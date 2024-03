Napi horoszkóp március 6.: az Ikreknek szükségük van a pozitív megerősítésre, az Oroszlánok kockázatos kihívást készülnek teljesíteni

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 6.

KOS (március 21-április 20)

Érzésed szerint az utóbbi időben kissé céltalanul bolyongsz a világban, nem igazán látod az út végét, nincsen egyetlen megfogható dolog, amiért úgy gondolod, érdemes lenne küzdeni, épp ezért tulajdonképpen csupán sodródsz az árral. Ezáltal azonban számos alkalommal siklasz el fontos momentumok felett, amelyek a sikerhez és a pozitív visszaigazolásokhoz lennének elengedhetetlenek. Mivel azonban neked is csupán egy életed van, épp ezért érdemes végiggondolnod, hogy vajon elegendő-e számodra az, hogy különösebb célok nélkül arra mész, amerre épp visz az ár, avagy keresel inkább magadnak valamit, amelyben kiteljesedhetsz és sikeres lehetsz. Rajtad múlik a saját boldogságod!

BIKA (április 21-május 20)

Nagy változás előtt állsz, amely hosszútávon befolyásolhatja az életedet, épp ezért a hèt közepén érthető módon remeg meg a lábad a startvonalnál. Félelmed abszolút érthető és nem alaptalan, hisz egy ilyen volumenű változás legalább annyi rizikót rejthet, mint amennyi pozitív élményt. Amennyiben tehát folyamatosan erre koncentrálsz, abban az esetben szinte biztosan be is fogod vonzani, ám ha úgy döntesz, hogy a félelmeidet félretéve bátran belevágsz a dologba, abban az esetben sokkal nagyobb eséllyel szűrheted ki azokat a faktorokat, amelyek negatívan hatnak rád. Ne feledd, egyszer élsz!

IKREK (május 21-június 21)

Bármit is csinálsz, általában szükséged van a pozitív megerősítésre, ellenkező esetben bizonytalanná válsz, elkezdesz kapkodni, ezáltal pedig szinte biztosra vehető az, hogy csorbul az eredmény is. Ez az önbizalomhiány az, ami számos esetben nem enged kibontakozni, hisz a célvonal előtt valahogy mindig megtorpansz és elkezdesz kapkodni. Itt az idő tehát, hogy véget vess egyszer, s mindenkorra a kishitűségnek és el merd hinni, hogy az a munka, amit befektetsz, abszolút nem hiábavaló es alaptalan, igen is van tehát értelme minden feláldozott percednek. Hidd el, te is alkalmas vagy arra, hogy a győztesek köpenyét viseld!

RÁK (június 22-július 22)

Minden erőddel igyekszel valakit úgy terelgetni az úton, hogy ne a vesztébe rohanjon, sokkal inkább egy józanabb, gondolkodóbb életfilozófiát próbálsz közvetíteni neki. Minden igyekezeted ellenére nagyon úgy tűnik azonban, hogy az illető nem vevő a mondanivalódra, mi több elég nagy teherként éli meg azt, hogy valaki ennyire óvja minden lépését. Épp ezért most eljött a pillanat, amikor el kell határoznod, hogy elengeded a kezét, hiszen úgy mégsem lehet megóvni valakit a bajtól, hogy az illető szánt szándékkal keresi azt. Neked nyugodt lehet a lelkiismereted, mindent megtettél azért, hogy ez el ne hasaljon, innentől kezdve az Élet írja majd a forgatókönyvet! Te bátran továbbléphetsz és koncentrálhatsz végre a saját életedre!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé veszélyes vizekre készülsz evezni a hét közepén, ám a hullámok elég nagynak tűnnek, ami bizony kissé megrémít. Mielőtt tehát visszafordíthatatlanul vízre szállnál, igyekezz egy pillanatra fel nem adva a dolgot mégis mérlegelni, hogy érdemes-e kockáztatnod. Hidd el, a vihar felhők nem maradnak örökké, amint elvonultak, neked is biztonságosabbnak tűnhet a kaland, érdemes tehát várnod egy ideig. Addig pedig légy kitartó!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú ideje rágódsz egy bizonyos dolgon, szíved szerint meg is tennéd a szükséges lépéseket, ám tartasz attól, hogy a környezeted miként reagálna. Amennyiben azonban ez a döntés pozitívan befolyásolhatja az életed, abban az esetben abszolút nem az a mérvadó, hogy ki és hogyan fogadja. Ez a te életed, amelyben szuverén személyiségként eldöntheted, melyik utat választod. Igen, lesznek, akiknek ez nem tetszik majd, amennyiben azonban meggyőződtél arról, hogy nem a szakadék felé tartasz, abban az esetben nem kell az ő félelmeikből táplálkoznod. Önállóan, mindenféle segítség nélkül járd azt az utat, amely ugyan akadályokban bővelkedik, mégis a végén a sikert ünnepelheted!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Arra törekszel, hogy egyszerre több fronton tudj helyt állni, a hét közepéhez érve azonban rá kell jönnöd, hogy nem kehet mindig ezres fordulatszámon pörögni úgy, hogy közben sem te, sem a környezeted ne lássa kárát az általad diktált életritmusnak. Mielőtt tehát negatív irányba indulnának el a dolgok, avagy netalán kudarcélménnyel gazdagodnál, igyekezz lejjebb adni az eddig elvállalt ügyekből és koncentrálj a szeretteidre, illetve önmagadra is. Amennyiben szabadidőd van, abban az esetben tölts a szerelmeddel minőségi időt, főzz neki finomakat, bújjatok össze, ha szingli vagy, akkor pedig menj moziba a barátnőiddel vagy keresd a tavaszi kollekciót a kedvenc márkaboltodban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Abszolút maximalista vagy, ebből adódóan ugyanazt várod el másoktól, mint amit te is megtennél bizonyos helyzetekben. Azzal azonban, hogy a mércét kissé megugorhatatlan magasságokba helyezed, számos konfliktus alapját teremtheted meg, hisz a környezetedben egyfajta diktátorként tekintenek majd rád, akitől mindenkinek tartania kell. Mivel azonban egyáltalán nem vagy egy félelmetes személyiség, mi több abszolút a demokráciát helyezed előtérbe, épp ezért itt az idő elgondolkodnod azon, hogy kicsit lejjebb teszed a lécet és nem várod el másoktól azt, hogy csak azért kilépjenek a komfortzónájukból, mert te esetleg azt megköveteled. Hidd el, a népszerűségi indexed látványosan meg fog ugrani, ha kicsit lazábban kezelsz bizonyos helyzeteket!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén igyekszel mindenáron motivációt találni egy olyan feladat elvégzésére, amelyhez nagyon nem fűlik a fogad, de azt is tudod, hogy ha már lehetőséged adódott, akkor mégis érdemes elvégezned. Amennyiben azonban semmiképp nem érzed magadénak a dolgot, abban az esetben felesleges erőltetned, hisz rengeteg idődet visz el az, hogy próbálsz megfelelni és magadra erőltetni valamit, ami nem is biztos, hogy hosszabb távon akkora haszonnal jár, mint amekkorát remélsz. Ebben az esetben keress más tevékenységet, amelyhez nem kell kilométeres mélységből előásnod a motivációt!

BAK (december 22-január 20)

Az átlagosnál nagyobb fába vágtad a fejszédet, amelyről már az elején látod, hogy nem olyan egyszerű, mint amilyennek messzebbről látszott, épp ezért gondolkodsz azon, hogy kihátrálsz, amíg nem késő és keresel magadnak valami olyasmit, ami a könnyebb kategóriából való. Mielőtt azonban kimondod, hogy vége, gondold végig, vajon nem számít-e megfutamodásnak az, ha már az elején feladod és azt mondod, köszönöd, ez számodra túl nehéz? Ne add fel az első métereknél, bizonyítsd be magadnak, hogy igenis alkalmas vagy a feladatra, hisz nem olyan fából faragtak, hogy csakúgy felhúzd a nyúlcipőt és futásnak eredj! Légy kitartóbb!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az a fajta ember vagy, aki a végtelenségig ragaszkodik másokhoz, még akkor is, ha azok sokszor csalódást okoztak. Épp ezért fordulhat elő az, hogy mások gyakran kihasználnak és megpróbálnak hatni az érzelmeidre. Pontosan tudod, hogy ki az, aki ismerve a gyengepontjaidat, rendszerint igyekszik befolyásolni, sokszor tisztességtelen eszközökkel presszionál arra, hogy kötélnek állj és segíts. Pontosan ezek az emberek tehát azok, akiket érdemes hátrahagynod annak érdekében, hogy boldogabb lehess. Hidd el, minél jobban szelektálsz, annál nagyobb az esélyed arra, hogy végre felszabadult életet élhess! Nem kell a végsőkig markolásznod a veszett fejsze nyelét!

HALAK (február 20-március 20)

Megállás nélkül mozgásban vagy, mégis az az érzésed, hogy semmilyen értelemben nem sikerül előre haladnod. Épp ezért gondolkodsz el azon, hogy ezt a felesleges távfutást abbahagyod és más kihívásokat keresel. Mielőtt azonban végleg feladnád a kitűzött célokat, gondold végig, vajon hol csúszhat folyton porszem a gépezetbe, hisz könnyen lehet, hogy elég lenne csupán csak taktikát változtatni. Amennyiben már sokféle módon igyekeztél kioldani a gordiuszi csomót, abban az esetben valóban érdemes a váltáson elgondolkodnod. Vannak ugyanis dolgok, amelyeket nem lehet erőltetni!