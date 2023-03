Napi horoszkóp március 7.: a Szüzeknek valaki nagyvonalú gesztussal kedveskedik, a Skorpiók bátran vállalják a véleményüket

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 7.

KOS (március 21-április 20)

Hatalmas teher az, amitől ma megszabadulhatsz, mely azért is különösen felszabadító érzés számodra, hisz végre nem ezzel a bizonyos üggyel kell feküdnöd és kelned. Most egy darabig ne vállalj nagyobb felelősséggel járó feladatokat, hisz ez is elég sok energiát vett ki belőled, folyamatosan koncentrálva ugyanis topformát kellett mutatnod még akkor is, amikor már a végkimerülés határán jártál. Épp ezért keress most olyan tevékenységet, ami elsősorban élvezhetet nyújt, s a legkevésbé sem nyomaszt! Időnként fel kell engedni, ellenkező esetben semmi másról nem szól majd az életed, csak a frusztrációról!

BIKA (április 21-május 20)

Általában véve hajlamos vagy a végsőkig ragaszkodni bizonyos dolgokhoz, bizonyos szokásokhoz. Annak ellenére sem tudsz kilépni egy-egy helyzetből, hogy már magad is látod, nem lehet többet kihozni belőle. Egészen az utolsó pillanatig kitartasz, hátha jön egy isteni szikra, amely meghozza a megvilágosodást. Ne akarj azonban ennyire görcsösen kapaszkodni valamibe, mert az csak hátráltat abban, hogy továbblépj és nyithass az új dolgok felé. Hidd el, vannak bizonyos dolgok, amelyeket célszerű mielőbb elengedni.

IKREK (május 21-június 21)

Régóta halogatsz egy elég fajsúlyos döntést, ám miután egyre inkább szorít az idő, tudod, lassan mondanod kellene valamit. Mielőtt azonban végleges döntésre jutnál, sorakoztass fel magadban minden, az ügy mellett és ellene szóló érvet, s jól gondold át, milyen lépésnek mi lehet a következménye. Amennyiben sikerül elhatároznod magad, ne bizonytalankodj tovább, merd vállalni a döntés felelősségét és ha biztos vagy a dolgodban, akkor teljes mellszélességgel állj mellette! Ne hagyd, hogy már az első pillanatban a bizonytalanság uralkodjon el rajtad, eléggé tapasztalt vagy ahhoz, hogy tudd, nem véletlenül jutottál erre a konklúzióra, s nincs okot szégyenkezni miatta!

RÁK (június 22-július 22)

A mai napon olyan szituációba keveredsz, amikor mindenki tőled várja a megoldást, viszonylag sarokba szorított helyzetben tehát neked kell kimondani a végső szót és pontot tenni az ügy végére. Ezt a hálátlan feladatot abszolút nem szívesen vállalod magadra, attól tartasz ugyanis, hogy csak ártasz vele a népszerűségednek, ám most nem tudsz elmenekülni a felelősség elől. Éppen ezért szabadulj meg a rossz érzésektől, dönts határozottan, s akkor mindenki látni fogja, hogy bízhat benned. Ha már így hozta az élet, ezzel kell megbirkóznod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje próbálsz dűlőre jutni egy bizonyos dologgal kapcsolatban, melyet egészen eddig toltál magad előtt. Ennél jobbkor azonban nem is jöhetett el az idő, hogy a kötelezettségeidet letudva végre visszavonulj, kizárd a külvilágot és szembenézz a helyzettel. Mielőtt végső elhatározásra jutnál, érdemes felsorakoztatni minden pro és kontra érvet, hisz másképp nem fogsz tudni objektív döntést hozni. Lehet, hogy más szempontokra is felfigyelsz gondolkodás közben, mely megváltoztathatja a véleményedet és megkönnyítheti a döntésedet. Arra azonban vigyázz, hogy el ne vessz a részletekben, hisz ha túl sokáig töröd a fejed a dolgon, elszalaszthatsz olyan lehetőségeket, amelyek még egyszer nem fognak visszatérni.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki nagyvonalú gesztussal kedveskedik neked, akitől abszolút nem is számítottál rá. Épp ezért esik olyan jól az, hogy az illetőnek eszébe jutottál. Igyekezz tehát viszonozni, hogy ő is érezze, ez a dolog nem egyoldalú, hiszen te is szeretsz adni és meglepni másokat. Így építhetsz fel hosszú távú kapcsolatokat és talán hamarosan még a szerelem szele is megérinthet. Légy nyitott, befogadó és a kisugárzásoddal próbáld a világnak jelezni, hogy nem vagy mindenki számára megközelíthetetlen! Mosolyogj bátran másokra, s hidd el, vissza fognak mosolyogni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Szíved szerint elbújnál a világ elől a hét második napján, jobbnak látod, ha nem veszel tudomást semmiről, ami épp körülötted zajlik. Attól azonban, mert gyermeteg módon bujkálsz magad és a problémáid elől, attól fájó, de nem fognak megoldódni a dolgok. Sokkal jobban jársz, ha bátran szembenézel mindennel, ami jelenleg bonyolítja az életed, bizonyos lehetsz benne, ha legalább kísérletet teszel arra, hogy rendezd az ügyeidet, sokkal nyugodtabb lesz a lelkiismereted. Meglátod, ha szakítasz ezzel a halogató taktikával, még az álmod is pihentetőbb lesz!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé polgárpukkasztónak tűnő véleménnyel állsz elő a hét második napján, mely a várakozásoknak megfelelően abszolút felborzolja a kedélyeket a környezetedben. Vannak, akik megbotránkoznak és megsértődnek emiatt, mások pedig inkább csak hallgatnak, félnek ugyanis hozzád hasonló állást foglalni, tartva attól, hogy ártanak vele a népszerűségüknek. Te azonban ne törődj semmivel, hiszen tulajdonképpen nem mondtál semmiféle szörnyűséges dolgot, egyszerűen csak merted vállalni a saját véleményedet, s ki tudtad hangosan mondani azt, amiről eddig mások csak suttogtak, nehogy meghallja őket valaki. Sokkal jobban teszed, ha vállalod önmagad, különben egy leszel a százból, aki mindig alárendeli magát a többség akaratának.

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki tanácsért fordul hozzád a hét elején, méghozzá egy meglehetősen kellemetlen és fontos üggyel kapcsolatban. Te első pillanatban pontosan tudod, hogy a szíved szerint mit mondanál neki, hiszen a napnál is világosabban látod azt, amit ő ebben a pillanatban még nem. Vigyáznod kell azonban, hogy mit javasolsz, hiszen nem rólad van szó, s nem a saját bőrödet viszed a vásárra. Épp ezért légy óvatos, rendkívüli felelősség ugyanis más dolgai felett átvenni az irányítást!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan szeretted volna az általad kitűzött cél ügy elérni, hogy az eredménnyel te, magad is elégedett lehess, ez azonban rajtad kívülálló okok miatt bizony korántsem valósul meg. Csalódottságodat pedig csak fokozza, hogy a feletteseid is szóvá teszik, ennél bizony jóval többet vártak volna tőled, mely kritikát természetesen abszolút nem veszel jó néven. Bármennyire is nehéz azonban, be kell látnod, hogy attól nem válik jobbá a helyzet, ha belesüllyedsz a kudarcba. Érdemes ehelyett elgondolkodnod azon, hogy vajon mit kellett volna másképp csinálnod ahhoz, hogy olyan eredményt produkálj, amely elégedetté tenne, így legközelebb már meglesz a tökéletes recepted a sikerhez!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Roppant módon elégedett vagy azzal, amit egészen idáig sikerült elérned, arra, hogy eljutottál oda, ahova szerettél volna, most pedig nyugodt szívvel, hátradőlve élvezheted a munkád gyümölcsét. Abszolút jó úton jársz, melyen nem érdemes semmiképpen visszafordulnod, csak magadra koncentrálj, hiszen te is megérdemled, hogy kiteljesedhess, és nem mellesleg az életszínvonalad is javulhat, amit az tehet teljessé, hogy végre boldognak is érezheted magad! Még egy kis idővel ezelőtt sem hitted volna, hogy van kiút az akkori helyzetedből, mára pedig egészen hihetetlen módon nagykanállal falhatod a sikert! Így dolgoznak az igazi profik!

HALAK (február 20-március 20)

Valakibe úgy kapaszkodsz bele a hét második napján, mintha a nyíl tengeren érkezne, te pedig kétségbeejtően kapálóznál éppen. Azt azonban cseppet sem veszed észre, hogy rossz kezet ragadtál meg, aki ugyanis ezt a bizonyos ígéretet tette, nem rossz szándékkal ugyan, de valahogy abszolút nem a jó irányba vitt, neki “köszönhetően” tehát gyorsan elkeveredhetsz a dolgok sűrűjében. Amint erre sikerül rájönnöd, gyorsan fordulj vissza, amíg nem késő, és inkább te magad gondold végig, hogy merre kellene menni. Ne szavazz mindenkinek túl gyorsan bizalmat, hisz annak hatalmas csalódás lehet a vége!