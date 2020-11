Napi horoszkóp november 4.: a Skorpió kivételes hozzáállással bírnak, a Vízöntők szeretnek a saját fejük után menni

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 4.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, feleslegesen futod a köröket minduntalan, semmiféle kézzel fogható eredmény nem látszik belőle. Emiatt kezded elveszíteni a türelmed, már-már erősen foglalkoztat a gondolat, hogy feladod az egészet. Ha azonban úgy döntesz, hogy hátat fordítasz és ott hagysz csapot-papot, a végén szinte biztosan bánni fogod, hogy meg sem próbáltad. Legyen benned kitartás és akaraterő, mert ezek nélkül nem fogsz tudni eljutni a célodig. Ha kitűzted, az feltehetőleg azért volt, mert szeretnéd is elérni. Semmi más, csakis ez lebegjen tehát a szemed előtt a megkezdett úton. Meglátod, a végén büszke leszel magadra.

BIKA (április 21-május 20)

Szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot, de fogalmad sincs, hogyan kezdj hozzá. Mivel egy hozzád közel álló személyről van szó, szeretnél biztosra menni az ügyben, hogy semmiképp nem bántsd meg a mondanivalóddal. Épp ezért jól gondold meg, hogyan tálalod felé, amit szeretnél tudatni vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, mert ha virág nyelven próbálod közölni vele, biztosan nem fogja megérteni, vagy ha igen, sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!

IKREK (május21-június 21)

Valaminek a közepén jársz, amikor váratlan fordulat következtében ott kell hagynod csapot-papot, hogy valaki segítségére siess. Az illető eléggé kétségbe van esve, neked azonban helyén az eszed, így hideg fejjel gondolkodva meg tudod ítélni a helyzet súlyosságát. Most kell higgadtnak lenned, mert két kézzel kapaszkodnak beléd. Mivel azonban elég talpraesett vagy, pontosan tudod, hogy az ilyen szorult helyzetekben hogyan kell adekvátan cselekedni. Ha használod az eszed, pontosan tudni fogod, mit kell csinálnod, téged ismerve nem jelenthet gondot, hogy a másikat kimentsd szorult helyzetéből.

RÁK (június 22-július 22)

Kicsit elszaladnak körülötted az események, nem nagyon tudsz lépést tartani a történésekkel. Mielőtt azonban teljesen elveszíted a fonalát, adj magadnak időt és lehetőséget arra, hogy megértsd azt, mi zajlik pontosan és miért. Tekintettel arra, hogy fontos ügyről van szó, minden igyekezeteddel próbálj rá koncentrálni, mert ha nagyon lemaradsz, nem fogod tudni tartani a tempót és el fogsz veszni a sűrű rengetegben. Nem kell mindig az ügy sarkában toporognod, de igyekezz lépést tartani a történésekkel.

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad egy jó barátod, akiben minden körülmények között megbízol. Most azonban mégis csalódnod kell benne, hisz olyan titkot árul el rólad valaki másnak, amit normál esetben senkivel nem osztottál volna meg rajta kívül. Emiatt borzasztóan csalódott vagy és azonnal hátat fordítasz neki, mert annál súlyosabb bűn számodra nem is létezik, mint az árulás. Mivel mindenkit megillet azonban az ártatlanság vélelme, érdemes egy esélyt adnod neki, hogy legyen lehetősége megmagyarázni, mit és miért tett. Ha még ezek után is úgy ítéled meg, hogy eljátszotta a bizalmad, nem kell megerőltetned magad és udvariassági köröket futni. Nem biztos azonban, hogy minden az ő hibája. Próbáld az ő szemszögéből is vizsgálni a helyzetet, hogy objektív véleményt tudj mondani!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akad valaki a környezetedben, akiben kifejezett rosszindulatot vélsz felfedezni az emberekkel szemben, emiatt mindenki kerüli a társaságát, s nincsenek barátai vagy szimpatizánsai. Mivel ő tökéletesnek érzi magát, az önkritika fogalmát sem ismeri, és egyáltalán nem érti, miért az ellene irányuló ellenszenv. Ezt megpróbálja többet között rajtad is számon kérni. Amennyiben nem véletlenül kerülöd a társaságát, ne rejtsd véka alá a véleményedet: nyugodtan elmondhatod neki, hogy a népszerűségi indexe miért van a mélyponton. Nem kell persze megbántanod, de alakoskodni sem érdemes pusztán azért, hogy elkerüld a konfliktushelyzeteket!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kínáltak számodra egy lehetőséget, te pedig habozás nélkül mondtál igent rá. Az első lépéseknél azonban megremeg a lábad, nem gondoltad volna ugyanis, hogy mekkora nehézségekkel kell megbirkóznod. Ne add fel csak azért, mert a szokásosnál kissé bonyolultabb a feladat, amit meg kell oldanod, kétségbeesett menekülés helyett inkább szedd össze magad, és feltétlenül higgy abban, hogy megvan benned a megfelelő tudás ahhoz, hogy sikerrel megoldd a helyzetet.Úgy állj hozzá, hogy számodra nincs lehetetlen! Bízz magadban, másként aligha fogsz sikereket elérni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kivételes hozzáállásoddal sikerül valami olyasmit elérned, amelyről az első pillanatban egyáltalán nem gondoltad volna, hogy valaha megtörténhet. Ne légy kishitű önmagaddal szemben, merj bízni abban, hogy rendelkezel annyi tudással és tehetséggel, hogy nem okoz gondot egy nagyobb feladat megoldása sem. Ez a szituáció most egy tökéletes bizonyíték arra, hogy ha bízol abban, amit csinálsz és a megfelelő időben a megfelelő módon cselekszel úgy, ahogyan a helyzet megkívánja, szinte teljesen biztosan zsebelheted be a sikert! Csak így tovább, ez a profizmus!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem szeretsz szembenézni a kellemetlen helyzetekkel, inkább halogatod a problémák megoldását. Így azonban csak gyűlnek a gondok, és ahogyan egyre több és több lesz belőlük, azt fogod észrevenni, hogy kezdenek összecsapni a fejed felett a hullámok. Ennek elkerülése érdekében igyekezz rendszerezni a tennivalókat, és bármennyire kellemetlennek érzed, okosan és logikusan tegyél pontot a dolgok végére. Hidd el, sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni utána!

BAK (december 22-január 20)

Nagyon vágysz valamire, bármit hajlandó vagy feláldozni azért, hogy megszerezd magadnak. Nem biztos azonban, hogy jól teszed, ha mindent egy lapra feltéve, a kockázatokat figyelembe nem véve, a célod érdekében fejjel rohansz a falnak. Ehelyett sokkal okosabban teszed, ha leülsz és alaposan végig gondolod, hogyan tudod megszerezni anélkül, hogy mindent feláldozz azzal az eséllyel, hogy esetleg el is veszítheted. Ha nem görcsölsz rá az ügyre, még esetleg az is lehet, hogy sokkal többet kihozhatsz a dologból, mint amennyit eredetileg terveztél. Ne aggódj, végül minden úgy alakul, ahogy szeretnéd, de csak akkor, ha okosan taktikázol!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Vannak olyan dolgok a múltadban, amelyekről nem szívesen beszélsz, még csak nem is jó szívvel gondolsz rájuk és a környezet előtt kifejezetten szégyellsz felvállalni. Ezúttal azonban rá kell jönnöd, hogy a le nem zárt múlt sodor kellemetlen helyzetbe a jelenedben, így, bár nem ugrasz ki a bőrödből örömödben, mégis elő kell venned néhány, vastagon beporosodott ügyet. Mihamarabb le kell zárnod őket ahhoz, hogy ne nehezítsék meg a jelenlegi életed, hisz érthető módon nem szeretnél a nap minden egyes percében attól rettegni, mikor kerül valami ismét a felszínre. Vegyél egy mély levegőt és ugorj neki a dolognak, hisz előbb-utóbb úgy is kénytelen leszel megtenni! Hidd el, jobb előbb, mint utóbb!

HALAK (február 20-március 20)

Végre sikerült megvalósítani, amiért olyan régóta dolgozol már éjt nappallá téve. Igazi kézzelfogható eredményt látsz magad előtt, és ez roppant büszkévé tesz. Mindenkinek mutasd meg, mit értél el, hiszen számukra szinte hihetetlen módon ugrottad meg az akadályt, amiről próbáltak lebeszélni. Benned viszont minden megvolt ahhoz, hogy eleget tégy a kihívásnak, rendelkezel elég tudással, akaraterővel, logikusan és intelligensen végigzongoráztad a folyamatot, nem csak úgy fejest ugrottál az egészbe. Na, ezt csinálja bárki is utánad!