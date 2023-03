Napi horoszkóp március 21.: az Ikrek szerelmet vallhatnak valakinek, a Szüzeknek ideje meghúzniuk egy bizonyos hatávonalat

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 21.

KOS (március 21-április 20)

Olyasmivel kell szembesülnöd a hét második napján, amire egyáltalán nem számítottál, épp ezért húzza teljesen keresztbe a számításaidat. Ne ess kétségbe, higgadtan és racionálisan gondold végig, mi lehet a lehető legjobb lépés, amit ez ügyben tehetsz. Győződj meg róla, hogy a megfelelő irány mások szerint is megfelelő, épp ezért kérd ki olyan személyek véleményét, akik valóban megbízhatóak és nem csak azt mondják, amit hallani szeretnél. Ha mindent úgy csinálsz, ahogy a józan eszed diktálja, nem történhet semmi eget rengető dolog!

BIKA (április 21-május 20)

A hét második felében valakiben csalódnod kell egy bizonyos feladat kapcsán, az illető ugyanis nemhogy a csapatjátékot nem ismeri, de még duóban sem képes együttműködni veled. Ennél azért többre tartottad, épp ez az, ami a csalódásod legfőbb oka. Ne keseredj el, de legközelebb kétszer gondold meg, kivel kötsz együttműködést, hisz ma rájöhettél, hogy bizony nem mind' arany, ami fénylik! Ez most nem jött össze, de ne általánosíts a jövőben, hisz nem mindenkire igaz ez az állítás. Fel a fejjel!

IKREK (május 21-június 21)

Úgy érzed, a mai nap az őszinte érzelmeké, itt az ideje tehát annak, hogy színt vallj annak a személynek, akinek irányába egészen eddig csupán plátói szerelmet tápláltál. Szedd össze minden gondolatodat, ne akard a szavakat csűrni, csavarni, egyszerűen találd meg a megfelelő alkalmat és őszintén terítsd le a lapjaidat. Hidd el, ha agyontaktikázod az egészet, ha háromszáz alkalommal futsz neki a mondandódnak, az csak bonyolíthatja a folyamatot. Mondd ki, amit érzel, egyúttal reménykedj benne, hogy nem csalt a női megérzésed és az illető is hasonlóan érzed irántad. Amennyiben nem, abban az esetben se fogd fel e kosarat, amit kaptál egyfajta világvége érzéssel, jön majd valaki, aki viszontszeret!

RÁK (június 22-július 22)

Valakivel elég komoly konfliktusba keveredsz a hét második napján egy bizonyos üggyel kapcsolatban csupán azért, mert egyikőtök sem akar engedni a huszonegyből. Így azonban elég keserű a szád íze, hisz minden egyes pillanatban érezhető és vibráló feszültség van közöttetek. Nem érdemes egy kapcsolatot ilyenformán sutba dobni, üljetek le és egy finom kávé mellett beszéljétek meg, mi a probléma, hisz barátok között nincs az a gordiusi csomó, amit ne lehetne kibogózni. Vizsgáld meg az illető szemszögéből is a helyzetet, hisz az sokat alakíthat az álláspontodon!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kezdesz egyre inkább belebonyolódni egy bizonyos folyamatba, emiatt nem igen találod a lényeget, ami eléggé kétségbe ejt. Mielőtt azonban olyasmit tennél meggondolatlanul, amit esetleg később megbánnál, előtte adj egy esély annak, hogy kibogozd az szálakat és megpróbáld megérteni a helyzetet. Szedd össze magad, higgy abban, hogy meg tudod csinálni és akkor nincs az a probléma, amit ne tudnál kifogástalanul magad mögött hagyni. Ne add fel ilyen könnyen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Igyekszel a környezeted elvárásainak megfelelni, ez azonban megakadályoz abban, hogy a saját kreativitásodat kiéld és felszínre hozd. Ennek következtében viszont a végeredmény sem feltétlenül téged tükröz majd, sokkal inkább valami kézzel fogható eredményt, ami nem te vagy. Mivel megvan benned az alkotás képessége, kreativitással és mérhetetlen fantáziával, épp ezért nem szorulsz arra, hogy mások mondják meg, mit és hogyan kellene csinálnod. Ahhoz tehát, hogy letedd a névjegyedet, érdemes a sarkadra kell állnod és önálló döntéseket hoznod, így fogsz ugyanis tudni emlékezeteset alkotni!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Teljesen új projektbe szeretnél belevágni, ami jelen pillanatban ugyan még ismeretlen terep számodra is, ennek ellenére abszolút látsz benne fantáziát. Mivel nem szeretnél azonban egyedül dönteni a kérdésben, épp ezért a környezetedben élőkkel is várakozással telve osztod meg, ám a fogadtatás nem épp olyan, amit vártál. Ők ugyanis nem támogatják annyira az ötletet, aggodalmukat fejezik ki, egyúttal figyelmeztetnek, hogy ne rohanj lehetőség szerint fejjel a falnak. Hallgasd meg a véleményüket, mérlegeld a dolgot, hiszen könnyen előfordulhat, hogy az intelmeknek van alapja is! Alaposan gondold át, miféle fába is vágod a fejszédet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Valaki igyekszik rád testálni egy feladatot, ami egyáltalán nem áll közel hozzád, épp ezért a tudtára is hozod, hogy nem te vagy az embere ebben az esetben. Ő azonban nem adja fel, minden igyekezetével igyekszik elhitetni veled, hogy ebből csakis jól járhatsz, neked valahogy azonban mégis averzióid vannak a dologgal kapcsolatosan. Mivel ez a szelíd erőszak nem vezet nálad semmire, így nem is kell hagynod magad egyetlen másodpercig sem, nyugodtan mondj tehát nemet az egészre és lépj tovább. Nem kell olyasmibe belemásznod, amit nem érzel magadénak!

NYILAS (november 23-december 21)

Helyzeti előnyt élvezel egy bizonyos szituációban, nem szeretnéd azonban semmiképp azt a látszatot kelteni, hogy esetleg vissza akarnál élni ezzel az előnnyel. Igyekezz inkább mások segítségére lenni, várd meg, amíg utolérnek, hisz ha csak előre futsz, nem tudtok csapatban működni. Tarts össze a többiekkel, add át a tudást és tapasztalatot, ami benned van, ettől ugyanis csak jobb emberré válsz, akire mindenki elismeréssel tekint és hálás neked. Büszke lehetsz magadra, mert nem csak vérprofi vagy, de még a szíved is a helyén van!

BAK (december 22-január 20)

Valaki meglepő dologgal áll elő a hét második napján, ami elsőre elég extrémnek hangzik számodra. Nem is igen, mered vállalni, hogy belevágj egy ilyesfajta extrém kalandba, hisz nem vagy az a fajta ember, aki csak úgy ki-be ugrál a komfortzónájából. Valami oknál fogva azonban mégis úgy érzed, érdemes kipróbálnod magad, hisz másképp nem fogsz tudni élményeket gyűjteni. Egyszer élsz, merd tehát egy picit feljebb tolni a határaidat, ellenkező esetben előbb-utóbb bele fogsz fulladni a monotóniába!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan a hét második napjára abszolút mást terveztél, mégis azt kell észrevenned, hogy egyik telefon éri a másikat, ide-oda rohangálsz, egy idő után pedig kezdesz kissé a programokba kezdesz kissé beleveszni. Ha már így alakult és nem-igen tudsz beszólni a dolgok menetében, akkor inkább igyekezz úgy evezni, hogy ne legyen belőle semmiféle bonyodalom a későbbiek folyamán. Egyiket a másik után vedd terítékre, mégse hagyj semmit befejezetlenül. Igyekezz legközelebb kevesebb és kisebb volumenű dolgokat bevállalni rögtön a hét elejére, hisz sokkal nyugodtabban alszol, ha kiszámíthatóbb az életed!

HALAK (február 20-március 20)

Kezd a béke húrja elpattanni nálad a hét második napján, nem igazán bírod már azt a feszültséget, ami jelen pillanatban körülötted uralkodik, nem vagy hozzászokva ahhoz, hogy egy konfliktus helyzet ilyen negatív irányba uralkodjon el. Mivel rendkívül jó problémamegoldó képességgel rendelkezel, vedd a kezedbe az irányítást, állj a sarkadra, próbáld visszafordítani a helyzetet és pozitív irányba terelni a vitás feleket. Hidd el, hálásak lesznek neked azért, hogy segítettél nekik rendezni az eldurvuló szituációt. Büszke lehetsz magadra!