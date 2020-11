Napi horoszkóp november 17.: az Ikrek zsúfolt életet élnek, a Szüzek sikeresek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

Olyan terhet veszel a válladra, amivel normális esetben neked semmi dolgod nem lenne, ám mivel látod, hogy mások nem foglalkoznak vele, úgy gondolod, hogy neked kell megoldanod a helyzetet. Emellett azonban van neked saját feladatod is bőven, tehát nem biztos, hogy még újabbakat kell keresned. Hagyd, hogy azok oldják meg ezt a kényelmetlen szituációt, akik a bajt okozták, te meg csak a magad dolgaira figyelj. Mindig is lesznek olyan emberek körülötted, akik nem vállalják a felelősséget, hanem másokra mutogatnak, ám ez legyen az ő bajuk!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetben találod magad, amely ismeretlen a számodra, s nehezen kiszámítható következményekkel járhat, ha nem vagy észnél és nem cselekszel határozottan. Gondolkodj racionálisan, gyorsan mérd fel a probléma súlyosságát és mihamarabb lépj a tettek mezejére! Meglátod, ha elindulsz az úton, közelebb lesz a megoldás, mint azt annak előtte hitted volna, csupán némi bátorságra és tenni akarásra van hozzá szükség! Gyakran sokkal egyszerűbb minden, ha nem esel pánikba, hanem hideg fejjel teszed azt, amit tenned kell. Ha helyén van az eszed, nem lehet semmi probléma!

IKREK (május 21-június 21)

Eléggé el vagy mostanában foglalva, megállás nélkül hajtod magad. Úgy érzed, nem tudsz kiszállni, mert akkor összeomlik minden körülötted, amit eddig felépítettél. Nem biztos azonban, hogy ilyen borúsan kellene a helyzetet látnod. Hidd el, az élet nem egy kiakaszthatatlan fogaskerék, épp ezért adj lehetőséget magadnak pozitív élmények szerzésére és megélésére. Nem kell folyton azon kattognod, mi lesz ennek vagy annak a következménye, hisz így könnyen az őrület határára kerülhetsz! Ne akarj olyan dolgokat lenyelni, amiket még megrágni is nehéz!

RÁK (június 22-július 22)

Eddig nem nagyon tudtad vagy talán nem vetted észre, de akad valaki a környezetedben, aki minden lépésed óvja, aki mindig figyel arra, hogy neked kényelmes legyen az életed. Persze mindezt úgy igyekszik csinálni, hogy ez ne tűnjön fel sem neked, sem másoknak. Nagy önzetlenségre vall, hogy mögötted áll és minden erejével érted dolgozik, te pedig becsüld meg, hisz nem mindenki mondhatja el, hogy valaki minden hátsó szándék és személyes érdek nélkül igyekszik megkímélni a kudarcoktól. Ügyelj azonban arra is, hogy valamennyire megtartsd az önállóságodat, ne kényelmesedj el, mert akkor teljesen kiszolgáltatottá válhatsz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, elegendő tapasztalattal rendelkezel ahhoz, hogy önállóan végezd el a feladataid és egyedül hozz döntést bizonyos helyzetekben. Erről azonban a környezeted nincs annyira megingathatatlanul meggyőződve, azt látják, hogy hűbelebalázs módjára csinálsz mindent. Ha az ellenkezőjét szeretnéd bizonyítani, mindenképp győzd meg őket arról, hogy igenis eléggé rátermett vagy és bár sokszor úgy tűnik, nem állsz a helyzet magaslatán, mégis pontosan tudod, mit csinálsz. Ne hagyd magad elbizonytalanítani! Mutasd meg mindenkinek, mire is vagy képes, majd tátva marad a szájuk, hogy eddig miért nem látták, miféle tehetséggel és problémamegoldó készséggel áldott meg a sors! Így kell ezt csinálni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nagyon félsz elhinni, hogy ott tartasz, ahol elképzelted, hogy elérted az előzőleg kitűzött céljaid. Nyugalommal tölt el, hogy nem kell görcsösen hajtanod az eredményt és azt, hogy végre te is fel tudj mutatni valamit. Merd elhinni, hogy a saját két lábaddal és a kezeiddel másztad meg a hegyet, hogy saját erődből értél fel a csúcsára! Épp ezért ez a siker és csillogás joggal illet meg, ugorj bele egy nagy fejest, mert ez kijárt már neked!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Abszolút tudatosan tervezed a jövődet, szeretnéd ugyanis, ha minden úgy menne, ahogyan az a számodra a legkedvezőbb. Most van lehetőséged befolyásolni a folyamatokat és a saját szempontjainak megfelelően alakítani az eseményeket. Használd ki ezt a ritka pillanatot, s ne vesztegess el egyetlen percet sem! Rendelkezel megfelelő tudással, tapasztalattal és tehetséggel ahhoz, hogy a helyzetet a magad javára fordítsd, ami a jövőd szempontjából sem közömbös!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre sikerül pontot tenni egy eddig bizonytalan helyzet végére, úgy érzed, kialakult egy olyan szituáció, amikor neked kell felállni és dönteni, ellenkező esetben a végtelenségig tengődhetsz a két tűz között, amely előbb-utóbb végleg le fogsz fárasztani. Ne legyen lelkiismeret furdalásod amiatt, hogy így döntöttél, hisz nem volt más választásod. Ha legközelebb nem hagyod utolsó pillanatra a döntést, talán több időd lesz logikailag levezetni magadban az ok-okozati összefüggéseket, amely hozzá segíthet a higgadt, objektív, racionális határozathozatalhoz. Büszkén viseld tehát a döntés következményeit, vállald fel, hogy ez is te vagy!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy igen kellemetlen szituációban valaki elvárja tőled, hogy te találd meg a megoldást és mondd ki a végső szót, s ezzel minden felelősséget rád hárít. Csak azért azonban, mert valaki a kényelmesebb utat választaná, neked még nem kell semmit magadra vállalni, s más terheit cipelni. Ráadásul úgy tűnik, az egész összeegyeztethetetlen a saját értékrendeddel, ezért mindenképpen légy körültekintő. Segítő kezet nyújthatsz ugyan, de csak óvatosan ezzel is, mert végül aztán neked kell elvinni a balhét!

BAK (december 22-január 20)

Nagyon-nagyon reménykedsz valamiben, hatalmas várakozással tekintesz egy dologra, ám a legnagyobb csalódásodra azzal kell szembesülnöd, hogy az nem is tartogat számodra igazán ígéretes lehetőségeket. Most érdemes tehát egy pillanatra megállni és számba venni, hogy ebből mi jöhet ki. Ha úgy látod, hogy felesleges több energiát fektetni bele, ne vesztegesd az időded és keress új utakat, különben azokat a lehetőségeket is elszalaszthatod, amelyek több sikerrel kecsegtetnek. Ez a te döntésed!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Minél gyorsabban szeretnél végezni a napi teendőkkel, emiatt kezd minden csőstül a nyakadba zuhanni, mert a nagy kapkodásban nem figyelsz arra, hogyan és milyen minőségben teszed a dolgodat. Nem biztos, hogy jól teszed, ha így folytatod tovább, mert a hét további részében annál több plusz teher hárul majd rád, hiszen amit elrontottál, azt ki kell javítani. Inkább most koncentrálj, mert az összecsapott munka nem vezet semmi jóra! Nyugi, így sem maradsz le semmiről, amit ne tudnál te is megélni, ha mindennel végeztél.

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, valaki rajtad felkapaszkodva próbál sikereket elérni ahelyett, hogy inkább segítséget kérne tőled, amit valószínűleg nem is tagadnál meg tőle. Senki nem szereti az ilyen hozzáállást, ezért igyekezz mihamarabb az illető tudomására hozni, hogy ez így nem működik. Bátran mondd meg neki, hogy átlátsz rajta, s jobb, ha elfogadja, hogy a sikerért mindenkinek meg kell dolgoznia. Te sem kaptál semmit ajándékba, s értesd meg az illetővel, hogy valószínűleg neki sem fog a szájába repülni a sült galamb. Bízz benne, hogy megérti, s a továbbiakban nem téged akar kihasználni.