Napi horoszkóp március 8.: az Oroszlánokat pozitív visszaigazolás tölti el nagy örömmel, a Mérlegeknek érdemes lejjebb helyezniük a mércét magukkal szemben

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 8.

KOS (március 21-április 20)

Abszolút nem látsz fantáziát egy bizonyos dologban, valaki azonban mégis meg akar győzni arról, hogy érdemes belevágnotok közösen a dologba. Ugyan nem igazán érted, hogy miért pont tőled várja az együttműködést, ám amennyiben erőszakosnak érzed az illető igyekezetét, abban az esetben mihamarabb hozd a tudtára határozottan és ellentmondást nem tűrően, hogy bizony zsákutcában próbálkozik, nálad ugyanis semmi esélye arra, hogy olyasmibe rántson, ami számodra abszolút nem járható út. Foglalkozz sokkal hasznosabb dolgokkal, ne fecséreld az energiádat olyasmire, ami hosszú távon nem kifizetődő. Ez az ő útja, a másik pedig a tiéd!

BIKA (április 21-május 20)

Nőnapon valaki szokatlanul nemes gesztust nyújt feléd, amelyhez nem igazán vagy hozzászokva, ennek okán hajlamos leszel túldimenzionálni a helyzetet és a kelletténél többet belelátni egy teljesen egyszerű kedvességbe. Mielőtt tehát mélyebbre ásnál és látnál valamit a dologban, ami tulajdonképp nincs is benne, előtte érdemes a józan eszedre hallgatnod és diplomatikusan reagálnod. Kedves lehet bárki anélkül is, hogy feleségül szeretne venni, igyekezz tehát a helyükön kezelned az ilyen és ehhez hasonló szituációkat. Persze, mindenképp légy hálás az illetőnek, ugyanakkor ne lépj át bizonyos határvonalakat!

IKREK (május 21-június 21)

Túl gyorsan élted bele magad valamibe, ami utólag nem tűnik mégsem a soha vissza nem térő lehetőségnek. Mielőtt azonban kihátrálnál, érdemes mégegyszer áttekintened a helyzetet és amennyiben azt látod, hogy egyedül semmiképp nem fogsz tudni boldogulni, abban az esetben érdemes segítséget kérned olyan személyektől, akiknek nálad nagyobb tapasztalatuk van ezügyben. Ne add fel ilyen könnyen, hisz nem minden nap kínálkozik hasonló lehetőség, mely kivételes sikereket tartogat számodra. Hidd el, nyúlcipőben futni legalább olyan fárasztó, mint beleállni egy helyzetbe és megoldani. Az egésznek annyi a titka, hogy nem szabad megijedni a saját árnyékodtól!

RÁK (június 22-július 22)

Vannak helyzetek, amelyekben bármennyire is szeretnél, egyszerűen nem tudsz diplomatikusan regálni és ez bizony kellemetlen szituációkat idézhet elő. Mivel azonban te is emberből vagy, épp ezért időnként abszolút megengedett számodra is, hogy elveszítsd a türelmedet vagy hirtelen reagálj, a hangsúly inkább azon van, hogy képes vagy-e elnézést kérni, be tudod-e látni, ha hibáztál. Hidd el, ez legalább akkora erény, mint más pozitív tulajdonságok. Ha hibáztál, azt tudd elismerni és megkövetni bárkit, hisz ettől csak jobb ember leszel. A bocsánatkérés képessége nem szégyen!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó munkanapján végre pozitív visszaigazolás tölthet el nagy örömmel egy olyan ügyben, amelyben az elején nagyon hittél, ám mostanra olyannyira hosszú ideje bandukolsz már az úton, annyi időd és energiád fekszik a dologban gyakorlatilag eredmény nélkül, hogy már-már kezdted elengedni a dolgot. Rendkívül nagy lendületet ad az, hogy a saját kezed munkájával sikerült végre pozitív eredményt elérned és így roppant büszke lehetsz magadra. Most láthatod, hogy érdemes továbbmenned, hisz egy kis kitartással olyasfajta magasságokba érhetsz fel, amelykről azelőtt álmodni sem mertél! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Nem nagyon terveztél nagyobb volumenű kihívásokat teljesíteni a hét utolsó munkanapján, mégis olyan váratlan esemény történhet, amely fenekestől forgathatja fel az egész napodat. Az első pillanatban kissé megijeszt az, ami hirtelen bekövetkezik, ám ha két lábbal beleállsz a helyzetbe és minden tőled telhetőt megteszel annak érdekében, hogy ne legyenek hatalmas viharkárok körülötted, akkor félelmre semmi okod nem lesz. Csupáncsak a magabiztosságodat kell elővenned és ne engedd, hogy a kétségbeesés lehessen úrrá rajtad. Ez ma egy ilyen nap, ne aggódj azonban, hiszen itt a hétvége, amikor lehetőséged lesz kipihenni a mai izgalmakat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy bizonyos helyzetben túl sokat vársz el önmagadtól és ugyan számodra nem biztos, hogy egyértelmű, de mások számára abszolút világos az, hogy ebben a szituációban a siker egyáltalán nem garantált. Te azonban valahogy képtelen vagy elfogadni ezt a tényt, így mindenáron be szeretnéd a környezetednek bizonyítani, hogy képes vagy a saját határaidat is figyelmen kívül hagyni. Mielőtt tehát meggondolatlanul cselekednél vagy olyasmire vállalkoznál, ami bőven kívül esik a biztonsági zónádon, előtte gondolj bele egy pillanatra, hogy mi a fontosabb: az, hogy mások elégedettek legyenek veled vagy az, hogy a nap végén boldogan nézhess a tükörbe lelkiismeretfurdalás nélkül, hisz mindent megtettél, amit tőled tellett. A siker érdekében érdemes a mércét egy kicsivel lejjebb helyezned és csak akkor emelni rajta, ha magabiztosan tudod teljesíteni az általad kitűzött célokat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Alapvetőenj nyitott embernek tartott magad, aki a véleményét minden körülmények között nyíltan vállalja, ám a hét utolsó napján mégis -számodra érthetetlen oknál fogva- egy olyan személlyel osztod meg a legféltettebb titkodat, akiben nem bízhatsz meg maradéktalanul. Vigyázz, kinek és mit mondasz, nagyon könnyen ráfázhatsz ugyanis a túlzott őszinteségre. Járj nyitott szemmel, hisz nem minden arany, ami fénylik, így nem biztos, hogy mások nem fognak visszaélni a tőled hallottakkal!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét utolsó munkanapján különösen nagy sikerélményben lehet részed a konyhában, mely másokat is legalább annyira lephet meg, mint amennyire téged, hisz nem épp arról vagy híres, hogy egyszerűbb ételeken kívül jeleskedsz a főzésben. Igazán nagy örömmel tölthet tehát el, hogy számodra teljesen idegen helyzetben, a komfortzónádból kilépve bizonyíthatod a rátermettségedet. Légy büszke magadra és kínáld meg a számodra fontos embereket a munkád gyümölcsével, hisz mit sem ér egy finom vacsora, ha nem tudod a javakat megosztani másokkal, nem igaz?

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján valaki eléggé felbosszant, próbára téve ezzel a végtelennek hitt türelmedet. Első felindulásodban emiatt szíved szerint olyat mondanál neki, amit talán magad is megbánnál, épp ezért mielőtt szóra nyílik a szád, igyekezz három mély levegőt venni. Ez talán segít abban, hogy hátat tudj fordítani anélkül, hogy támadásba lendülnél. Sajnálatos módon a te környezetedben is vannak olyan személyek, akik provokatívak és ártó szelleműek, neked azonban nem kell lesüllyedni erre a szintre. Mindig légy önmagad és ne hagyd, hogy mások magukkal rántsanak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az utóbbi időben azon morfondírozol, hogy vajon miféle kalandba is kellene belevágnod ahhoz, hogy maradandó élményt szerezhess, meghozzá a pozitív kategóriából. Persze, jól esik az ember adrenalinszintjének, ha bármifajta inger éri, mielőtt azonban meggondolatlanul ugranál fejest bármibe, előtte arra érdemes ügyelned, hogy megpróbálj a realitások talaján maradni, hiszen nem tudhatod, milyen teljesítmény lehet benned egy-egy kihívással kapcsolatban. Ki tudja? Lehet hogy olyasfajta kaland lehetősége hullhat az öledbe, amelynek teljesítésével mindenki ámul majd, hogy mire vagy képes! Azért csak óvatosan a szakadék szélén!

HALAK (február 20-március 20)

Számodra fontos emberek kerülnek rizikós helyzetbe a hét utolsó munkanapján, te pedig azonnal érzed, hogy a segítségükre kell sietned. Szinte folyamatosan cikáznak a gondolatok benned, hogy miképp avatkozhatnál közbe annak érdekében, hogy végül pozitívan alakuljanak a dolgok. Mivel azonban sajnos nem vagy kompetens az ügyben, így csupán csak a támogatásodról tudod biztosítani őket, el kell tehát fogadnod, hogy ezt a szituációt az élet alakítja. Bármilyen nehéz is tehát, te csak koncentrálj a saját ügyeidre és arra, hogy ahol tudsz tenni a siker érdekében, ott tegyél meg mindent, ahol pedig tehetetlen vagy, ott sajnos maximum szurkolni tudsz!