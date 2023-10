Napi horoszkóp október 21.: a Mérlegek új kihívást kereshetnek, a Skorpiók régi vágyukat valósíthatják meg

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 21.

KOS (március 21-április 20)

Egy hozzád közel álló személy komoly dologban kér segítséget a hétvége első napján, te gyakorlatilag azonnal ugrasz is és biztosítod arról, hogy természetesen ezúttal is számíthat rád. Nem biztos, hogy azok az igazán jó barátok, akik állandóan együtt lógnak, s nincsen egy önálló gondolatuk sem, miközben kimondani sem merik egymás előtt féltve őrzött titkaikat. Te pontosan tudod, hogy mikor kell a barátod mellett lenned, ismered az erényeit és a rossz tulajdonságait is, de soha nem élnél vissza ezzel a saját érdekedben, önzetlenül, teljes mellszélességgel kiállsz érte, ha a szükség így hozza. Hálásak lehettek a sorsnak, hogy ott vagytok egymásnak!

BIKA (április 21-május 20)

Hajlamos vagy egy bizonyos helyzetben gyorsan ítélkezni valaki felettt a hosszú hétvége első napján, mely kellemetlen helyzetbe sodorhat. Amíg azonban nem tudod pontosan, mi történt, amíg nem hallod a történetet az érintett fél előadásában, addig bölcsebben teszed, ha nem foglalsz állást. Ha mindenképp kéri bárki is a véleményedet, akkor is mondd azt, csak akkor tudod objektíven megítélni a szituációt, ha pontosan ismered a részleteket. Ha ezt a diplomáciát zokonveszi bárki, akkor valószínűleg csupán egy katonát keresett maga mellé, nem pedig a véleményedre volt kíváncsi.

IKREK (május 21-június 21)

Valaki megosztja veled az aggályait egy bizonyos helyzettel kapcsolatban, te pedig nem értesz egyet vele, ennek hangot adva, közöttetek is kialakul egy kisebb fajta feszültség. Mielőtt azonban elmérgesedik a helyzet, higgadtan beszéljetek róla, hallgassátok meg egymás véleményét és találjatok egy közös nevezőt ez ügyben. Nem érdemes apró dolgokon megcsúszva maradandó károsodásokat szerezni, csak azért, mert nem tudtok felülemelkedni valamin.

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú ideje álmodozol egy bizonyos dologról,, amire nagyon vágysz, ugyanakkor túlságosan bátortalan vagy ahhoz, hogy lépni merj. Attól félsz ugyanis, ha nagyot buksz, akkor annyira el fogsz hasalni, hogy nem lesz erőd ismét talpra állni. Be kell azonban látnod, hogy álmodozásból és illúziókból nem lehet várat építeni, ezekből nem fogsz tudni előre lépni, a kitűzött céljaid pedig elérhetetlenné válnak. Kelj fel és járj, vagy törődj bele abba, hogy jó eséllyel a szürkeség lesz az, ami meghátrozza majd az életedet. Az egész kizárólag csak rajtad múlik!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környezetedben, aki egyfajta életvezetési tanácsadóként mindenáron meg szeretné ragadni a kezed, hogy vezessen az úton. Neked ez először imponált, mára azonban kifejezetten idegesít, hiszen nem vagy rászorulva arra, hogy valaki maga előtt toljon mindenáron. Érdemes higgadtan elbeszélgetned vele, ugyanakkor fogalmazz világosan és egyértelműen, hogy ugyan rendkívül hálás vagy a tanácsokért, a saját életed alakításáról azonban szeretnél te, magad dönteni. Tedd az illető számára egyértelművé, hogy önálló, szuverén személyként nem szorulsz mások kéretlen tanácsaira, arra azonban mindenképp ügyelj, hogy ne legyenek bántóak a szavaid!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem érdemes feleslegesen konfliktus helyzetbe kerülnöd, csak mert mások nem férnek a bőrükben és lépten-nyomon beléd kötnek. Ne hallgass a fúrás zajára, egyszerűen törődj a saját életeddel és ne engedd befolyásolni magad. Ha folyton azzal foglalkozol ugyanis, hogy mások mit mondanak rólad, akkor elveszel a pletykák utáni rohanásban. Hallottál már a farkasról, akinek az okoz álmatlan éjszakákat, hogy Piroska nem kedveli?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú idő után, a hétvége első napján megelégelsz valamit, amellyel kapcsolatban régóta futod a köröket eredménytelenül. Most azonban eljött a pillanat, amikor van bátorságod ki is mondani, hogy itt az ideje tovább lépned. Amennyiben valóban így érzel és nem csak a pillanatnyi elkeseredettség beszél belőled, abban az esetben ne félj kimondani, hogy vége, noha lehet, hogy ez az első pillanatban ijesztő lesz. Tekints inkább úgy a helyzetre, mint egyfajta lehetőségre, amit meg kell ragadnod ahhoz, hogy egy új élet felé indulhass. Bátorság!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hosszú hétvége első napján végre sikerül megvalósítanod valamit, amiért olyan régóta hatalmas elánnal dolgoztál. Rendkívül büszke vagy magadra, hiszen ma olyan kézzelfogható eredményt látsz magad előtt, amelyet rajtad kívül bizony nem sokan tudnak felmutatni. Nyugodtan vállald büszkén azt, amit elértél, megvolt benned minden ahhoz, hogy megugord az akadályt, rendelkezel ugyanis annyi tudással és.akaraterővel, amely lehetővé teszi azt, hogy a végén győztesként gyere ki ezekből a helyzetekből. Na, ezt csinálja bárki is utánad!

NYILAS (november 23-december 21)

Mint mindenkinek, így a te életednek is vannak olyan szegmensei, amelyekről nem szeretsz beszélni, igyekszel mindenki előtt titkolni, hiszen abszolút nem hagytak jó érzéseket benned. A hétvége első napján azonban egy ilyen negatív előjelű emlék az, ami lezáratlansága okán visszaköszön és ugyan nem ugrasz ki a bőrödből örömödben, mégis el kell fogadnod, hogy eljött a pillanat, amikor bizony foglalkoznod kell vele. Végy tehát egy mély levegőt és ugorj neki a dolognak, hisz addig bizonyosan nem tudod magad mögött hagyni, amíg nem kerül lezárásra! Hidd el, jobb előbb, mint utóbb!

BAK (december 22-január 20)

Gyakorlatilag szinte mindent szeretsz a saját terveid szerint alakítani, nem igazán vagy kompromisszumképes, ennek okán kissé öntörvényűnek gondolnak a környezetben. A hétvége első napján mégis az ellenkezőjét bizonyítod azoknak az előítéleteknek, amiket a környezeted rád ragasztott. Átengeded ugyanis valakinek az irányítást, akin érzed, hogy mindenkinek szeretne bizonyítani és mivel neked erre nincs szükséged, így inkább teret engedsz az illetőnek. Ügyelj azonban arra, hogy ne ess át a ló túloldalára, az, hogy most ilyenformán rugalmas vagy, az korántsem jelenti azt, hogy mindig mindenkinek ilyenformán egyengeted az útját úgy, hogy a háttérben maradsz. Gondoljon bármi bármit, te tisztában vagy az értékrendeddel és eszerint éled az életedet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan a terveid szerint időben végeztél volna a teendőiddel, mégis rá kell jönnöd, hogy nem feltétlenül halad minden úgy, ahogy azt szeretnéd. Ennek okán a hosszú hétvége első napja azzal telik, hogy igyekszel a végére jutni mindennek, amit le kell zárnod határodőn belül. Jóllehet, borzasztóan bosszús vagy emiatt, ám beláthatod, a dolgok attól még nem változnak pozitív irányba, mert emiatt bosszankodsz. Inkább azon dolgozz, hogy mihamarabb pont kerülhessen mindennek a végére annak érdekében, hogy zavartalanul telhessen a hétvége további része!

HALAK (február 20-március 20)

A hosszú hétvége első napján meggondolatlanul olyasmit mondasz ki, amit azonnal meg is bánsz, visszaszívni azonban nem tudod. Ne ostorozd azonban emiatt magad, fogadd el, hogy nem vagy tökéletes, ez ma egy ilyen nap, így alakult. Ne morfondírozz rajta sokat, kimondtad, lépj tovább, hiszen meg nem történtté már nem tudod tenni a dolgokat. Ismerd el és merd hangosan kimondani, hogy hibáztál, hisz az sokat javíthat a dolgon, legközelebb pedig elkerülni a hasonlóan kellemetlen szituációkat, változtass irányt, mielőtt belesodrod magad a kalamajkába!