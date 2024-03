Napi horoszkóp március 26.: az Ikrek kissé elhamarkodottan ítélkeznek, a Mérlegeknek érdemes lejjebb adniuk az elvárásaikból másokkal szemben

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 26.

KOS (március 21-április 20)

Fontos számodra, hogy a környezeted elismerje a munkádat és azt az energiát, amit egy-egy feladatba beleteszel. Mivel azonban nem minden szituáció nehézségi foka ugyanaz, épp ezért te sem garantálhatod mindenek a sikerét, illetve nem vehetsz ilyesfajta felelősséget a nyakadba. Ne akard minden pillanatban megváltani a Világot, időnként vannak ugyanis nagyobb kihívások, amelyek bizony kétesélyesek: vagy elbuksz vagy győztesen állhatsz a dobogó legfelső fokán. Csakis magadért küzdj tehát, ne az elismerésért, nem fontos ugyanis, hogy mások miként ítélnek meg, csak az, hogy a te lelkiismereted nyugodt legyen!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, valaki túl sokat vár el tőled egy bizonyos felqdat teljesítése kapcsán, melyet ugyan csapatban kellene megoldanotok, mégis az illető kihátrál és gyakorlatilag egyfajta pajzsként tol maga előtt. Mielőtt hagynád, hogy elérje a célját és behódolj, előtte igyekezz tudatni az illetővel, hogy ez már az a fajta magasság, ahol te nemhogy szédülsz, de egyenesen émelyegsz. Épp ezért csak akkor vállald a felelősséget, ha kapsz magad mellé segítséget is, hiszen a cél egyáltalán nem az, hogy egyedül egyensúlyozz a szakadék szélén. Dolgozzátok tehát ki együtt a taktikát és mihamarabb induljatok útnak annak érdekében, hogy eredményesek lehessetek!

IKREK (május 21-június 21)

Rosszul ítélted meg valaki képességeit egy bizonyos ügyben, ennek köszönhetően az illető csúfos kudarcot vall. Mivel ez részben a te hibád is, épp ezért ki kell venned a részed a felelősségvállalásból, az ugyanis, ha rákennéd valakire a lekvárt, nem vallana túl egyenes jellemre. Mivel te abszolút a korrektség híve vagy, épp ezért tartsd a hátad, vállald fel azt, hogy az illető csak miattad vett részt az egész dologban, majd magától, az érintettől is kérj elnézést, könnyíts ilyenformán az illető lelkén. Legközelebb alaposan mérd fel a szituációt és minden körülményt, mielőtt hozzá nem értő emberekre bíznár ilyen volumenű ügyeket!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap folyamán számot kell vetned az eddig elvégzett munkáddal, azzal, hogy a hozzáállásoddal, a tapasztalatoddal és a tudásoddal meddig sikerült eljutnod, hiszen úgy érzed, hogy nem igazán tudsz többet kihozni a helyzetből. Amennyiben azt a következtetést vonod le, hogy bizony van még mit tenned azért, hogy maradéktalanul elégedett lehess, abban az esetben fel kell vértezned magad egy kis kitartással és tovább kell menned az úton. Bármilyen nehéz is, bármennyire is vagy fáradt, a sikerhez bizony kitartásra van szükséged. Ne add tehát fel, majd a célvonalban kipihened magad!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Érzésed szerint zsebedben a siker, senki nem veheti el tőled a diadalt, épp ezért gyakorlatilag hátrafelé menetben sem gondolod, hogy kicsúszhat a kezedből a siker. Nem érdemes ennyire vakmerően elbíznod magad, hisz egy váratlan fordulat mindig közbejöhet, amikor bizony igenis meredek irányt vehetnek a történések. Bármennyire is alakulnak jól az ügyeid, érdemes mindig résen lenned és készenlétben állnod, hisz nem tudhatod, mi vár a következő lépésnél. Csakis abban a helyzetben eresztheted el magad 100%-ban, ha átlépted a célvonalat, addig minden erőddel küzdened kell. Hidd el, nagyon bánnád, ha az utolsó métereken vallanál kudarcot!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai nap folyamán túlreagálsz egy bizonyos szituációt, abszolút figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy ez bizony nem tesz majd népszerűbbé mások szemében. Talán az az oka ennek a fajta reakciónak, hogy mentálisan kissé ki vagy merülve, azt azonban ne feledd, hogy ez nem lehet mentség a kifogásolható viselkedésre. A fáradtságnak nem ihatják meg mások a levét, igyekezz tehát elnézést kérni attól, akit esetleg megbántottál, máskor pedig gondold végig alaposan a szituációt, mielőtt véleményt nyilvánítasz. Munka után ne szervezz világmegváltó programot, mindenképp pihend ki magad a hasonló helyzetek elkerülése érdekében!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napján valakivel mindenáron szeretnél együttműködést kötni, akinek azonban teljesen másak az elképzelései és az elvei. Épp ezért nem tudsz mit tenni, egyszerűem el kell fogadnod azt, hogy ha az illető külön utakon jár, hogyha nem egyeznek a hosszú távú terveitek. Ne erőszakold másokra magad, amennyiben ugyanis nekik nem az az útjuk, mint ami a tiéd, akkor nincs más választásod, indulj el nélkülük. Nem kell nektek kötelezően egymásba kapaszkodva húzni a másikat, tanulj meg egyedül boldogulni, hisz a környezetedre apellálva mégsem élheted az életedet. Menni fog, csak hinned kell magadban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, valaki egyáltalán nem kedvel, ennek okán árgus szemekkel figyeli, mikor követsz el hibát, amelyenek okán gyakorlatilag azonnal beléd köthet. A célját annyiban sikerül is elérnie, hogy folyamatosan azt érzed, hogy a maximumot kell teljesítened, abszolút a megfelelés járja át minden gondolatodat, emiatt pedig nem nagyon tudsz érdemi munkát végezni. Rázd le azonban magadról ezeket a terheket, szabadulj meg a nyomástól, s légy magabiztos. Ne hagyd, hogy valaki kifejezetten ellened játsszon!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második napján váratlanul olyan lehetőség pottyan az öledbe, amelyet mindenképp érdemes megragadnod. Tulajdonképp nincs is min hezitálnod, egyszerűen csak ugorj fejest a dologba, hiszen nem minden nap kapsz visszautasíthatatlan ajánlatokat, amelyben ma a jelek szerint a Sors keze is benne van. Ne gondolj a körülményekre, add át magad ennek a bizonyos kihívásnak, hiszen csak így tudsz új élményeket szerezni. Majd később ráérsz mással is foglalkozni, most azonban tekints úgy a helyzetre, hogy végre van valami, ami új színt hoz az életedbe!

BAK (december 22-január 20)

A legnagyobb bosszúságodra valaki a te érdemeiddel igyekszik mások elott tündökölni, miközben egy szalmaszálat nem tett odébb a siker érdekében. Azonnal tedd tehát nyugodtan szóvá az illetőnek, hogy nem tudod, pontosan mit képzel magáról, de gondoskodni fogsz arról, hogy mindenki tudomást szerezzen a hamisságáról. Teljes joggal háborogsz, hisz rengeteget dolgoztál azért, hogy versenyben maradhass és végül a tiéd legyen a győzelem. Ne hagyd magad, azt pedig főleg ne engedd, hogy valaki helyetted zsebelje be a neked járó elismeréseket!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valakinek a tágabb környezetedből feltűnik, hogy abszolút nem a temperamentumodról vagy híres, általában nem szoktál vezéregyéniségként egy-egy küldetés élére állni, inkább követed a többieket, alkalmazkodni viszont kiválóan tudsz. Ennek okán az illető igyekszik rád erőltetni egy nagyon kényes ügyet, ami -ugyan nagy tűrőképességgel rendelkezel- még nálad is kiveri a biztosítékot. Mivel abszolút a te érdekeid számítanak ebben a helyzetben, épp ezért tehát mondj nyugodtan nemet és tedd a világ számára világossá, hogy attól, mert magas a toleranciaküszöböd, még nem fogod engedni, hogy bárki bármibe belerángasson. Légy határozott és vedd át az irányítást, itt ugyanis most a saját biztonságodról van szó!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki segítőkészen fordul feléd a mai nap folyamán, te azonban arrogánsan utasítod el, abszolút a rossz szándékot látod ugyanis az illető gesztusai mögött. Úgy érzed, nem őszinte az, ahogy feléd fordul, épp emiatt reagálsz úgy, ahogy. Gyanakvásod nem alaptalan, ez azonban nem ad okot arra, hogy ilyenformán lépj fel vele szemben, el lehet ugyanis valakit diplomatikusan is utasítani, nem kötelező felöklelned hirtelen felindulásból. A saját érdekedben igyekezz önuralmat gyakorolni, hisz más esetben olyan embereket is megbánthatsz, akik semmit sem ártottak neked!