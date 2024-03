Napi horoszkóp március 21.: az Ikrek befektetett munkája megtérülni látszik, a Skorpiók kissé túlvállalják magukat

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 21.

KOS (március 21-április 20)

Akkor válik bizonytalanná a helyzet a hét második felében, amikor már csaknem valamennyi puzzle-darab a helyére került. Ezen a ponton nem árt tehát óvatosnak lenned, hisz amennyiben nem vagy elég körültekintő, akkor egyetlen szempillantás alatt kárba veszhet az eddig befektetett energiád. Még nem késő azonban korrigálni, ez az a pillanat, amikor minden idegszáladra szükséged van ahhoz, hogy minden zavaró tényezőt kizárva kiköszörüld az esetleges csorbákat addig, amíg késő nem lesz. Meg tudod csinálni, csak higgy magadban!

BIKA (április 21-május 20)

Az a fajta ember vagy, aki általában maga intézi az ügyes-bajos dolgait, ennek megfelelően inkább egyedül járod az utadat, úgy érzed, hogy nincs szükséged senki támogatására. A hét második felében azonban mégis olyan helyzet adódik, amely bizony rácáfol erre, hiszen magad sem érted, hogyan, de kifog rajtad egy feladat, te pedig az utolsó pillanatig foggal-körömmel ragaszkodsz hozzá, hogy ne kelljen senkihez fordulnod. Be kell azonban látnod, hogy időnként sokkal jobb, ha keresel valakit, akiben megbízhatsz és megoszthatod vele a kérdéseidet, egyúttal segítséget kérhetsz tőlr. Hidd el, az illető szívesen vesz majd át a terhekből és nem fog csalódást okozni, te pedig próbáld elfogadni, hogy a magadfajták is halandó emberek!

IKREK (május 21-június 21)

Az általad korábban befektetett, embertelen mennyiségű munka végre meghozza a gyümölcsét a hét második felében, mely rendkívül nagy büszkeséggel tölt el, kiváló bizonyítékot kaptál ugyanis arról, hogy megérte kitartani és annyit dolgozni a sikerért. A tehetség és kreativitás, amely benned van, szintén hozzásegítettek a nem mindennapi eredményhez, akaraterővel párosítva pedig kiderült, hogy képes vagy olyan magasságokba érni, amely csak keveseknek sikerülhet. Most már úgy tűnik, megvan az összes hozzávaló ahhoz, hogy legközelebb is hasonlóan kiemelkedő eredményeket érj el, mostantól sokkal könnyebb lesz tehát az utad. Ünnepeld méltóképp az elért eredményt, mert ez kizárólag a te érdemed!

RÁK (június 22-július 22)

Régóta gondolkodsz rajta, hogyan hósítsd meg azt a személyt, aki iránt időtlen idők óta gyengéd érzelmeket táplálsz, milliószor eljátszottál már a gondolattal, hogy milyen lépés milyen következményt hozna magával. Ahogy azonban matekozol, telik-múlik az illető, úgy kerül tőled egyre távolabb és a végén jó eséllyel más fogja lecsapni a kezedről. Ne gondold tehát túl a dolgokat, ne taktikázz különösebben, inkább egy romantikus vacsora mellett kérdezz rá őszintén, mit gondol, mit érez, derítsd ki, hogyan viszonyul hozzád és találd meg a hozzá vezető, egyenes utat. Hidd el, egyszerűbb lesz ez az útvonal, mintsem a kacskaringós úton bukdácsolni, aztán szomorúan nézni, ahogy viszi a víz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyasféle rejtélyt szeretnél felderíteni a hét második felében, amely kockázatokban abszolút bővelkedik, neked mégis annyira izgatja a fantáziádat, hogy képes vagy bármit bevállalni emiatt. A környezeted pedig annak rendje, s módja szerint, amint tudomást szerez erről, azonnal megpróbál megakadályozni, hisz pontosan látják azt, amit te az elvakultságtól ebben a pillanatban még nem biztos, hogy észreveszel. Ha valóban sok vesztenivalód van a dologban, akkor valóban nem lenne feltétlenül bölcs dolog kockázatot vállalnod, ne rohanj ész nélkül, fejjel a falnak. Nem is biztos, hogy ez a te tereped, hagyd tehát meg másoknak a veszélyesebb kalandokat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét második felében úgy érzed, valaki mindenképp a te támogatásodra szorul egy bizonyos helyzetben, így tehát kéretlenül is amolyan szócsőként állsz ki és szónokolsz a nevében. Mivel azonban az illető nem kért arra, hogy feltétlenül támogasd, épp ezért inkább próbáld a túláradó tettrekészségedet borogatni, hiszen nem is biztos, hogy objektíven ítéled meg a szituációt. Bölcsebben teszed tehát, ha kizárólag magadra koncentrálsz, meghagyhatod másoknak azt, hogy adott esetben megvédjék magukat, ha úgy érzik, hidd el, sokkal több bonyodalomtól óvod meg magad, ha nem vállalsz feleslegesen felelősséget!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a tudtodon kívül megpróbál belekontárkodni egy általad fontosnak vélt projektbe a hét második felében, ezt azonban nyíltan nem meri vállalni előtted, hiszen tudja, hogy jó eséllyel elég vehemensen reagálnál. Mivel egyáltalán nincs ínyedre az illető által alkalmazott, tisztességtelen taktika, épp ezért mihamarabb állítsd meg a folyamatot, mielőtt valamiféle kalamajkát okoz. Határozottan és világosan hozd a tudtára, hogy ugyan elég sunyi módon szeretett volna eljárni, te mégis tudsz a dologról és abszolút nem vagy hajlandó elfogadni ezt a fajta háttérmunkát. Magyarázd el neki, hogy jobban teszi, ha inkább a saját dolgával törődik, te pedig úgy irányítod az életedet, ahogyan jónak látod, nincs szükséged ilyesfajta közbeavatkozásokra!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Annyi feladatot vállaltál magadra a hét második felére, hogy mostanra kezdesz összeroskadni a a terhek alatt. ajelen pillanatban azonban nincs nagyon választásod, hiszen ha már így alakult, akkor igyekezz összeszedni minden energiatartalékodat és a lehető legkevesebb hibával abszolválni szép sorjában minden feladatot. Legközelebb pedig ne akarj Teréz anya köpenyében jönni-menni, tartsd szem előtt azt, hogy neked is van egy életed, amelyre akkor tudsz teljes mértékben összpontosítani, ha van rá elég időd és energiád. Hidd el, nem attól leszel népszerű, hogy egyfajta mártírszerepben tetszelegsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Egy számodra fontos személyben kell a hét második felében csalódnod, akiről korábban a legkevésbé sem hitted volna, hogy valaha hátba támadhat. Épp ezért érzed most magad roppant csalódottnak emiatt, elkeseredettségedet pedig nem is igen szeretnéd titkolni. Próbáld a külvilág kizárásával végiggondolni, hol csúszhatott hiba a számításaidba, de ne ítélkezz elhamarkodottan, hisz amíg nem tudod a miérteket, addig lehetséges módon rosszul ítéled meg a helyzetet. Adj időt magadnak, hogy megnyugodj, hogy feldolgozd a kialakult szituációt és amennyiben szükségét érzed annak, hogy letisztázd az egészet, mielőtt továbblépnél, abban az esetben ülj le az illetővel és tedd fel neki a benned lévő kérdéseket. Még az is előfordulhat, hogy olyan kérdésekre kapsz választ, amelyek teljesen más szemszögből világítják meg a történteket!

BAK (december 22-január 20)

Annak ellenére, hogy viszonylag sikeres embernek mondhatod magad, hisz sok mindent tettél már le az asztalra, mégis úgy gondolod, van még miben fejlődnöd. Tudásszomjad kielégítendő tehát, keress olyan új irányokat, kiaknázatlan mezőket, amelyek csak arra várnak, hogy egy kis tudást magadba szívj és sikerrel hódítsd meg őket. Magad sem gondoltad volna, hogy ekkora fejlődni akarás lesz benned, ám ha már így alakult, használd ki, tanulj, fejlődj, tapasztalj, ebből ugyanis csak hasznod származhat. Igazi profi vagy!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét második felében ismét rá kell jönnöd, hogy bármennyire szeretnéd, nem fogod tudni megválasztani a munkatársaidat, ami elég kényelmetlenül érint. Nem jössz ugyanis ki valakivel, akármennyi erőfeszítést is teszel, önmagadat azonban nem szeretnéd meghazudtolni csak azért, hogy jó kapcsolatot ápolj. Légy őszinte, de semmiképp ne ellenszenves, próbálj toleranciát gyakorolni, nehogy te gyere ki a helyzetből negatívan és azt mondják rólad, nincs benned semmi alkalmazkodóképesség. Vigyázz azonban arra, hogy ne lépj túl egy határt semmiképpen sem, hisz azzal elveszítenéd a hitelességedet önmagaddal és a környezeteddel szemben is!

HALAK (február 20-március 20)

A hét második felében komoly akadállyal kell szembe nézned, amely helyenként igen nagy fejtörést okoz, épp ezért szíved szerint kikerülted volna, ugyanakkor azt is pontosan tudod, hogy bármennyire szeretted volna, erre semmifélé lehetőség nem adódott. Ne bosszankodj emiatt, szedd össze a gondolataidat, érdemes górcső alá venned a problémát, így rögtön ki is derülhet számodra, hogy talán nem is akkora a probléma, mint amekkorának tűnik. Ne akarj az egekig emelkedni, csakis arra törekedj hogy kihozd magadból a maximumot és elérj a célvonalig. Ne feledd: nem kell mindig arra törekedned, hogy megmentsd a Világot, elég, ha kis lépésekben szinten tartod magad!