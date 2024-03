Napi horoszkóp március 27.: a Bikák életre szóló leckét kaphatnak valakitől, a Szüzeknek diplomáciát kell gyakorolniuk egy bizonyos személlyel szemben

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 27.

KOS (március 21-április 20)

Az Élet olyan furcsa játékot játszik veled, hogy tulajdonképp akármerre is próbálsz mozdulni, mindig ugyanarra a pontra juttat vissza. Eleinte borzasztóan bosszús vagy emiatt, egyszerűen egyfajta kitolásnak érzed az egészet, ám amennyiben mélyebbre ásod magad a miértek keresésében, abban az esetben rájöhetsz, hogy mindig hagysz egy elvarratlan szálat, amelyet muszáj elvarrnod ahhoz, hogy ne kerülj vissza mindig bumeráng módjára ugyanarra a pontra. Keress, kutass, oldd meg a meg nem oldott részleteket annak érdekében, hogy új ajtókat nyithass a jövőben!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasvalakivel hoz össze a sors, aki egy életre szóló leckét tartogat számodra a hét közepén, az eddigiekhez képest olyan tapasztalatot szeretne átadni ugyanis neked, amely a jövőd tekintetében mérföldkő lehet. Ennek okán érdemes minden, jelenleg végzett tevékenységedet háttérbe szorítanod és kizárólag az illetőre összpontosítanod. Hálás lehetsz a Sorsnak azért, hogy ilyen embereket sodor az utadba, akik hosszútávon hagynak majd pozitív értelemben nyomot az életedben!

IKREK (május 21-június 21)

Neked is megvan az örök elégedetlen személy az életedben, akinek soha semmi nem jó, akinek ha valami fehér, ő biztosan feketét akar majd, aki sosem keresi a pozitívumot a nehezebb szituációkban, azt azonban elvárja, hogy mindig legyen valaki, aki együttérez vele, aki fogja a kezét és lelket önt belé a mondvacsinált problémáival kapcsolatban. Iszonyúan idegesítőnek találod az illetőt, teljesen érthető okoknál fogva kerülöd tehát a társaságát, ami feltűnik neki is és egy adott ponton rá is kérdezhet ennek okára. Igyekezz ebben az esetben diplomatikusan, mégis érthetően megfogalmazni a vele kapcsolatos aggályaidat, azt, hogy mi zavar a leginkább, ne légy képmutató, de túl nyers sem. Igyekezz a kommunikációdban megtalálni az arany középutat, hidd el, ha kellőképp hatásos vagy, még az is lehet, hogy elgondolkodik rajta az érintett, hogy valamiképp változnia illene. Ellenkező esetben legalább tudja, miért kerülöd, ez is valami!

RÁK (június 22-július 22)

Nem vagy 100%-ig biztos a dolgodban egy bizonyos üggyel kapcsolatban, ezért hullámzó az álláspontod is. Mivel így sokra nem mész és az időd is véges, épp ezért érdemes olyasvalakihez fordulnod, aki veled ellentétben jobban ért hozzá, te pedig megbízol benne. Mondj el mindent az elejétől a végéig, hisz másképp úgysem fogsz tudni boldogulni, így teljesen rá kell bíznod magad az illetőre. Nézd a dolog jó oldalát, ma is tanulhatsz valamit, ha mást nem is, de azt biztosan, hogy miképp kell határozottabbnak lenned!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Folyton azzal vagy elfoglalva, hogy mások mit mondanak rólad, hogy vajon a tetteid milyen visszhangot váltanak ki a körülötted élőkből, hogy hogyan magyarázod meg egy-egy döntésed okát, amennyiben bárki számon kér. Beláthatod azonban, tonnányi terhet cipelsz ezzel a válladon, a folyamatos megfelelni akarás ugyanis nemhogy megterhelő, de lehetetlen küldetés. Miközben mások elismeréséért esedezel ugyanis, az Élet, az értékes idő elhalad szépen melletted, te pedig bánni fogod, hogy nem a saját boldogságodat helyezted előtérbe. Ne foglalkozz másokkal, ne kösd magad gúzsba azzal, hogy folyton tepersz, csakis önmagad elégedettségére tegyél bármit is.

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rengeteg a teljesítésre váró feladatod a hét közepén, ám akad valaki, aki egyfolytában hátráltat, valahogy mindig ott van körülötted és akaratlanul is akadályoz a haladásban. Ne légy rá dühös, könnyen lehet ugyanis, hogy csupán figyelmet szeretne, a tanulásvágy hajtja és téged lát a legalkalmasabb személynek arra, hogy magába szívjon némi tudást. Magyarázd el udvariasan neki, hogy nem bánod, ha körülötted sertepertél, mivel azonban neked határidőre végezned kell, épp ezért nem tudsz most kifejezetten csak vele foglalkozni, amennyiben tehát úgy dönt, hogy marad, ez esetben csendes megfigyelőként ezt megteheti, ellenkező esetben muszáj lesz kicsit várnia a figyelmedre. Amennyiben kellő diplomáciával adod elő a mondandódat, nem fog ezen megsértődni és neked sem lesz lelkiismeret furdalásod, hogy csak egyszerűen elhajtottad.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Szerencsés helyzetben vagy, hisz van időd felkészülni az előtted álló feladatra, mások azonban emiatt nem feltétlenül tartják igazságosnak a helyzetet. Nekik ugyanis kénytelen-kelletlen mélyvízbe kellett ugraniuk, neked viszont van időd bemelegíteni. A mások által igazságtalannak vélt szituációt azonban nem te alakítod, hisz valaki neked is megmondja, merre kell menned. Tisztázd a konfliktust, mielőtt elmérgesedne közöttetek, hisz nem ér annyit az egész, hogy megromoljanak a munkahelyi kapcsolataid emiatt. Talán ha a te szemszögedből vizsgálják a dolgot, megértőbbek lesznek.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mindenképpen jelentős előnyre szeretnél szert tenni egy bizonyos projekt kapcsán, ennek érdekében bizonyos lépéseket átugorva igyekszel végrehajtani az aktuális feladatot. Ez azonban semmi más nem eredményez, csak a hasra esést, épp ezért mielőtt mindenféle veszélyes manőverbe kezdesz, érdemes számolnod a dolog kockázatával is. Mielőtt tehát egyfajta artista játékba kezdenél, igyekezz olyan taktikát kidolgozni, amely hatékony, így nem lesz gond az, hogy végigmenj az akadálypályán. Ne akarj feleslegesen harcolni az elemekkel, hisz azok úgyis erősebbek nálad!

NYILAS (november 23-december 21)

Valaki, aki nagyon közel áll hozzád érzelmileg, tanácsért keres fel a hét közepén, amellyel indokolatlanul nagy felelősséget tesz a válladra. Az illető ugyanis azt várja el tőled minden szemrebbenés nélkül, hogy vállald fel azt, ha ő hibázik a te tanácsodból fakadóan. Gyorsan tisztázd a helyzetet és hozd határozottan a tudtára, hogy ez nem az a játék, ahol az ő taktikája szerint játszotok, egyúttal mondd el neki, hogy elég nagy csalódás számodra az, hogy ilyenformán szeretne kihasználni, többet néztél volna ugyanis ki belőle. Amennyiben fontos vagy számára, még van esély, hogy észbe kapjon, te pedig ezek után teljes természetességgel mondhatsz nemet neki!

BAK (december 22-január 20)

A környezetedben annak köszönheted a népszerűségedet, hogy mindig minden helyzetben kiállsz a gyengébbekért, hogy a segítségre szorulókon segítesz, hogy gyakorlatilag te vagy a két lábon járó irgalmas szamaritánus. Ezúttal azonban te vagy az, aki segítségre szorul egy bizonyos helyzetben, amelyet azok az emberek sem fognak megtagadni, akiken egyszer segítettél. Újabb bizonyosságot nyerhetsz tehát arról, hogy érdemes jónak lenni, mert a karma visszaadja neked is az összes jót, amit te adtál az embereknek. Hiszed vagy sem, bizony ilyen szép az Élet nevű körforgás!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagy kihívás körvonalazódik előtted, mely egyelőre sokkal több veszélyt mutat magából, mint amekkora haszonnal kecsegtet. Mielőtt tehát belevágnál, igyekezz minden apró részletről tájékozódni, ne akarj ekkora falatot egyben lenyelni. Amennyiben alapos utánajárással is marad a kockázati faktor, abban az esetben nem biztos, hogy ideális számodra ez a fajta kaland. Ne aggódj, nem jelent megfutamodást, ha nemet mondasz, csupán csak racionálisan látod a helyzetedet és tisztában vagy a jelenlegi képességeiddel!

HALAK (február 20-március 20)

Nincs igazán ínyedre a helyzet, amelybe belekerültél, azt is tudod azonban, hogy nem nagyon van más választásod, mint megoldani annak ellenére is, hogy nem ez volt életed álma. Ne vesztegesd tehát az idődet azzal, hogy az igazságot keresed, azzal ugyanis értékes órákat veszíthetsz, koncentrálj inkább arra, hogy mihamarabb túless a dolgon és végre olyasmivel is foglalkozhass, ami sokkal közelebb áll hozzád. Ez ma egy ilyen nap, időnként muszáj olyan küldetéseket is teljesítened, amelyek tapasztalatot adnak a jövőre nézve!