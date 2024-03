Napi horoszkóp március 28.: a Rákok végre választ találhatnak egy megválaszolatlan kérdésre, a Szüzeknek szükségük lehet a női megérzésükre

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 28.

KOS (március 21-április 20)

Embert próbáló feladat előtt állsz, amelynek teljesítéséhez elég nehéz akadályok legyőzésére lesz szükséged. Mindezek mellett azzal is tökéletesen tisztában vagy, hogy mekkora eredményt hozhat, ha sikerrel a végére érsz. Igen, lesznek, akik féltenek és próbálnak majd lebeszélni, de te ne hagyd magad eltántorítani, hisz érzésed szerint így kell lennie és nyilván bízol is magadban annyira, hogy bele merj vágni. Azt majd utána eldöntöd, hogy érdemes volt-e kipróbálnod magad vagy csak egy keserű tapasztalattal lettél gazdagabb!

BIKA (április 21-május 20)

Ugyan csak nem rég kezdtél bele egy bizonyos dologba, máris jönnek a sikerek, ez pedig roppant nagy büszkeséggel tölt el. Teljes biztonságban érzed magad, és szilárd meggyőződéssel hiszed, hogy semmi nem állhat az utadba. Kicsit most lazíthatsz ugyan, de azért ne bízd el magad: bár most szalad veled a szekér, azonban bármikor belefuthatsz egy olyan kátyúba, amelyben kitörik a kocsid kereke, és akkor oda a sok munka. Szóval figyeld, mi történik körülötted, hogy bármilyen váratlan eseményre képes legyél gyorsan reagálni.

IKREK (május 21-június 21)

Ugyan az utóbbi időben sikert sikerre halmozol, talán magad sem mered elhinni, hogy ezt mind önerőből érted el, emiatt akkor is túl szerény vagy, ha már világgá kürtölheted az eredményeidet. Rengeteg kitartással és alázattal érted el azt, ami a tiéd, szinte minden idődet és energiádat feláldoztad a siker érdekében, épp ezért nyugodtan merd elhinni, hogy ez mind-mind a te érdemed és joggal lehetsz büszke arra, ahová elértél. Az irigyekkel pedig ne foglalkozz, ők csak áhítoznak a sikerre, tenni azonban semmit nem tesznek érte, ez pedig legyen az ő gondjuk!

RÁK (június 22-július 22)

A sok fejtörés után ma végre választ találhatsz egy olyan kérdésre, amely már hosszú ideje foglalkoztatott. Használd tehát ki az alkalmat és a legapróbb részletekig tudj meg mindent, ami eddig piszkálta a fantáziádat, majd tegyél pontot a végére és lépj tovább, így marad még időd arra, hogy kiélvezhesd a nap hátralévő részét, ami bizony tartogat még számodra meglepetéseket! Meglátod, estére nagyon boldog leszel és mivel megdolgoztál azért, hogy ma ünnepelhess, épp ezért hívd el a legközelebbi barátaidat egy hangulatos étterembe, egy finom vacsorára. Büszke lehetsz magadra!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét második felében váratlan feladat húzza keresztül a számításaidat, emiatt érthető okoknál fogva bosszús vagy. Ma ugyanis szerettél volna mindent lassan lezárni annak érdekében, hogy a húsvéti hosszú hétvégét semmi ne zavarhassa meg. Ezt a tűpontos tervet azonban az a bizonyos váratlanul jött feladat hiúsítja meg, melyhez bármennyire nem fűlik a fogad, neki kell mégis rugaszkodnod annak érdekében, hogy pontot tehess a végére. Azzal, ha csupán karba tett kézzel duzzogsz, semmi nem fog változni, keresd a megoldást, gondolkodj megoldáscentrikusan, hisz ha állsz és semmit nem teszel, akkor bizony valóban az utolsó pillanatra marad minden. Minél előbb teszed oda magad, annál előbb szabadulsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében minden női megérzésedre szükséged lesz, hisz olyan szituáció adódik, ahol semmi másra nem hagyatkozhatsz majd. Ne légy magaddal szemben kishitű, higgy abban, hogy van benned annyi kurázsi, hogy ne okozz önmagadnak csalódást, légy bátor, ne hezitálj, dönts úgy, ahogy az adott helyzetben jónak látod. Ne félj a kudarctól, hisz ha nem hiszel önmagadban, hogyan várod el másoktól, hogy higgyenek benned? Meg tudod csinálni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akaratlanul bánt meg valaki a hét második felében, melyet roppant nagy mellbevágásként élsz meg, hiszen abszolút nem számítottál ilyesmire az érintett személytől. Olyan vita kerekedik ugyanis közöttetek, amelyben teljesen más álláspontot képviseltek, ám te azt gondoltad, hogy meg tudjátok beszélni a dolgot. Épp ezért hat rád ilyen negatívan az egész, hisz egyáltaláb nem vártad volna, hogy egy olyan személy, akit magadhoz közelállónak gondoltál, a saját igaza védelmében, kizárólag a saját érdekeire tekintettel ilyen övön aluli ütést visz majd be. Mindennek ellenére azonban próbáld a jó oldalát nézni a dolognak: kiderült, hogy nem mind arany, ami fénylik. Nem biztos tehát, hogy az a jó barát, akit te annak szeretnél látni. Inkább hagynod kellene, hogy az élet mutassa meg, ki az, aki minden körülmények között hajlandó melletted állni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét második fele a leadási határidejő egy fontod projektre, amin elég sokminden múlhat, neked pedig akad rajta bőven szépítenivaló annak érdekében, hogy ne dobja vissza a rendszer. Mivel azonban közeledik a határidő, épp ezért iszonyatos kapkodásba kezdesz, hisz mindent be szeretnél fejezni, mielőtt le kell tenned a főnökeid asztalára. Egy idő után azonban arra kell rájönnöd, hogy a vesszőfutásban nem előre, hanem hátrafelé haladsz, nem sikerül semmi, egyre lassulsz, ami kezd kétségbe ejteni. Nyugodj meg, ülj le, foglald rendszerbe a tennivalókat és haladj szépen sorjában, ha már úgy alakult, hogy a hét második fele ilyen túlzsúfolt lett! Hidd el, meg tudod csinálni, csak bíznod kell magadban!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második felében egy bizonyos szituáció tekintetében a kelletténél jóval magabiztosabb vagy, talán túlságosan is elbízod magad, emiatt kezdesz kissé elrugaszkodni a valóságtól. Ennek okán abszolút nem számolsz azzal, hogy jön egy váratlan történés és te kudarcot vallasz. Mivel azonban ez így semmi jót nem hoz számodra, épp ezért még azelőtt illene felismerned, hogy nem a jó irányba tartasz, mielőtt valóban rosszul sül el az egész. Gondold végig logikusan, hogy miképp tudsz alakítani a helyzeten, mi az, amire van még ráhatásod és mit alakít az Élet magától!

BAK (december 22-január 20)

Fájdalmas döntést kell meghoznod a hét második felében, melyről az elejétől kezdve tudtad, hogy bármennyire is akarod, egyszerűen nem kerülheted el, felelősségteljesen ki kell mondanod azt, ami sosem akartál volna. Mindezt pedig annak érdekében kell megtenned, hogy könnyebb lelkiismerettel élhesd tovább az életed. Szedd össze tehát minden lelki erődet és tegyél pontot azon dolgok végére, amelyek csak hátráltatnak és nem kecsegtetnek semmiféle pozitívummal vagy előrelépéssel. Hidd el, ha megteszed, tonnákkal leszel könnyebb, és sokkal élhetőbb lesz az életed!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki a közvetlen környezetedből olyasfajta szívességgel talál meg a hosszú hétvége előtt egyetlen nappal, amit te eleve nem kérnél senkitől, hisz ahhoz eléggé ingoványos talaj, hogy nyugodt lelkiismerettel ráküldj másokat. Épp ezért egyetlen másodpercig nem hezitálsz azon, hogy elutasítsd az illetőt, ez pedig rendkívül nagy büszkeséggel tölt el. Eddig ugyanis egyetlen alkalommal sem mertél visszakozni vagy elutasítani bárkit, ám ma mégis minden porcikád azt súgja, meg kell tenned. Ne gyötörjön lelkiismeret furdalás, hisz szabadon élni sokkal jobb, több energiád jut a saját dolgaidra, ha nem mások feladatával vesztegeted az időd!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki a közvetlen környezetedben a toleranciaküszöbödön táncol a hét második felében, miközben észre sem veszi, hogy téged borzasztóan irritál az, hogy önmagától nem jön rá, hol is kellene megálljt parancsolnia magának. Épp ezért eljött a pillanat, amikor neked kell STOP táblát mutatnod, határozottan a tudtára adva, hogy kezd átlépni egy bizonyos határvonalat, amit te nem tűrsz és nem is fogsz hagyni. Ha megsértődik emiatt, az is az ő gondja, nem a tiéd, épp ezért nem kell a lelkiismeretfurdalással sem megküzdened, hisz te eddig is megpróbáltad felhívni a figyelmét arra, hogy az oroszlán bajszát húzogatja!