlenek. Akik jól ismernek, azok pontosan tudni fogják, hogy köszönőviszonyban sem vagy az ilyen személyekkel, nemhogy az ilyesfajta cselekedetekkel. Akik nem hisznek neked, azok pedig hadd higgyenek, amit szeretnének, ne foglalkozz velük!

HALAK (február 20-március 20)

Nem számítottál arra, hogy a hét utolsó napját megzavarhatja egy váratlan helyzet, most azonban mégis olyasmivel kell szembesülnöd, amely tényleg gyors és hatékony beavatkozást igényel és nem várhatsz a jó szerencsére, hogy majd az megoldja a több ismeretlenes egyenletet. Pontosan tudod, hogy mit kell behelyettesíteni, hol van az ismeretlen, ne késlekedj tehát egyetlen percig sem, hisz nincs idő hosszas meditálásra. Bár az eredmény így sincs garantálva, te mégis nyugodt lelkiismerettel léphetsz tovább, mások előtt bátran felvállalva önmagad, hisz minden tőled telhetőt megtettél, ennél többre akárhogy szerettél volna, sajnos nem voltál képes. Így sem rossz a teljesítmény, egyéni csúcsnak mindenképp mondható!