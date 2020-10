Napi horoszkóp október 10.: a Kosok kimagasló tehetséggel bírnak, a Rákok a végsőkig ragaszkodnak az eredeti elképzelésükhöz

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 10.

KOS (március 21-április 20)



Annyira tehetséges vagy egy bizonyos dologban, hogy a környezeted csak megdöbbenéssel vegyített elismeréssel bólogat. Téged ez roppant módon felbátorít és ösztönöz, hisz ezzel bebizonyosodik az, hogy érdemes valamibe annyi energiát fektetni, érdemes olyan sok időt áldoznod a gyakorlására, hisz a befektetett munka meghozza majd a gyümölcsét. Légy óvatos, el ne bízd azonban magad, hisz a szerénység csak hozzátesz emberi értékeidhez!

BIKA (április 21-május 20)



Túl sok impulzus ért az utóbbi időben, túl sok minden történt körülötted, emiatt kissé össze vagy zavarodva, úgy érzed, nem tudod tartani a fonalat. Próbálj elvonatkoztatni mindentől, tereld el a figyelmed, mert ha görcsösen ezekre a dolgokra összpontosítasz, még nagyobb lesz a lehetőséged arra, hogy hibát hibára halmozz. Hidd el, ha egy rövid időre félreteszed a téged gyötrő gondolatokat és mással foglalkozol, később sokkal hatékonyabban fogsz tudni működni, ami a megoldást illeti.

IKREK (május 21-június 21)



Mindent elkövettél annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet és legjobbat hozd ki egy szituációból, ám nagyon úgy tűnik, hogy rajtad kívül álló okok miatt ez most mégsem úgy fog sikerülni, ahogyan az elején megálmodtad. Semmi, baj, ne csüggedj, emlékezz a mondásra, mely szerint "a lónak is négy lába van, mégis megbotlik". Lehet, hogy ez most nem pont úgy alakult, ahogyan tervezted, de ez hangsúlyozottan nem rajtad múlt. Vond le a tanulságot – és legközelebb használd fel a helyzetből szerzett tapasztalataid!

RÁK (június 22-július 22)



Nem sikerül elfogadnod, hogy ez a meccs már elment, bármit is csinálsz, sajnálatos módon a győzelem ezúttal elmarad. Ne csüggedj azonban, inkább gondold végig, hol hibázhattál és legközelebb mit kell majd másképp csinálnod ahhoz, hogy egy ütősebb taktikával úgy teljesíthess, ahogyan azt saját magadtól elvárod. Csak a kitartás és az akaraterő hiányzik belőled ahhoz, hogy gond nélkül a kisujjadból kirázd a dolgokat. Be kell látnod azonban, a siker nem hullik csak úgy az öledbe, hisz a tudás önmagában nagyon kevés ahhoz, hogy dobogóra lépj, mindehhez elengedhetetlen a kemény munka, a kitartás és az akaraterő. Ezek nélkül elsüllyedsz, mint a Titanic!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy alakul egy bizonyos szituáció, hogy sarokba szorítva érzed magad, a helyzet egyszerűen nem kínál fel opciókat, hanem kész tények elé állít. Mivel neked ez cseppet sem tetszik, igyekezz hangot adni a véleményednek és ellenérzéseidnek. Nem kell ugyanis kötelezően azt csinálnod, amit veled egyenrangú emberek rád erőltetnek csak azért, mert benned látják azt a serpát, akire minden terhet rá lehet pakolni. Ne félj kiállni magadért, mielőtt berántanak a szakadékba, ahonnan nem nagyon lesz visszaút!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Amikor már azt hinnéd, nincs megoldás, egy váratlan fordulatnak köszönhetően mégis megjelenik a fény az alagút végén, ez pedig rendkívüli módon lázba hoz. Az elveszettnek hitt lendületed és akaraterőd ismét nem hagy cserben, hisz ezek fognak hozzásegíteni ahhoz, hogy mihamarabb pontot tegyél az ügy végére – és nyugodtan dőlhess hátra. Kitartásból sikerült jelesre vizsgáznod, büszke lehetsz magadra! Egy kis szusszanás után pedig jöhet a következő akadály!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Egészen a mai napig azt gondoltad, könnyen megoldhatsz valamit, épp ezért nem is annyira vetted komolyan a dolgot, mint amennyire azt a helyzet megkívánta volna. Most azonban rá kell jönnöd, hogy akaratlan hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nemigen tudod sikerrel abszolválni a feladatot. Még nem késő észbe kapnod, épp ezért vedd az adást, szedd össze magad és vedd sorra azokat a pontokat, amelyek javításra szorulnak! Hidd el, a lelkiismereted is sokkal tisztább lesz ezután!

SKORPIÓ (október 24-november 22)



Kicsit úgy érzed, sodródsz az árral, nem nagyon tudod kontrollálni a mostanában zajló eseményeket. Talán nem is baj, időnként szükséged van arra, hogy ne csak feketét vagy fehéret láss a dolgokban, hisz ez most egy kiváló alkalom arra is, hogy új színeket láss, hogy felfedezhesd azokat a lehetőségeket, amelyeket érdemes lesz megragadnod ahhoz, hogy viszonylag könnyen sikerre vihess bizonyos dolgokat! Lazíts és élvezd az életet!

NYILAS (november 23-december 21)

Érzed ugyan, hogy jó úton vagy, és a saját nyugodt tempódban haladva is elérheted a célodat, valamiért azonban hirtelen türelmetlenné válsz és sürgetni kezded a magad által elvárt eredményt. Ennek viszont nem sok értelme. Ráadásul ha valaki tanácsot szeretne adni, a jó szándékú figyelmeztetést arrogánsan visszautasítod, amit az illető meglehetős értetlenséggel fogad. Talán még jól meg is sértődik miatta. Nincs azonban semmi okod arra, hogy ennyire görcsösen kapkodj. Lazíts és próbáld meg inkább élvezni azt, amit csinálsz!

BAK (december 22-január 20)



Olyasmire készülsz, ami nem minden nap történik meg veled, épp ezért mindent elkövetsz annak érdekében, hogy ha eljön a pillanat, minden a lehető legtökéletesebben sikerüljön. Rengeteg időt és energiát belefektettél már, csakis ennek köszönheted, hogy a dolgok úgy haladnak a maguk útján, ahogyan azt eltervezted. Épp ezért most kicsit lazíthatsz, más dolgokkal is foglalkozhatsz, mert úgy néz ki, nem fog romba dőlni a műved csak azért, mert egy pillanatra máshova figyelsz. Csak így tovább, így dolgoznak a profik!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Idejekorán vettél készpénznek valamit, amiről még vajmi kevés tudással és információval rendelkeztél. Most már Te is tudod, korai volt előre inni a medve bőrére, hiszen semmi nem úgy történik, mint ahogyan azt korábban kigondoltad. Éppen e váratlan szituációk miatt érdemes mindig B-tervvel is rendelkezni, amit akkor veszel elő, amikor már végképp nem látod a megoldást semmire. Legközelebb ügyelj arra, hogy ne borítsa el a sűrű köd az agyadat, hisz ezúttal ez volt az oka annak, hogy nem tudtál józanul gondolkodni. Ez most jó lecke volt, amit remélhetőleg hosszú időre megjegyeztél!

HALAK (február 20-március 20)



Időnként hajlamos vagy abba a hibába esni, hogy túl görcsösen ragaszkodsz bizonyos dolgokhoz, nem tudsz elengedni olyan helyzeteket sem, amelyekből már tulajdonképp semmit nem lehet kihozni. Meg kell tanulnod lazábban venni az életet, azt, hogy nem érdemes olyasmibe kapaszkodni, ami csak nehezéket és terhet jelent számodra, hiszen ezek azok a dolgok visszahúznak és nem engednek továbblépni. Rázd le a láncaidat és inkább a jövőbe tekints, semmint a múltban leragadva, fél méterre lemaradva kullogj a többiek után!