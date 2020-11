Napi horoszkóp november 24.: a Kosok fontos ügyért harcolnak, a Rákok körül felpezsdül az élet

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 24.

KOS (március 21-április 20)

Elszántan harcolsz egy bizonyos ügyért, miközben mindenképp szeretnéd meggyőzni a körülötted lévő hitetleneket arról, hogy érdemes lesz időt és energiát áldozni a dologra. Igyekezeted biztosan nem hiábavaló, a sok áldozat, amit hoztál, igen busásan meg fog térülni, amin a környezetedben élők csak ámulnak majd. Mostantól e tekintetben is példamutató lehetsz mások előtt!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzet áll elő, amivel eddigi életed során nem találkoztál, pontosan ezért nem tudsz mit kezdeni vele, hisz annyira idegen a szituáció, hogy fogalmad sincs róla, hogyan oldd meg. Ha azonban valakitől segítséget és tanácsot kérsz, bizonyára olyan támpontot fogsz kapni, amelynek révén el tudsz majd jutni a megoldásig, és még csak nem is kell majd hegyeket elhordanod. Járj nyitott szemmel és tedd helyükre a dolgokat!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívüli módon ki vagy már éhezve a sikerre, ennek érdekében mindenbe belefogsz, amibe csak lehet, s az sem tart vissza, ha emiatt teljesen ismeretlen területre tévedsz. Mielőtt azonban udvari bolondot csinálnál magadból, akin mindenki jót kacaghat, mert minden mutatványa balul sül el, érdemes végiggondolnod, hogy mi az, amihez igazán értesz. A siker érdekében érdemes ezen alaposan elgondolkodnod! Most vagy soha, de ne ugorj fejest olyasmibe, amiből kizárólag rosszul jöhetsz ki!

RÁK (június 22-július 22)

Végre történik valami körülötted, alig várod, hogy újabb és újabb kalandokba vághass. Ne siettesd azonban kész akarva a dolgokat, mert ezzel tudtodon és akaratodon kívül veszélyhelyzetbe sodorhatod magad. Bármennyire is vagy kalandvágyó, a testi épséged mindennél fontosabb, épp ezért tehát kétszer gondold végig, mielőtt egyszer valamibe belevágsz. Csak és kizárólag akkor kezdj neki, ha meggyőződtél róla hogy kellőképp biztonságos. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy a bársony fotelben ülve, sálat kötögetve kell megöregedned, egész nyugodtan vállalkozhatsz olyasféle dolgokra, amik a komfortzónádon kívül esnek. Tanulj, tapasztalj és ésszerűen járd a saját utad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egészen a mai napig azt gondoltad, könnyen megoldhatsz valamit, épp ezért nem is annyira vetted komolyan a feladatot, mint amennyire azt a helyzet megkívánta volna. Most azonban rá kell jönnöd, hogy akaratlan hanyagságod miatt olyan hibákat követtél el, amelyek kijavítása nélkül nem-igen tudsz előbbre lépni. Még nem késő észbe kapnod, épp ezért vedd az adást, szedd össze magad és vegyél sorra mindent, vajon hol tévedhettél! Hidd el, a lelkiismereted is sokkal tisztább lesz ezután!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Mások útmutatása szerint próbálod élni az életedet, miközben te is tudod, hogy nem ez a helyes út. Így el kell döntened, hogy a szíved szerint mit választanál. Amennyiben úgy véled, hogy a saját elveid szerint kell cselekedned, állj a sarkadra, és közöld határozottan mindenkivel, hogy többé nem vagy hajlandó senki akaratának alávetni magad. Hidd el, maradandót csak úgy tudsz alkotni, ha soha nem adod fel önmagadat, s nem az vezet, hogy megfelelj másoknak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, eljött az idő, hogy lezárj egy fájó emléket a múltadból és végre nyiss az új, pozitív élmények felé. Hosszú ideje őrlődtél már, szinte felemésztett az, hogy egyfajta szerepet játszva, álarcot húzva boldognak mutattad magad, nehogy mások észrevegyék rajtad azt, hogy a mosolyod mögött mi az, amivel valójában küzdesz. Neked is nagy megnyugvás lesz tehát, hogy nem bélyegzi meg a hangulatod és az általános közérzeted az, hogy nem tudsz valamit lezárni, amit már régen le kellett volna, épp ezért most légy erős, bátor és határozott, állj a sarkadra és egyszer, s mindenkorra tegyél pontot a dolog végére. Levontad a megfelelő konzekvenciát, egy tapasztalattal gazdagabb lettél, itt az idő tehát, hogy újra a boldogságod keresd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Görcsösen ragaszkodsz valakihez csak azért, mert nem szereted a magányt, emiatt noha nem feltétlenül adnád az életed az illetőért, mégis önmagadba becsapva, hamis illúziót építve még mindig mellette vagy. Így azonban nem csak a saját érzéseid próbálod kijátszani, hanem a másikat is beviszed az erdőbe, hisz ő bízik benned és a szerelmedben. Érdemes elgondolkodnod rajta, hogy vajon a lelkiismereteddel hogy fogsz tudni elszámolni, ha esetleg kiderül, hogy nem igazi érzelmeket táplálsz, avagy nem olyanokat, amilyenek egy párkapcsolathoz szükségesek. Ha semmiképp nem tudsz semmiféle érzelmet kicsikarni magadból -márpedig miért erőltetnél valamit, ami nem megy- ne rabold tovább sem a magad, sem a másik idejét! Ha pedig látsz némi reményt, ülj le a pároddal és beszéljetek arról, hogy mi az, ami neked hiányzik ebből a kapcsolatból!

NYILAS (november 23-december 21)

Az év vége közeledtével te is érzed, hogy nem vagy top formában, hosszú és nehéz év van mögötted, kicsit kezdesz elfáradni minden szempontból, csupán a szerencse segítségével nem hibázol akkorát, hogy az mások számára is feltűnő legyen. Igyekezz azonban átkonvertálni az agyad, rázd meg magad egy kicsit, mert ezzel csak azt fogod elérni, hogy előbb-utóbb olyan hibát vétesz, amely a nehezen korrigálható kategóriába esik. Ha szükséges, kapcsolódj ki egy kicsit miután végeztél a napi tevékenységeiddel, de mindenképp győződj meg róla, hogy minden maradéktalanul el van végezve. Összeszorított fogakkal kibírod az ünnepekig!

BAK (december 22-január 20)

Lehetőséged adódik arra, hogy meghozz egy régóta halogatott döntést, amely ezután majd nem befolyásolja és nehezíti tovább az életed. Egészen eddig nem tudtad eldönteni, hogy merre is kellene indulnod, ám ma megérkezik az egyértelmű jel arra, hogy végre kimondd, amit már régen ki kellett volna. Nagy megkönnyebbülést hoz számodra, hogy nem lesznek ezután álmatlan éjszakáid és nem ül többé semmilyen bogár a füledben. Ne késlekedj, változtass, hisz egészen eddig erre a pillanatra vártál, hogy elindulhass egy másik úton, a boldogságod és a teljes értékű életed felé. Ma tedd meg, amit lehet, mert lehet, hogy holnap már késő lesz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ma úgy érzed, minden és mindenki összeesküdött ellened, egyszerűen bármibe kezdesz, semmi nem úgy sikerül, ahogy eltervezted, épp ezért rengeteget bosszankodsz. Frusztrációd átragad másokra is, ami nemhogy segítene, sokkal inkább bonyolítja a helyzeted. Felfoghatod ezt egy jelként is, hogy lassítanod kellene a tempón, valószínűleg túl sok vasat tartasz egyszerre a tűzbe ennek köszönhetően a mennyiség a láthatóan a minőség rovására megy. Ezen a ponton érdemes mérlegelned, hogy lejjebb adsz-e az elfoglaltságaidból, vagy rohansz tovább így, ám akkor számolnod kell a sok-sok kudarcélménnyel is! Még nem késő útirányt változtatni!

HALAK (február 20-március 20)

Hosszú várakozás után elérkezett a pillanat, amikor mindenkinek megmutathatod, mire vagy képes. Olyan szituáció adódik ugyanis, amelyben kizárólag Te tudod a megoldást, rajtad a sor tehát, hogy kivezesd az embereket a sűrű bozótból. Nagyon hálásak lesznek neked talpraesettségedért és magabiztosságodért. Arasd le a babérokat, ünnepeld magad, hisz ez most tényleg az a helyzet, amikor nem kell szerénynek lenned! Ha begyűjtöttél minden elismerést, visszaszállhatsz a földre és ha ismét talajt fogtál, keress új feladatokat, amelyek segítségével fejlesztheted tudásod!